Dárdai Pál csapata továbbra is verhetetlen

A német labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában a Dárdai Pál vezette Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a Düsseldorf csapatával a berlini Olimpiai Stadionban.

Dárdai csapata remek formában várhatta a tavaszi kezdést, a Hertha ugyanis minden sorozatot figyelembe véve már tíz meccs óta veretlen volt, és a rossz szezonkezdés után már feljött egészen a tabella nyolcadik helyére.

A berlini csapatban a 17 éves Dárdai Bence bokasérülése miatt nem volt a keretben, ott volt viszont Dárdai Pál középség és legnagyobb fia is, vagyis a 21 éves Márton és a 24 éves Palkó. Mindketten kispadon kezdték a találkozót, így onnan nézhették, ahogy a Hertha a bosnyák Haris Tabakovic óriási bomabgóljával megszerezte a vezetést a 30. percben. A folytatásban is veszélyesebbek voltak a berliniek, a 44. percben azonban az izlandi Isak Johannesson 18 méteres góljával egyenlített a Düsseldorf. Itt azonban még nem volt vége az első félidőnek, ugyanis a hosszabbítás első percében egy hatalmas kapushiba után a 21 éves Derry Scherhant egy óriási góllal ismét a Herthát juttatta előnyhöz.

A fordulás után a Düsseldorf futballozott veszélyesebben. A vendégcsapat az 50. percben Krisztosz Ciolisz tizenegyesével egyenlíteni tudott, majd hat perccel később a vezetést is átvehette volna, de a görög játékos a második tizenegyesét már nem tudta értékesíteni. A két védelmi megingást követően Dárdai Pál pályára küldte középső fiát, a Marco Rossi által a magyar válogatottba csábított Mártont is, aki azonnal stabilitást hozott a védekezésbe. A folytatásban a Herthának nem volt kaput eltaláló lövése, míg a Düsseldorf folyamatosan rohamozott. A 82. percben Dárdai pályára küldte legidősebb fiát, a 24 éves Palkót is, de vele sem lett veszélyesebb a berlini együttes, így maradt a döntetlen.

A Hertha ezzel már nyolc meccs óta veretlen a Bundesliga 2-ben, a tabella 8. helyéről várhatja a folytatást, és nyolc pont a lemaradása a harmadik, osztályozót érő helyen álló Hamburg mögött.