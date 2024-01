A Barcelona 17 éves csodatinije is a magyar válogatottat választhatja

A La Liga meglepetéscsapatában, az elképesztő szezont futó Gironában a Sevilla ellen 5-1-re megnyert bajnokin pályára lépett a 19 éves Yaakobishvili Antal, ezzel 10 év után először láthattunk magyar játékost a spanyol élvonalban. A tehetséges hátvéd még nem döntötte el, melyik válogatottat választja, de megvan rá az esély, hogy Marco Rossi együttesében mutatkozik majd be a felnőttek között. Nem a Girona focistája az egyetlen külföldön játszó magyar, ugyanis több mint egy kezdőcsapatnyi futballistát találtunk, akik nemzeti együttesünket erősíthetik a jövőben.

Spanyol sztárcsapatok magyar származású focistái

Csapattársa sérülése miatt a 19 éves Yaakobishvili Antal már az első félidőben beállhatott a Sevilla elleni bajnokin, amelyet a Girona 5-1-re megnyert, ezzel a katalán csapat óriási meglepetésre 21 forduló után vezeti a spanyol bajnokságot. A grúz édesapával rendelkező magyar U21-es válogatott védő így több mint 10 év után az első magyar játékos, aki pályára léphetett a La Ligában, ráadásul szerdán a Rayo Vallecano elleni Spanyol Kupa-mérkőzésen már bemutatkozott a Girona felnőttcsapatában.

Érdekesség, hogy a tehetséges védő testvére, a magyar U17-es válogatott Yaakobishvili Áron szintén egy spanyol klub kötelékéhez tartozik, méghozzá egy igazi sztárcsapathoz, a Barcelonához. A 17 éves kapus több mint másfél éve a katalán óriás utánpótláscsapatainak tagja, de gyakran edz az első kerettel is. A Yaakobishvili testvérek Budapesten születtek, a hírek szerint apjuk iránti tiszteletből elgondolkodnának azon, hogy Izrael válogatottjában szerepelhessenek, ám még nem döntöttek, így a jövőben akár a magyar nemzeti csapatot is erősíthetik.

A Dárdai fivérek

Dárdai Pál mindhárom fia a Herthában futballozik, közülük a legidősebb, Palkó egyszer már játszott a magyar válogatottban, azonban Márton és Bence még nem döntöttek a jövőjükről. Utóbbi már U17-es Európa-bajnokságot is nyert a németekkel, azonban még mindketten választhatják a magyar válogatottat, mégha ez számukra nem is lesz egyszerű kérdés, hiszen Németországban születtek és ott nőttek föl, Magyarországon még nem futballoztak.

A 2002-es Márton középhátvédként alapembere Dárdai Pál Bundesliga 2-ben szereplő csapatának, a 2006-os születésű Bencét pedig még tehetségesebbnek tartják, a 17 éves támadó középpályásért már sztárcsapatok is érdeklődnek.

Az angol csapat gólkirálya is a magyar válogatottat választhatja

A Yakobishvili fivérek és a Dárdai testvérek mellett akad még szép számmal külföldön játszó magyar származású focista, akik a jövőben Marco Rossi csapatát választhatják. A védelemben a szlovéniai Lendvavásárhelyről származó, 21 éves Zsiga Laci (AEK Athén B csapata), valamint az izraeli származású, korábban a Diósgyőrben is megfordult, szintén 21 éves Rotem Keller jelenthet erősítést.

A középpályások között rengeteg tehetség futballozik külföldön, közülük kiemelhető a feröeri Klaksvik legendás kapusának, Turi Gézának a fia, a 22 éves Turi Géza Dávid, aki szintén a feröeri élvonalban játszik. Egyaránt magyar édesapától származik és a svéd válogatottban is szerepelt (csak barátságos meccsen, ezért még választhatja a magyar válogatottat) a 21 éves Sebasian Nanasi és a 27 éves Anton Salétros is. Mellettük még számításba jöhet a 29 éves izraeli származású Omri Altman, és az Olaszországban született, de magyar felmenőkkel is rendelkező Paolo Faragó, a 30 éves középpályás a Serie B-ben szereplő Como játékosa jelenleg.

A támadósorban az 1994-es születésű, a Bundesliga harmadosztályában szereplő Hallescher egyik legjobb játékosa, Bolyki Andor jöhet számításba, illetve a támadóközéppályásként és csatárként is bevethető ír Sammie Szmodics, aki az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers legjobbja. A 28 éves futballista ebben az idényben 26 bajnokin 16 gólt szerzett, ezzel vezeti a Championship góllövőlistáját, így nem meglepő, ha a magyar válogatott szövetségi kapitányának figyelmét is felkeltette.

A fent említett futballistákból akár egy Yakobishvilli Áron - Dárdai Márton, Yaakobishvili Antal, Zsiga Laci, Rotem Keller - Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Turi Géza Dávid, Omri Altman, Dárdai Bence - Sammie Szmodics kezdőt is össze lehet állítani. Remek hír, hogy egy kezdőcsapatnyi, külföldön játszó minőségi futballista választhatja a jövőben a magyar válogatottat, így az elmúlt években rengeteget fejlődő nemzeti csapat még erősebbé válhat, Marco Rossinak pedig még több taktikai lehetőség állhat rendelkezésére.