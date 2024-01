A Fradi hatalmas csapást mért nagy ellenfelére

Az NB I-ben szereplő klubok szerződéssel rendelkező - azaz nem szabadon igazolható - játékosokat 2024. január 18-tól február 14. éjfélig igazolhatnak hivatalosan, ám az átigazolási piac már hetekkel ezelőtt beindult az NB I-ben. Sok csapatnál voltak már érkezők és távozók is egyaránt - érdekes módon épp a kiesés ellen küzdők nem annyira aktívak -, köztük igazán meglepő igazolások és bejelentések is. Talán nem meglepő, hogy eddig az egyik legaktívabb a Ferencváros volt a magyar élvonalbeli csapatok közül, a bajnoki címvédőre ugyanis már februárban hatalmas megmérettetés vár: Dejan Sztankovics csapata az Olympiakosszal játszik a nyolcaddöntőért a Konferencia-ligában. Az FTC mellett természetesen szinte minden klub próbálja megerősíteni a keretét tavaszra, és ez még akkor is igaz, ha a téli átigazolási időszak soha nem annyira erős, mint a nyári. Íme, a tél eddigi legfontosabb játékosmozgásai az NB I-ben!

Több mint 11 év után igazolt Fehérvárról a Fradi

A francia élvonalból érkezett a Konferencia-liga tavaszi folytatására készülő Ferencváros első téli igazolása. A bajnoki címvédő január 4-én igazolta le a francia Metz elefántcsontparti középpályását, Habib Maigát.

Habib Maigát 2015 januárjában szerződtette francia Saint-Étienne, amelynek először a B-csapatában szerepelhetett. Maiga 2017 márciusában került fel az első csapathoz, amelyet 2018 februárja és 2018 júniusa között elhagyott, ekkor kölcsönben az orosz Arszenal Tulánál szerepelt. A visszatérést követően újabb kölcsönadás következett, a Saint-Étienne a következő idényre átadta Maiga játékjogát az FC Metznek. A kölcsön leteltével a Metz végleg megvásárolta Maigát, aki azóta a metziek játékosa volt. Érdekesség, hogy a franciáknál a legutóbbi vezetőedzője a marosvásárhelyi születésű szakember, Bölöni László volt.

Az évek során Maiga az orosz élvonalban egy, a francia második vonalban 47, a francia első osztályban pedig 99 alkalommal szerepelt. Az FC Metz színeiben az idei szezonban hétszer jutott szóhoz, legutóbb december 20-án, a Paris Saint-Germain ellen játszott 62 percet. Maiga megfordult Elefántcsontpart U16-os, U17-es és U23-as válogatottjában is, a felnőttek között 2019. szeptember 6-án debütált. Azóta összesen 13-szor ölthette magára hazája címeres mezét, legutóbb a 2022-es Afrikai Nemzetek Kupáján számítottak rá.

Bár az elefántcsontparti válogatott játékos is nagy fogásnak tűnik, a téli átigazolási időszak egyik legnagyobb szenzációja mégis Kenan Kodro szerződtetése volt. Egyrészről azért, mert az FTC több mint 11 év után, 2012 augusztusát követően igazolt ismét játékost Fehérvárról - akkor a szerb támadó, Milan Perics kölcsönbe került a fővárosi zöld-fehér együtteshez - másrészről pedig azért, mert a 15-szörös bosnyák válogatott támadó az őszi szezonban 11-szer volt eredményes, és vezeti a góllövőlistát. Ez pedig egyben azt is jelenti - amellett, hogy a Fehérvár elvesztette az egyik legjobbját -, hogy az előző idényben gólkirály Varga Barnabás mellett az új rangsor éllovasa is az FTC labdarúgója lett.

A Spanyolországban született futballista az Osasuna színeiben mutatkozott be a spanyol élvonalban, később a Mainznál szerepelt a Bundesligában. Ezt követően megfordult a svájci Grasshoppers, a dán Köbenhavn csapatánál, mielőtt visszatért Spanyolországba az Athletic Bilbaóhoz. A Fehérvár 2021 nyarán igazolta le Kodrót, aki édesapja, Meho Kodro szövetségi kapitányi menesztése után lemondta a válogatottságot.

