Szemfüles, már-már pofátlan góllal tért vissza nyolchónapos eltiltásából az angol csatár - videó

A házigazda Brentford fordulatos mérkőzésen 3-2-re nyert a Nottingham Forest ellen az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombati játéknapján.

A hazaiak első gólját Ivan Toney szerezte, aki a fogadási szabályok 232 rendbeli megsértése miatt kapott nyolc hónapos eltiltását követően most tért vissza a pályára. A 27 éves angol válogatott játékos 266 nap szünet után játszhatott ismét, s a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte. Érdekesség, hogy a legutóbbi PL-gólját is a Nottingham Forest ellen szerezte.

Toney egy szabadrúgásból szerzett gólt, itt találja a gólt. Toney kicsit trükközött a gól előtt, mert a játékvezető habját és a labdát is odébb tette.

A 21. forduló különleges, mivel az FA Kupa-küzdelmek miatt a mérkőzések egy részét már múlt héten lejátszották.

Premier League, 21. forduló:

Brentford-Nottingham Forest 3-2 (1-1)

korábban:

Arsenal-Crystal Palace 5-0 (2-0)