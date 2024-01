Megdőlt a mítosz: elképesztő dolog derült ki a futballistákról

Régóta áll fenn az a közhely, hogy a futballisták általánosságba véve buták. Ezt a teóriát igyekeztek megcáfolni svéd tudósok, akik élvonalbeli játékosok szellemi teljesítményét vetették össze a „normális" társadalom tagjainak teljesítményével.

Az úgynevezett végrehajtói funkciók – amelyek segítenek, hogy egy-egy cselekvéssort kivitelezzünk – terén egyértelmű különbség mutatkozott, ugyanis minél „gólveszélyesebb" a játékos, annál nagyobb a pszichológiai tesztekkel megállapított végrehajtói értéke – olvasható a Blikk cikkében.

A stockholmi Karolinska Institut egyik kutatócsapata úgy tartja, a testi fittség mellett a profi futballistáknak kiemelkedő kognitív képességre is szükségük van. Ezt támasztja alá, hogy egy futballistának sokszor hirtelen kell döntést hoznia egy adott pillanatban, vagyis a szellemi fittségre is szükség van ahhoz, hogy egy összetett játékhelyzetben megfelelően cselekedjenek – például "lekezeljék" vagy hagyják továbbgurulni a labdát. Ez a fajta döntési intelligencia nem kötődik kizárólag a sporthoz, ezért hétköznapi döntési helyzetekbe is átültethető.



A végrehajtó funkciók azonban nem kapcsolódnak a verbális képességekhez, vagyis az csupán közhely, miszerint a futballisták buták, hiszen még a legzseniálisabb sportoló is dadoghat a kamerák előtt. Ráadásul a végrehajtói tehetség és a szabványos IQ-érték között is csak korlátozott az összefüggés.



Ettől függetlenül a végrehajtói érték rendkívül hasznosnak bizonyulhat a tehetségek felkutatásában. Torbjörn Vestberg és csapata csupán az érték kiszámításával tudott következtetni az érintett játékos jövőbeni gólmennyiségére.