A nemzetközi sajtóban megjelent, hogy a zöld-fehérek 600 ezer euróért szerződtethették a légióst.

A Csakfoci úgy tudja, az összeg megfelel a valóságnak, az üzlet pedig azért is lehetett ennyire zökkenőmentes és gyors, mert a feleknek nem kellett alkudozniuk egymással. Kodro szerződésében ugyanis fix, 600 ezer euróról szóló kivásárlási ár szerepelt, ezt érvényesítette az FTC.

Rajtuk kívül eddig a grúz Giorgi Haraisvili és a bosnyák Stjepan Loncar érkezett vissza a kölcsönjátéka után, hogy Dejan Sztankovics személyesen is megnézze őket.

Jól haladunk, viszonylag korán sikerült két fontos átigazolást véghez vinnünk. Fontos, hogy az újak minél hamarabb be tudjanak csatlakozni a közös felkészülésbe. Esetükben is meghatározott kritériumok, profilok alapján keresgéltünk a piacon a különböző csapatrészekbe, ahol úgy láttuk, hogy hiányosságok vannak. Hatos poszton szükség volt egy nagy munkabírású, agresszívabb, jó labdaszerző játékosra, aki az egyensúlyt tudja megteremteni a védekezés és a támadószakasz között játékunkban. Úgy gondoljuk, hogy Habib Maigának ehhez megvan a kvalitása. Az első napok nagyon biztatók, jól illeszkedett be a csapatba. Gólra pedig mindig szükség van. Láthattuk, ha Varga Barnabás és Adama Traoré kiestek, akkor ilyen téren problémák adódtak ősszel. Erre is szerettünk volna reagálni, illetve a rotációs lehetőséget javítani, mert zsúfolt időszak előtt állunk. Kenannal három nagyon jó csatárunk van. Ha mindenki egészséges marad, az nagy lehetőségeket ad a csapat számára" - mondta Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója a Fradi honlapján.

Az esetleges további érkezőkkel kapcsolatban hozzátette, hogy okosan kell dönteniük, figyelembe kell venni azt is, hogy csak maximum három helyen lehet változtatni az UEFA felé leadott, Konferencia Ligában szereplő játékoskereten.

"Elemezni kell, hogy ezt a három helyet hogyan tudjuk felhasználni, ez befolyásolja a tevékenységünket, de van még a fejünkben terv, amelyet remélhetőleg véghez is tudunk vinni. Akkor úgy érzem a tavaszra olyan szinten megerősödhetünk, hogy sikerrel tudjuk venni az akadályokat."

A legfrissebb hírek szerint az FTC következő érkezője az örmény válogatott Edgar Szevikjan lesz, aki az orosz élvonalból érkezhet. A klubja, a Pari Nyizsnyij Novgorod már elismerte, hogy közel a megegyezés a 34-szeres magyar bajnokkal. A 22 éves futballista 2022 nyaráig az akkor még spanyol élvonalbeli Levante kötelékébe tartozott.

Az érkezők mellett meglepő távozók is voltak a Fradinál

Hajnal Tamás a klub honlapjának adott nyilatkozatában mondta el nemrég, hogy Tokmac Nguen, Owusu Kwabena és Anderson Esiti is távozik a zöld-fehérektől, akik már el sem utaztak a csapattal az edzőtáborba.

"Szemet szúrtak olyan dolgok is, amelyeken szeretnénk változtatni, ez személyekre bontva azt jelenti, hogy a szakmai stáb a jövőben nem számít Tokmac Nguen, Anderson Esiti és Owusu Kwabena játékára. Ők már nem is utaztak el az edzőtáborba, a távozásukról zajlanak egyeztetések" - árulta el a sportigazgató.

