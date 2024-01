Összeomlóban a szaúdi fociálom, minden Cristiano Ronaldón múlik

Kis túlzással Szaúd-Arábia vált a labdarúgás középpontjává az elmúlt évben, hiszen rendezőként bejelentették az országot a 2034-es világbajnokságra, a klubfutballban pedig nagy eseményeket rendeztek, valamint többtucatnyi világklasszis focista igazolt a szaúdi bajnokságba. Ám hiába reménykedtek abban a dúsgazdag arabok, hogy meg is marad középpontnak Szaúd-Arábia, máris botrányoktól hangos a hely. Karim Benzema, Roberto Firmino, Szergej Milinkovics-Szavics, Aymeric Laporte és Jordan Henderson is azon világklasszisok közé tartozik, akiknek máris elegük lett a körülményekből, és a reakcióik alapján Cristiano Ronaldo az egyetlen esély a szaúdiaknak arra, hogy tényezők maradjanak az elitfutballban.

Az előzmények: minden Ronaldóval indult

A szaúd-arábiai válogatott 2022 novemberében óriási szenzációt okozott azzal, hogy legyőzte a későbbi győztes Argentínát a labdarúgó-világbajnokság csoportkörében. A klubfutballban azonban 2023 januárjában jött az első sokk: az al-Nasszr csapata leigazolta a Manchester Unitedtől kirúgott, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót. A portugál sztár tavasszal nem váltotta meg a világot, ennek ellenére úgy tűnt, az ő példája sokakat meggyőzött: a hét topligából nyáron összesen 41 focista, köztük aranylabdás, BL-győztes és világbajnok követte őt a szaúd-arábiai első osztályba. Mellettük pedig több csapat irányítását is Európa-szerte ismert vezetőedző vette át.

A teljes liga összesen 957 millió eurót költött focisták átigazolására, és elsősorban az al-Hilal, az al-Nasszr és az al-Ahli volt aktív a piacon – nem meglepő, hogy jelenleg ez a három csapat áll a tabella élén. Azonban ezeknél a kluboknál sem megy minden a lehető legjobban.

Laporte, Henderson, Milinkovics-Szavics és Firmino véleménye

Szaúd-Arábiában kimondták a tervet, miszerint 2030-ra sokkal népszerűbbé akarják tenni a mozgást és elsősorban a futballt az országban, ezért pedig szinte mindent meg is tesznek – több-kevesebb sikerrel. Az biztosnak tűnt, hogy a rengeteg világsztár érkezésével legalább a lelátókon sokkal többen lesznek, ám ez közel sem így lett, részben talán a jegyárak jókora megemelése miatt. Az al-Hilal 69 ezres stadionjába a szezon első felében átlagosan alig 26 ezren látogattak ki meccsekre, míg a szintén rijádi al-Nasszrnél sem ismerték meg a telt ház fogalmát. Dzsiddában az al-Ittihad és az al-Ahli azonos, 62 ezer férőhelyes stadiont használ, ám egyik csapat találkozóján sem voltak még 25 ezernél többen. A 18-ból 14 csapatnak legalább 12 ezer (de inkább sokkal több) férőhelyes az arénája, a teljes bajnokság átlagnézőszáma mégis alig éri el a nyolcezret.

Ám a megszokottnál rosszabb hangulat mellett más problémák is bőven akadnak az ország futballjában. Erről Szergej Milinkovics-Szavics, és az egyaránt Bajnokok Ligája-győztes Aymeric Laporte, Jordan Henderson és Roberto Firmino is tudna mesélni – és mesélt is.

„Az itteniek nem könnyítik meg a dolgunkat, sok európai játékos elégedetlen a helyzetével. Nyilván alkalmazkodnunk kell, de nagy változás ez az életünkben. A szaúdiak számára is újdonság, hogy tapasztalt európaiak játszanak náluk, nincsenek hozzászokva ehhez, és komolyabb hozzáállásra van szükségük. Törődnek velünk, de nem eléggé – nyilatkozta a Manchester Citytől érkezett spanyol válogatott Laporte az AS sportlapnak. Az al-Nasszr hátvédje kifejtette, más szaúd-arábiai életminőséget várt, és nehezére esik napi három órát az autóban tölteni. Az esetleges visszatérésről Európába azonban egyelőre visszafogottan beszélt: Jelenleg nem gondolkozom ezen, de ha ilyen rövid idő után már csalódott az ember, akkor felvetődik, hogy mitévő legyen. Nekem is eljöhet ez a pillanat."

