Cristiano Ronaldo dührohamot kap, ha Lionel Messi őrült terve sikerül

A 38 éves Lionel Messi ott akar lenni az idei párizsi olimpián. Ez most már biztos. Thomas Bach NOB-elnök korábban azt mondta, hogy óriási dolog lenne mindez. Csak egy baj: Argentína még nem jutott ki a párizsi játékokra.

Óriási Messi-bejelentés

Ám nemcsak Lionel Messi, hanem Angel Di Maria is bejelentette, hogy szívesen focizna a párizsi olimpián, amely 2024. július 26-án kezdődik, ám a focitorna a hagyományoknak megfelelően már két nappal korábban, július 24-én indul.

Az olimpián ugyan az U23-as váogatot tagjai vehetnek részt, de minden kijutó csapat vihet magával 3 idősebb játékost is. Mondanunk sem kell, mekkora dolog lenne, ha Messi valóban kijutna az olimpiára. Ha ugyanis megnyerné azt, ő lehetne az egyetlen olyan focista a világon, aki kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok is egyben.

Kissé nehezíti a helyzetet, hogy az idei Copa America (a rendező az Egyesült Államok) július 14-én játsszák, ha tehát ott Messinek jelenése lesz, akkor kemény időszak elé néz.

Már nyert olimpiát

Lionel Messi és Angel Di Maria a 2008-as pekingi olimpián nyert aranyérmet. Nagyon sokáig ez volt Messinek az egyetlen trófeája, majd következett a 2021-es Copa America és a 2022-es világbajnokság megnyerése. Az már biztos, hogy Messi részt akar venni az idei Copa Americán, mert hazájának a válogatottja címvédőként utazik az eseményre.

Az olimpiára készülő argentin U23-as válogatott hamarosan Kínába utazik egy felkészülési tornára. Messi kijelentette, hogy azt is vállalja, hogy ott legyen ezene a tornán. Ennek célja az, hogy a csapattal, azaz a fiatal játékosokkal összeszokjon minden idők egyik legnagyobb focistája. Az ázsiai turnét idén márciusra tervezik, addigra viszont eldől, hogy Argentína kijut-e az olimpiára? A selejtezőt január 20-án kezdték meg, a döntő február 11-én lesz. Itt még nem játszhat Messi a válogatottban. Dél-Amerikából mindössze két csapat juthat el az olimpiai játékokra.

Edzőcsere is lehetne

Bár az U23-as, azaz az argentin olimpiai csapatot jelenleg Javier Mascherano vezeti, ő úgy nyilatkozott, hogy a kijutás esetén szívesen átadja a munkát a felnőttekkel vb-aranyat nyerő Lionel Scaloninak. Mascherano így beszélt: Remélem, ha kijutunk, Scaloni elvállalja ezt a feladatot, bár neki ott lesz még a Copa America is." Természetesen Mascherano is az edzői stát tagja maradhatna.

Mindez logisztkailag sem megvalósíthatatlan. Az MLS, azaz az amerikai focibajnokság nem áll meg a Copa America alatt sem. Messi klubja, az Inter Miami július 21. és augusztus 25. között nem játszik egyetlen meccset sem. Messinek csak a július 21-i, Chicago elleni meccset kellene kihagynia. Di Maria ennél is könnyebb helyzetben van, mert Európában az olimpia idejére régen befejeződnek a bajnokságok. Di Maria amúgy is be akarja fejezni az európai szereplést és az idény végén vissza akar térni Rosarióba.

Cristiano Ronaldo eheti a kefét

Elvileg tehát minden készen áll arra, hogy Messi (és Di Maria) ott legyen a 2024-es nyári olimpián. Most már csak az argentin U23-as válogatotton a sor. Ja és ne feledkezzünk el apróságról. Ha Messi mesterterve sikerül, egy ember biztosan lesz, aki dühében megpukkad: Cristiano Ronaldo. Portugália ugyanis - és ez már biztos - nem jutott ki az olimpiai játékokra.

Azt pedig mondanunk sem kell, hogyha Messi kijut, jelenlétével mindent és mindenkit elhomályosít majd Párizsban.