Néhány nappal ezelőtt a 39 éves Cristiano Ronaldo azt mondta, képesnek érzi magát arra, hogy 10 év múlva is azon a szinten focizzon, ahogy most. Azt is mondta, hogy 250-szeres válogatott akar lenni. Mennyire kell mindezt komolyan venni? Tényleg az idei Európa-bajnokságon is CR lehet a sztár? Erről szól a Szpíker Korner adása.