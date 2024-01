Szoboszlai Dominik újabb szívszaggató szerenádot kapott - videó

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool magyar sztárjáról, Szoboszlai Dominikról folyamatosan készülnek az új dalok, és ehhez még csak pályára sem kell lépnie.

Nem feledkeznek meg Szoboszlai Dominikról

A Liverpool magyar labdarúgója január 1-én szenvedett kisebb sérülést, s a legújabb hírek szerint január 21-én játszhat újra a Vörösök mezében.

A válogatottunk csapatkapitánya kihagyta az Arsenal elleni FA-kupameccset, valamint a Fulhammel vívott Ligakupa-elődöntőt, a drukkerek persze így sem feledkeznek meg róla - írja a Bors.

Ez nem is csoda, Szoboszlai tavaly július óta valósággal berobbant a világ egyik legnépszerűbb klubjában.

Óriási tömeg adott szerenádot Szoboszlai Dominiknak

Egy legújabb TikTok-videóban az látható, ahogy a szurkolók egy alkalmi színpadra felálló gitáros vezetésével dalolnak Szoboszlairól, akinek a tiszteletére Amy Macdonald: This is The Life című dalát költötték át.

"A dalodat énekeljük, egész éjjel énekelünk, amikor balról passzolsz és jobbról lövöd" – éneklik a mámoros szurkolók válogatottunk csapatkapitányáról.

A hozzászólások között rengeteg pozitív véleményt lehet találni, valaki szerint Puskás Ferenc most nagyon büszke lenne.

A lelkes liverpooli fanatikusok már egy Whitney Houston-klasszikust átköltve jelezték, mit gondolnak új kedvencükről.