A rendőrségen kapott kijózanító pofont a Fradi korábbi kapusa

A Budapest Honvéd csapatával 2017-ben bajnoki címet szerző Gróf Dávid a Magyar Nemzetnek adott terjedelmes interjújában őszintén beszélt a múltban elkövetett hibáiról, a megrészegítő pénzről és a Ferencvárosról is.

Nem a pénz motiválta a Fradi korábbi kapusát

A görög másodosztályú Levadiakosz magyar kapusa miután 2017-ben megnyerte az NB I-et a Honvéddal, tett egy kijelentést, miszerint csak a pénzért nem hagyná el a kispestieket egy tehetősebb magyar klubért. Ám 2019-ben mégis a Fradi játékosa lett, amiért rengeteg kritikát kapott, ráadásul Dibusz Dénes mögött csak második számú kapusnak számított. Gróf a Magyar Nemzetnek adott interjúban azt mondta, nem akart az a fickó lenni, aki ötvenévesen azt meséli, hogy egyszer hívta Fradi, csak nem jött össze. Mehetett volna Szaúd-Arábiába is többszörös fizetésért, de nem a pénz motiválta.

"Nem akartam az a fickó lenni, aki ötvenéves korában arról nosztalgiázik, hogy egyszer vitte volna a Fradi, csak valamiért nem jött össze. Azt gondolom, hogy Magyarországon klubszinten az a csúcs, ha valaki a Fradi mezét magára öltheti. Meg kellett próbálnom, és örülök, hogy ott lehettem. Ettől függetlenül a Honvéddal szerzett bajnoki cím örök emlék" – mondta a válogatott kerettagságig jutó kapus, aki azt is elárulta, hogy amíg az FTC kötelékébe tartozott, visszautasított egy ajánlatot Szaúd-Arábiából.

Pontos összeget nem mondanék, de annyit elárulok, hogy a Fradiban kapott fizetésem három-négyszeresét ajánlották. Harmincévesen, pályafutásom csúcsán nem éreztem azt, hogy el kellene tűnnöm az ismeretlenben. Más lett volna a helyzet, ha már akkor is olyan sztárok szerepeltek volna Szaúd-Arábiában, mint mostanság. Ki ne akarna Cristiano Ronaldo ellen vagy éppen Karim Benzemával egy csapatban futballozni? De 2019-ben ez a hullám még távolról sem látszott."

Skóciai rendőrségen gondolkodott el a jövőjéről

A korábbi válogatott kerettag kapus jelenleg a görög másodosztályban az első helyen álló Levadiakosz alapembere, de már 16 éves korában belekóstolt a légiós életbe, amikor Skóciába igazolt. Elmondása szerint az első fizetéseiből vett egy vadonatúj Audit, elszaladt vele a ló, olyan is történt, hogy ittas vezetés miatt egy rendőrörsön kötött ki.



Gyerekes és rossz döntést hoztam, nem kellett volna volán mögé ülnöm. Nem vagyok büszke rá, de utólag nem bánom, hogy megtörtént. Meg kellett tanulnom azt a leckét. Amatőr szerződéssel kerültem Skóciába, aztán amikor profi lettem, hirtelen megváltozott az életem. Egy-két hónapig kellett csak spórolnom, máris vehettem egy vadonatúj Audit. Enyém volt a világ, és nem lehetett féken tartani. Fiatalon minden hülyeségben benne voltam, és örülök, hogy kiéltem magam, de annak is, hogy időben kaptam egy kijózanító pofont, amikor a rendőrök bevittek egy éjszakára."

Az interjúból az is kiderült, hogy a kapus pályafutását Bognár György mentette meg 2015-ben, amikor Csákvárra csábította. Grófnak innen vezetett az útja a Honvédhoz, amellyel bajnoki címet nyert.

Már a futball utáni életét tervezi

Gróf Dávidnak az Instagramon több mint négyszázezer követője van, amivel megelőzi többek között Hosszú Katinkát is, a hazai sportolókat tekintve pedig csak Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs áll jobban.



Sokáig nem foglalkoztam a közösségi médiával, a Honvédnál kezdtem el igazán használni, mert szerettem így tartani a kapcsolatot a szurkolókkal, megköszönni nekik a támogatást. Az első nagyobb szponzori szerződésem részeként freestyle focistákkal közösen készítettünk videókat. Hatalmas buli volt minden forgatás, jól éreztük magunkat, a fiatalok pedig rákattantak a tartalomra, akkor indult be az oldal. Nemrég új szintre lépve sportolókra szakosodott reklámügynökséget alapítottam egy társammal. Csatlakozott már hozzánk Lang Ádám, Klivinyi Kinga, Güttler Károly, Perl Zoltán és Bánhidi Bence is. Jó lenne több olyan magyar influenszert látni, akik mögött komoly eredmények állnak, hitelesek és a sporton keresztül értéket közvetítenek. Ezt most olyan kihívásnak látom, ami egy nap a futball helyére léphet az életemben." - nyilatkozta a 34 éves kapus.