A pillanat Jordan Hendersonnak már eljött: a Liverpool egykori BL-győztes csapatkapitánya az első ismert név lett, amely a téli időszakban rögtön távozott Szaúd-Arábiából. Az angol válogatott középpályás Steven Gerrard csapatából, az al-Etifaktól ingyen távozott a holland Ajax együtteséhez, miután megelégelte az arab országbeli körülményeket. Henderson sajtóhírek szerint hatalmas hibának tartja, hogy Szaúd-Arábiába szerződött, nagyon menni akart, ráadásul (részben a brit adózási szabályok miatt) még egyetlen pennyt sem kapott meg a heti 156 millió forintosnak megfelelő fizetéséből az elmúlt fél évben. A hivatalos kommunikációja azonban visszafogott volt.

„Nem volt könnyű döntés, de úgy gondolom, ez a legjobb számomra és a családom számára" – fogalmazott diplomatikusan az al-Etifakban négy gólpasszig jutó Henderson a búcsúüzenetében.

A al-Hilal szerb középpályása, Szergej Milinkovics-Szavics sem érzi jól magát a jelek szerint Szaúd-Arábiában. Az előző klubja, az olasz Lazio az arab országban lépett pályára az Olasz Szuperkupa elődöntőjében, Milinkovics-Szavics pedig a repülőtéren találkozott a korábbi társaival, akikhez így szólt: Annyira hiányoztok! Szeretnék visszatérni a Lazióba!" – idézték az olasz lapok a szerb focista állítólagos mondatait.

Ha valaki azt gondolná, hogy legalább egy topcsapat van Szaúd-Arábiában, ahonnan nem vágyik el sztár, az téved. Ugyanis az al-Ahliban is akad olyan, aki már elvágyik az országból: a szintén exliverpooli Roberto Firmino. A brazil csatár mesterhármassal mutatkozott be, azóta viszont elvétve jut szóhoz, így a hírek szerint neki is elege van a helyi körülményekből, és visszavágyik Európába.

Az aranylabdás Karim Benzema is megbukott

Az említett négy focista is egyértelműen a világ legjobb játékosai közé tartozik, de teljesen új megvilágításba helyezi a körülményeket, ha egy aktív aranylabdás is távozna Szaúd-Arábiából. Márpedig a 2022-es év legjobbja, Karim Benzema minden bizonnyal így vélekedik, noha konkrétan ezt ő nem is még mondta ki. A francia csatárt rocksztároknak kijáró rajongással fogadták az al-Ittihadnál és az egész országban, az évi 200 millió eurós fizetésén felül is mindent megkapott, amit kért, de a focipályán mégsem működött minden úgy, mint a Real Madridban.

24 meccsen 15 gólt szerzett, a drukkerek szerint mégis hiányzik belőle az alázat. Decemberben törölte a 76 milliós követőtáborral bíró Instagram-fiókját, majd a téli szünet után nem jelentkezett az első edzésen, így Marcelo Gallardo vezetőedző úgy döntött, hogy a francia támadó nem utazik el a csapattal a dubaji edzőtáborba. Benzema már a 2023-as év utolsó napjaiban is hagyott ki edzéseket, majd Mauritiuson nyaralt, a hírek alapján pedig már nem is akar visszatérni Szaúd-Arábiába, hanem ismét Európába szerződne.

Sajtóhírek szerint a korábbi csapatai, a Real Madrid és a Lyon is ajánlatot tehet érte, de a Manchester United is érdeklődik Benzema iránt.

Jönnek a fejlesztések, jön a vb – mert van pénz, mindenre

Amikor Szaúd-Arábia nyár elején visszalépett a 2030-as világbajnokság társrendezésétől, biztosra lehetett venni, hogy megkapja a 2034-es vb rendezését. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) október végén ezt hivatalosan is bejelentette, miután gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy bármely más pályázónak legalább minimális esélye legyen ellene. Hogy az eseményre a katarihoz hasonlóan télen, vagy pokoli hőségben nyáron kerül sor, még nem tudni, de mindkettő ellen bőven vannak ellenérvek. A szaúdiaknak viszont így tíz évük van a megoldások megtalálására, és arra, hogy minimum 14, FIFA-szabályoknak megfelelő stadiont felépítsenek – de természetesen ez nem fog semmilyen gondot jelenteni, pláne nem az anyagiakat illetően. A tavalyi klubvilágbajnokságon és a 2027-es labdarúgó Ázsia-kupán ráadásul "gyakorlásra" is lehetőség van. Ahogy a Spanyol- és az Olasz Szuperkupának egyaránt otthont adó al-Awwal Parkban is kipróbálhatták, hogyan is kell rangos focieseményt rendezni.

