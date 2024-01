Őszintén beszélt a szaúdi körülményekről Ronaldo csapattársa

Nyílt őszinteséggel beszélt az európaiak helyzetéről Szaúd-Arábiában a spanyol labdarúgó-válogatottal tavaly Nemzetek Ligája-győztes Aymeric Laporte.

Az augusztusban a Manchester Citytől az al-Nasszrhoz szerződött hátvéd kijózanító tapasztalatokról számolt be az AS spanyol sportnapilapnak.

Az itteniek nem könnyítik meg a dolgunkat, sok európai játékos elégedetlen a helyzetével. Nyilván alkalmazkodnunk kell, de nagy változás ez az életünkben. A szaúdiak számára is újdonság, hogy tapasztalt európaiak játszanak náluk, nincsenek hozzászokva ehhez, és komolyabb hozzáállásra van szükségük. Törődnek velünk, de nem eléggé" - mondta a 29 éves futballista.

A Cityvel Bajnokok Ligáját és öt angol bajnoki címet szerzett légiós - aki az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo csapattársa - kifejtette, más szaúd-arábiai életminőséget várt, és nehezére esik napi három órát az autóban tölteni. Az esetleges visszatérésről Európába azonban egyelőre visszafogottan beszélt:



"Jelenleg nem gondolkozom ezen, de ha ilyen rövid idő után már csalódott az ember, akkor felmerül, hogy mitévő legyen. Nekem is eljöhet ez a pillanat" - tette hozzá.



Az angol Jordan Henderson nemrég fél év után elhagyta szaúdi klubját, és a holland Ajaxhoz igazolt, valamint a hírek szerint a világbajnok francia Karim Benzema is a távozást fontolgatja.