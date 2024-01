Messi korábbi csapatáig menekült Szaúd-Arábiából a sztárfocista

Az argentin élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Newell's Old Boys csapatánál folytatja a pályafutását a korábbi argentin válogatott focista, Éver Banega.

A Boca Juniors csapatával Libertadores-kupa-győztes, a Valenciával Király-kupát nyerő és a Sevillával háromszoros Európa-liga-győztes Éver Banega 2020 szeptemberében ingyen igazolt a szaúd-arábiai al-Sabáb csapatához. A szaúdi klub színeiben Banega három és fél szezon alatt 105 tétmeccsen szerepelt, ezeken 25 gólt szerzett. A 65-szörös (legutóbb 2018-ban) argentin válogatott középső középpályás azonban 35 évesen más kihívásra vágyott, és hazaszerződött.





Ever eligió con el corazón y decidió volver a #Newells para jugar por segunda vez en el club de sus amores.



️ Junto al presidente Ignacio Astore y al director deportivo Ariel Michaloutsos firmó su contrato hasta 2025 https://t.co/uyC7lhdrgO… pic.twitter.com/EGPJ8rUpIQ — Newell’s Old Boys (@Newells) January 21, 2024

A Newell's Old Boyshoz igazolt Éver Banega

A Newell's Old Boys együttese a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Éver Banega 2025. december 31-éig szóló szerződést írt alá a klubbal, amelyben a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi is nevelkedett, és ahol 2014-ben maga is szerepelt már kölcsönben.

„Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhetek abba a klubba, amelynek szurkolója vagyok, és nagy boldogságot jelent, hogy újra felvehetem ezt a mezt. Már régóta szerettem volna visszatérni. Beszéltem az edzővel, a klub embereivel, és alig várom a kezdést. Idősebben térek vissza, egy érettebb játékos vagyok, és már sok tapasztalattal rendelkezem a légióskodás miatt" – mondta az Internazionale és az Atlético Madrid csapatánál is megfordult, az argentin labdarúgó-válogatottal olimpiai bajnok és kétszeres Copa América-döntős focista.

Az al-Sabábtól elszerződött Éver Banega Jordan Henderson, a Liverpool egykori Bajnokok Ligája-győztes csapatkapitánya után a második igazán ismert futballista, aki a téli átigazolási szezonban távozott Szaúd-Arábiából.