Az FTC a fiataloknak is megadja az esélyt: Varga Zétény, Tóth Alex, Szabó Szilárd, Radnóti Dániel és a brazil Dhonata a felnőttekkel készül, hogy a stáb jobban megismerhesse őket.

Viszont lehet még egy fájó távozója a Fradinak a télen: sajtóhírek szerint ugyanis a Ferencváros elveszítheti az egyik legjobb játékosát, a brazil Marquinhost, akit a hétszeres mexikói bajnok Unam Pumas szemelt ki. Sergio Sánchez, egy helyi sportújságíró szerint a szóbeli egyezség után egy akadálya van csak az átigazolásnak: megszerzéséhez egy légióstól meg kell szabadulnia a Pumáknak.

Notipuma



Hay acercamiento y acuerdo de palabra con Marquinhos del Ferencvárosi



Es extremo izquierdo de 24 años de edad.



Es el futbolista por el cual la gente de pumas fue a Europa



Para que el futbolista llegue primero tiene que salir un No Formado en México. pic.twitter.com/EOv485CsIE — Sergio Sánchez (@Sergiotops1) January 11, 2024

A 24 éves Marquinhos a jelenleg is zajló szezonban 32 meccsen játszott, ezeken öt gólt lőtt és négy gólpasszt jegyzett, így a Ferencváros egyik legfontosabb játékosa. Nem lenne annyira meglepő az átigazolás, mivel a Fradi Fernando Gorriaránt 2019 nyarán a mexikói Santos Lagunába adta el, ahonnan az ugyancsak mexikói Tigreshez igazolt 2023-ban több mint tízmillió euróért.

Kodro távozása fájhat a Fehérvárnak, nincs nagy mozgás az éllovas Paksnál

Az utolsó öt forduló alapján az éllovas Paks mellett a Fehérvár lehet a Ferencváros legnagyobb ellenfele a bajnoki címért folytatott harcban. Az idény elején még úgy tűnt, hogy Bartosz Grzelak csapata az előző szezonhoz hasonlóan a kiesés ellen küzdhet majd ismét, ám elképesztő hajrával a dobogóig küzdötte fel magát a csapat.

A székesfehérvári együttesnél egyelőre nem volt nagy mozgás, de a már említett Kenan Kodro távozása fájdalmasan érintheti a csapatot. Eddig két érkezőt jelentett be a klub, Kovács Patrik a Vasastól, míg Simut Mario Lucas a Szombathelyi Haladástól érkezett.

Kodro mellett Deybi Flores és Kovács Dániel távozott, a szurkolókkal balhézó kapus a görög Volosz együtteséhez került. Ami a lehetséges érkezőket illeti, a Hapoel Tel-Aviv szereplő Alen Ozbolt nevét lehetett hallani.

Az NB I első helyén álló Paksnál nem volt komoly játékosmozgás eddig. Bognár Györgynek nincs is nagyok oka felforgatni a csapatot, így is hatalmas tett, hogy a csak magyar játékosokat foglalkoztató klub vezeti a tabellát a tavaszi folytatás előtt.

Hivatalos igazolása nem volt a Paksnak, egyedül Kocsis Bence tért vissza a budafoki kölcsönből. A távozók listája sem túl hosszú, végleg csak Bőle Lukács távozott Mezőkövesdre. Ami a kiszemelteket illeti, jó esély van rá, hogy Tóth Barna Kecskemétről az éllovashoz kerüljön.

Bognár György csapata egyelőre egyben maradt, ami bizakodásra adhat okot a folytatást illetően is a paksi szurkolóknak. Bár az biztos, hogy nem lesz könnyű a még tovább erősödő Fradi ellen felvenni a versenyt.

Rekordösszegért igazolt magyar válogatott focistát a DVSC

A Debreceni VSC a hivatalos oldalán jelentette be még az ünnepek előtt, hogy szerződtette a Kecskeméti TE együttesétől az egyszeres magyar válogatott Szuhodovszki Somát.

