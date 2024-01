Újabb botrány a Manchester Unitednél: nagy bajba kerülhet az új tulajdonos

Az egyik leggazdagabb brit nagyvállalkozó, Sir Jim Ratcliffe december végén 25 százalékos részesedést vásárolt a Manchester Unitedben. A 71 éves üzletember nehéz helyzetbe kerülhet, mert nagy esély van rá, hogy 18 hónapon belül el kell adnia a részesedését.

A Manchester United új tulajdonosa nehéz helyzetbe kerülhet

Karácsony napján jelentették be hivatalosan, hogy az Ineos globális ipari vállalatcsoport milliárdos alapító tulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe 1,25 milliárd fontot (több mint 550 milliárd forintot) fordított a tranzakcióra, valamint a vételi ügylet mellett csaknem 240 millió fontot költ majd a Manchester United világhírű Old Trafford stadionjának rekonstrukciójára is. Ratcliffe ajánlatát február közepén véglegesíthetik, az intézkedést szerdán terjesztették elő hivatalosan a New York-i tőzsdén, azonban egy pályázati dokumentum számos szabályt feltárt a Premier League óriáscégeinek jövőbeli eladására vonatkozóan, ami problémákat okozhat a jövőre nézve.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete egy külön bejelentéséből kiderült, hogy a Manchester United többségi tulajdonosa, az amerikai Glazer család nem kérhet új ajánlatokat a február 13-i pályázati ajánlat befejezését követő első évben - kivéve, ha ehhez írásos beleegyezése van Ratcliffe vállalatától, a Trawlers Limited cégtől. Ugyanakkor az első 18 hónapos időszak letelte után az amerikaiak végleg eladhatják a klubot és kényszeríthetik Ratcliffet, hogy minden részvényét eladja bármely potenciális új vevőnek.

Mindeközben Ratcliffe arról biztosította a szurkolókat, mindent megtesz azért, hogy visszaállítsa a klub megtépázott renoméját, hogy újabb sikerkorszak köszönthessen be a csapatnál.

Hiszem, hogy fantasztikus sportsikereket ünnepelhetünk a pályán, kiegészítve a klub kétségtelen kereskedelmi sikerét. Időre és türelemre lesz szükség a szigorúság és a legmagasabb szintű szakmai irányítás mellett" - mondta a 71 éves üzletember.

A Manchester United a legendás edző, Sir Alex Ferguson 2013-as távozása óta keresi önmagát, a klub azóta nem tudott bajnoki címet nyerni és a nemzetközi kupasorozatokban, különösen a Bajnokok Ligájában rendszeresen gyengén szerepel. Az angol csapat a mostani szezonban csak a 7. helyen áll a Premier League-ben, a BL-ből pedig csoportutolsóként esett ki a Bayern München, a Köbenhavn és a Galatasaray mögött.