A Barcelonát is érinti a Real Madrid focimeccse után kitört őrült botrány

A spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi játéknapján a Real Madrid hazai pályán 3-2-re nyert az Almería csapata ellen. A találkozón több vitatott játékvezetői és videóbírós ítélet a fővárosiakat segítették, ez pedig mind az ellenfél játékosainál, mind a szurkolóknál felháborodást váltott ki a meccs után.

A vesztett pontokat tekintve a La Liga élén álló Real a félidőben még kétgólos hátrányban volt a bajnokságban sereghajtó Almería ellen, de végül egyenlíteni, majd a 11 perces hosszabbítás hajrájában fordítani tudott, így 3-2-re győzött. A mérkőzésen több vitatott ítélet is az Almeríát sújtotta: a második félidő elején Antonio Rüdiger szabálytalansága megtorlatlanul maradt, a Real első gólját megelőzően a videóbíró ítélt kezezés miatt büntetőt a madridiaknak, a szépítés után szabálytalanság miatt vett el a videóbíró egy gólt a vendégektől, majd a Real második góljánál Vinícius Júnior válláról-felkarjáról pattant a kapuba a labda. A csalódott vendégek nem is fogták vissza magukat a meccs után Francisco José Hernández Maeso játékvezetőről és Hernández Hernández videóbíróról.

¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV? https://t.co/tGc8fTusvu — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

„Ne várják tőlünk a mérkőzés beszámolójának közzétételét, mert minden egyértelmű, sőt, annál is több" – írták a csapat hivatalos közösségi oldalán:

❌ No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro. — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

"Kiraboltak" – vélik az Almeríánál

Ugyan a győztes gólt szerző Daniel Carvajal úgy gondolja, a videózás után minden játékvezetői ítélet megfelelő volt, az ellenfélnél másként vélekednek. Úgy érzem, kiraboltak minket" – mondta a középpályás, Gonzalo Melero. Valaki úgy döntött, hogy ma nem nyerhetünk" – nyilatkozta a védő, Marc Pubill.

„Megértem, hogy ők a Real Madrid, mi pedig az Almeria, de ez egy olyan bajnokság, amelyben mindenki számára egyforma esély kéne hogy legyen, márpedig néha nehéz így látni" – vélte a második gólt szerző Edgar González.

„Nincs mit mondanom. Látták a meccset, az én véleményem nem számít, mert a végén minket büntetnek meg érte" – mondta az Almeria hajrában kiállított vezetőedzője, Gaizka Garitano.

Xavi is egyetért kollégájával

A Barcelona esti találkozója után a katalánok vezetőedzője, Xavit is megkérdezték a Real Madrid meccséről, így a katalánokat is belekavarták a Spanyolországban kitört botrányba. A spanyol edző azonban nem fogta vissza magát. Láttam, és egyetértek Garitano szavaival, valamint [az újságíró Alfredo] Relaño újságíró gondolatával. Ha meg beszélünk róla, úgyis megbüntetnek, de ezt már mindenki láthatta – mondta Xavi. – Emlékszem a Getafe otthonában be nem fújt tizenegyesre vagy Joao [Félix] elvett góljára Granadában, de erről nem beszélnek. Hattal több pontunk lenne. Ezek nem kifogások, ez a valóság: a szerencse mindig ellenünk van."

A Barcelona hátránya 7 pont a második Real Madrid, és 8 az eggyel több meccset játszó, éllovas Girona mögött a spanyol labdarúgó-bajnokságban.