Apropó, al-Awwal Park. Az al-Nasszr csapata új stadiont tervez építeni e 25 ezres arénája helyett, amelyet 2020-ig a fővárosi nagy riválissal, az al-Hilallal osztott meg. Nem mintha az al-Awwal Parkkal gond lenne, csak a szaúdiak nagyobbra, különlegesebbre vágynak. Ezért aztán az új stadion egy 45 ezer férőhelyes létesítmény lesz, a tervek szerint a Rijádtól 40 kilométerre lévő Qiddiya mellett emelkedő 200 méter magas Tuwaiq szikla tetején. A Popolous építésziroda tervei szerint a stadion külső falát teljes egészében LED-ek borítanák, így kint és bent is látható lenne a stadionban zajló mérkőzés, emellett pedig holografikus megoldásokkal is tudják majd szórakoztatni a publikumot. A stadion hűtéséről egy, a játéktér alatt a sziklában létrehozott mesterséges tó fog gondoskodni, így nyáron is lehet majd mérkőzéseket rendezni. Az al-Nasszr és az al-Hilal leendő otthona természetesen az egyik helyszíne lesz a 2034-es világbajnokságnak – és még néhány hasonló stadion esetén egy nyári vb-n a hőség máris nem lenne probléma.

The only thing better than celebrating an event, is doing it in the greatest stadium ever ⚽ Get ready for Prince Mohammed bin Salman Stadium.#QiddiyaCity#PlayLifepic.twitter.com/ecdQqAvVCv — Qiddiya (@qiddiya_en) January 17, 2024

Cristiano Ronaldón múlik minden

A február elején már 39 éves Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, amikor 2023. január 1-jei hatállyal az al-Nasszr csapatához szerződött, pláne mert korábban többször is hangsúlyozta, hogy a legmagasabb szinten, egy nagy csapatban akarja befejezni a pályafutását. Ám a portugál sztár ehelyett elment Szaúd-Arábiába, ahol döcögősen indulva végül 50 meccsen 44 (a válogatottbeli góljaival együtt 54) gólig jutott az év során – ennek ellenére inkább a botrányai, a kifakadásai és a szurkolók ellene fordulása miatt maradt emlékezetes a 2023-as esztendeje.

Cristiano Ronaldo ugyanakkor összességében maximálisan elégedett volt: jobb formában érzi magát, mint valaha, még tíz évig folytatni akarja a karrierjét, és a szaúdi bajnokságot erősebbnek tartja a franciánál. Ezekért a kijelentésekért rengetegen úgy vélekedtek a közösségi médiában, hogy Ronaldónak végképp elment az esze és ő nem más, mint a szaúdiak fizetett ügynöke. Márpedig a mondat második felében biztosan van némi igazság.

Az mindenesetre különös, hogy az ötszörös aranylabdás teljesen máshogy nyilatkozik a szaúdi klubfutball körülményeiről, mint a többi világsztár. Ennek oka lehet, hogy ő még hihetetlenebb luxusban él, mint a sorstársai. Nem lehet véletlen az sem, hogy miatta (és Lionel Messi miatt) százmilliókból összehoztak egy meccset az al-Hilal új, rijádi stadionjában, február 1-jére – az Inter Miami ellen találkozik az al-Nasszr.

Egyértelműnek tűnik, hogy noha azóta mintegy 50 sztárfocista érkezett Szaúd-Arábiába, a helyiek továbbra is elsősorban Cristiano Ronaldóra összpontosítanak. Céljuk, hogy a portugál focista tökéletesen érezze magát a pályán, a csapatánál és az egész országban. Egy ideig az hírlett, hogy a szaúd-arábiai vb nagyköveti feladataival is megbízták, ám ezt az al-Nasszr később cáfolta – nem kizárt azonban, hogy mégis komoly feladatokat szánnak majd neki a 2034-es világbajnokságra. Mert a többi játékos kritikái alapján úgy látszik, a dúsgazdag szaúdiak elve az, hogy "ha Cristiano Ronaldo boldog, akkor minden rendben van". A többi európai sztár érkezését ezek a megnyilvánulások eltántoríthatják, de a szurkolókat a reményeik szerint nem. Ergo hiába ereszt le egy kicsit minden egyes negatív nyilatkozattal a szaúdi focilufi, amíg Cristiano Ronaldo kiáll Szaúd-Arábia mellett, addig még nincs minden veszve az ország futballélete számára. Viszont ha ez nem tart ki 2034-ig, akkor nagyon úgy fest, hogy azon a vb-n még botrányosabbak lesznek a körülmények, mint a katarin voltak.