A 23 éves középső középpályás szerződtetése a tranzakció értékét tekintve a klub történetének rekordigazolása volt. Konkrét összeget nem írt a Debrecen, de az eddigi rekordot Bódi Ádám tartotta, aki 550 ezer euróért igazolt (vissza) a csapathoz Székesfehérvárról, még 2018-ban.

Szuhodovszki az MTK-ban nevelkedett, majd már NB II-es bajnokként igazolt Monor, Tiszakécske és Győr érintésével 2021-ben Kecskemétre. Ott előbb feljutott az élvonalba, majd tavaly az OTP Bank Ligában az együttes alapembereként ezüstérmes lett és beválasztották a szezon álomcsapatába. Szuhodovszki Soma összességében már 46 NB I-es fellépést és 5 bajnoki gólt, valamint 11 gólpasszt mondhat magáénak.

A DVSC-nek nem Szuhodovszki volt az egyetlen igazolása, megszerezte a 23 éves albán védőt, Jorgo Pellumbit. A Transfermarkt oldal által 500 ezer euróra taksált, 186 cm magas futballista a horvát első osztályú NK Varazdin együttesétől érkezett. A fiatal védő már több mint 130 mérkőzést játszott az albán és a horvát első osztályban, emellett rendszeresen meghívót kapott az albán U21-es válogatottba, a korosztályos nemzeti csapatban 15 találkozón kapott szerepet, kétszer csapatkapitányként. Jorgo Pellumbival a felnőtt albán válogatott keretnél is számolnak.

Válogatott játékosok távoztak Kecskemétről

A Lokinál egyelőre egyetlen távozó sem volt a télen, így jó esély mutatkozik arra, hogy a csapat harcban lehet a dobogóért tavasszal.

Ami a DVSC szurkolóinak örömet, az a KTE drukkereinek bánatot okozott. Ráadásul Szuhodovszki mellett egy másik válogatott kerettag focistát is elvesztett a lila-fehér együttes, ugyanis a svájci élvonalbeli Lausanne-ban folytatja pályafutását Szalai Gábor.

A svájci együttes kifizette a saját nevelésű védő szerződésében szereplő kivásárlási árat. A 23 éves Szalai 2019-ben, még az NB III-ban debütált a Kecskemétben, Marco Rossi szövetségi kapitány tavaly nyáron hívta be először a magyar válogatott keretébe, s bár még nem debütált, azóta egyszer sem hiányzott a névsorból. Szalai a KTE színeiben összesen 127 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 22 gólt szerzett.

Gáborral 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a klub, amely jelentős anyagi áldozatot vállalt a megszerzéséért" – mondta az M1 aktuális csatornának Paunoch Péter, a játékos ügynöke.

A menedzser kifejtette: Szalaiért több ajánlat is érkezett, az észak-amerikai bajnokságból több csapat is érdeklődött, ő azonban szeretett volna olyan erős nyugat-európai bajnokságba igazolni, ahol egy lépcsőfokot előre lépve állandó játéklehetőséghez jut, így töretlen maradhat a fejlődése.

„A svájci klub a Manchester United új társtulajdonosa, Jim Ratcliffe érdekeltségébe tartozik, és olyan nevelőegyesület, amely egy-két év után igyekszik topbajnokságokba értékesíteni a játékosait" – mondta Paunoch Péter.

Az ügynök hozzátette, a kecskemétiek „rendkívül korrekt hozzáállásának" is köszönhetően alig másfél nap alatt megszületett a megállapodás.

Ami az érkezőket illeti, Derekas Zoltánt a Haladástól szerezték meg, míg a korábbi NB II-es gólkirály, Lukács Dániel a Diósgyőrtől tért vissza a korábbi sikerei helyszínére.

