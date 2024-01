Kényes témát feszegetünk a Szpíker Korner most következő adásában. Dárdai Pál három gyermeke közül Palkó egyszer már játszott a magyar labdarúgó-válogatottban, ő tehát "elveszett" a német nemzeti csapat számára. Dárdai Márton és Dárdai Bence azonban még nem, ráadásul Bence már U17-es Európa-bajnokságot is nyert a németekkel. Mi lesz, mi lehet a két Dárdai-gyerek sorsa? Játszhat-e bármelyikük ellenünk 2024-ben az Európa-bajnokságon, ahol magyar-német meccset is rendeznek?