A DVTK-nál is voltak változások, Lukács Dániel mellett Marin Jurina hagyta el a csapatot, a bosnyák-horvát játékos az MTK-hoz került. A diósgyőri együttes három új igazolást is bejelentett, a cseh Ondrej Baco (Hapoel Jerusalem) a dán Marco Lund (IFK Norrköping) – és Tóth Balázs (Kazincbarcika) személyében. A Diósgyőrnél sem érdemes kapkodni, a csapat a középmezőny tagja, a változásokat elnézve az újonc meg is erősítheti a jelenlegi pozícióját.

Ahogy az MTK is, amely egyedül Marin Jurina érkezését jelentette be, illetve a szegedi kölcsönből Nagy Zsombor tért vissza. A fővárosi csapatnak végleges távozója eddig nem volt, Lehoczky Roland (Tiszakécskei LC), Zuigeber Ákos (Szeged-Csanád GA) és Zsóri Dániel (Budafoki MTE) kölcsönben folytatja.

Meglepő, főleg a kiesés ellen menekülőknél: sok csapat nem volt eddig aktív

A Zalaegerszegnél, a Kisvárdánál, a Mezőkövesdnél, az Újpestnél és a Puskás Akadémiánál eddig szinte semmi, vagy egyáltalán nem volt változás. Ez már csak azért is érdekes, mert az öt felsorolt csapatból négy a kiesés ellen küzd. A Kisvárda az utolsó, a ZTE is kieső helyen áll, de a Mezőkövesd és az Újpest sem lehet nyugodt.

A ZTE-hez egyedül Vogyicska Balázs érkezett Soroksárról (hivatalosan a Fradi játékosa volt), míg Daniel Milovanovikj (AP Brera) és Todor Todoroszki (Politechnica Iasi) távozott.

A Mezőkövesdhez Bőle Lukács (Paksi FC) mellett kölcsönben Szilágyi Szabolcs (Vasas) érkezett, míg Steliano Filip távozott. A hírek szerint a borsodi együttes hamarosan a Honvéd játékosával, Olekszandr Koszovscsukkal erősíthet.

Az átigazolási piacon két meghatározó játékost sikerült igazolnunk eddig. Az egyikük Bőle Lukács, akit aligha kell bemutatni a magyar labdarúgást figyelemmel követőknek, egy rutinos, tapasztalt középpályás, aki időnként még a Ferencvárosban is meghatározó játékos tudott lenni és valamennyi klubjában gólokkal, gólpasszokkal tudott hozzájárulni az eredményes szerepléshez. Szilágyi Szabiról annyit kell tudni, hogy egy fiatal játékos, aki nemcsak azért került hozzánk, hogy a fiatal szabály miatt játszassuk, meghatározó szerepet szánunk neki a tavasszal. Ő egy erdélyi magyar fiú, aki a román U21-es válogatott stabil tagja, valamennyi Eb-selejtező mérkőzésen pályára lépett és szinte mindig 90 percet játszott. Az, hogy most a Vasasban kevesebbet játszott, nem téveszt meg minket, mert ismerjük már több éve és a szakmai stábunk valamennyi tagjával dolgozott együtt korábban" - mondta a Mezőkövesd szakmai igazgatója, Tóth László.

A Kisvárda egyetlen új játékost igazolt, a horvát Bernardo Maticot, aki a kazah Ordabaszi csapatától érkezett a magyar csapathoz, közben Mihajlo Horta és Czérna Erik távozott, utóbbi csak kölcsönbe került Budafokra. Az Újpest nem igazolt még senkit, ellenben Milos Koszanovics távozott, akit hamarosan Oliver Jürgens és Märten Kuusk is követhet. Az Újpest átigazolási politikáját elnézve aggódhatnak a lila-fehér szurkolók, hogy nehogy az NB II-ben kössön ki a kedvenc csapatuk.

Végül pedig nem utolsó sorban jöjjön a Puskás Akadémia, amelynél úgy érzik, a jelenlegi keret is alkalmas arra, hogy harcban legyenek a dobogóért. A vezetőség ezért úgy döntött, hogy inkább a csapat egyben tartására koncentrál. Így még sem érkező, sem távozó nem volt télen a felcsúti csapatnál.