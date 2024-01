Meddig juthat a Hertha Dárdai Pállal?

A hétvégén folytatódnak a másodosztályú német labdarúgó-bajnokság, azaz a Bundesliga 2. küzdelmei. A Hertha BSC Berlin továbbra is Dárdai Pállal a kispadon és három fiával (Palkóval, Mártonnal és Bencével) a játékoskeretben készül és a nyolcadik helyről várja a 19. fordulót. Az idény végén az első két helyezett jut fel az élvonalba, a harmadik pedig osztályozót játszik a Bundesliga 16. helyezettjével – a forma alapján nem kizárt, hogy a Hertha akár rögtön visszajut az első osztályba. A tavaszi szezon elején azonban sokk is érte a csapatot és Dárdai Pál vezetőedzőt, ugyanis január 16-án váratlanul elhunyt Kay Bernstein, a klub 43 éves elnöke. Mire lehet képes az idény hátralévő részében a berlini együttes, milyen lesz Dárdai és a Hertha bajnoki folytatása?

A Hertha kiesése a Bundesligából

Borzasztóan indult a 2023-as év a Hertha BSC számára. Az akkor még élvonalbeli berlini klub a bennmaradást érő 15. helyen várta a tavaszi szezont, ám abban az első négy meccsén 0 ponttal és 1-13-as gólkülönbséggel zárt, így visszacsúszott a kieső helyek közé. Onnan ugyan még rövid időre ki tudott lépni, a 25. fordulótól kezdve már egyszer sem állt bennmaradásra. A klublegenda Dárdai Pál április közepén, egy hatmeccses veretlenségi sorozat után vette át a csapat irányítását Sandro Schwarztól, de a magyar vezetőedző 2015 és 2021 után harmadszor már nem tudott csodát tenni, és a szezon utolsó hat fordulójában szerzett hét pont ellenére búcsúzott az élvonaltól.

A Hertha BSC így a 2012-13-as szezon után először kezdte meg az idényt a Bundesliga 2.-ben. Akkor – akárcsak két évvel korábban – bajnokként rögtön visszajutott a berlini klub, amely legutóbb a kilencvenes évek közepén volt huzamosabb ideig a másodosztály tagja. Dárdai Pál éppen abban az évben (1997-ben) csatlakozott a Herthához, amikor annak az időszaknak vége szakadt. Nos, a klubnál ez a Dárdai Pál továbbra is maradt Berlinben, sőt, a fővárosiakhoz a 2023-as évben is csatlakozott egy Dárdai Pál.

Dárdai Pál három fia – Palkó, Márton és Bence is a feljutásért küzd

A 2002 februárjában született, a napokban a magyar válogatottat választó Dárdai Márton 2012 óta folyamatosan a Hertha játékosának mondhatja magát, míg a január 24-én 18 éves, német válogatottal U17-es Európa-bajnok Bence szintén gyermekkora óta a berliniek játékosa. A korábbi magyar szövetségi kapitány, Dárdai Pál három fia közül a legidősebb gyermek, a 1999-es születésű Palkó 2011 és 2021 között már volt a Hertha játékosa, ezután viszont Székesfehérvárra igazolt. Nyáron, a kiesés után azonban visszatért Berlinbe, ezzel pedig a Dárdai család nemcsak a német labdarúgásban, de az egész világon történelmet írt: egy profi csapatban küzd az edző és három fia.

A szezonnyitó után azonban kevés olyan mérkőzés volt, amikor mindhárom Dárdai testvér a pályára lépett. Az addig alapember Palkó szeptember közepén bokaszalag-szakadást szenvedett egy Bundesliga 2-es meccsen, amelyből január közepén térhetett vissza; az addig főként csereként beálló Bencének pedig október végén sérült meg a bokája, amiből még mindig nem épült fel. Márton az egyetlen, akinek nem állták útját a sérülések, a 21 éves középhátvéd így pedig minden egyes mérkőzésen pályára is lépett. Nála csak a kapus Tjark Ernst, a védőtárs Toni Leistner és a keret legértékesebb focistája, Fabian Reese neve mellett szerepel több játékperc. Mellettük még mindenképp érdemes megemlíteni a Hertha BSC idei legjobb játékosai között a házi gólkirályjelöltet, Haris Tabakovićot. Ám a szezon elején az ő teljesítményeik sem hozták az eredményeket Berlinbe.

A Hertha eredményei a bajnokságban és a Német Kupában – jöttek a bravúrok egymás után

A Hertha BSC nagyon rosszul kezdte a másodosztályú német labdarúgó-bajnokságot: már a nyáron a rendőrség járt a csapat edzőtáborában, majd három forduló után pont és szerzett gól nélkül, az utolsó helyen állt. Dárdaiék és a Hertha számára a bajnoki folytatás azonban jobban sikerült, még úgy is, hogy tíz forduló után négy győzelem mellett hat vereséggel állt a csapat. Október végén aztán valami megváltozott.

A szurkolók már a visszafogottabb idénykezdetnél támogatták a csapatot, olyannyira, hogy a Schalke és a Hamburg mögött a harmadik legtöbb néző a Hertha hazai meccsein volt jelen a ligában, és a teljes világon is a 28. legtöbb drukker az Olympiastadion Berlinbe látogatott ki. A Hertha szurkolói viszont még lelkesebbé váltak az utóbbi időszakban. Dárdai Pál csapata ugyanis immáron tíz tétmérkőzés óta tartja a veretlenségét, ezzel pedig feljött a tabella 8. helyére, és 18 forduló után mindössze 8 pont a lemaradása a Bundesliga 2. osztályozót érő harmadik helyétől. A Dárdai Pált eleinte kritizáló német lapok is elismerték, hogy a Hertha egyre jobban teljesít, pláne a kupaszereplést is elnézve.A Német Kupában ugyanis a berlini együttes már a negyeddöntőig jutott el úgy, hogy a negyedosztályú Carl Zeiss Jena után az élvonalbeli Mainzot is hatalmas fölénnyel győzte le, majd a legjobb 16 között a nagy rivális Hamburg ellen tizenegyespárbajt követően jutott tovább a Hertha – a Mikulás és a YouTube-sztár Nader El-Jindaoui segítségével.

Kay Bernstein nyilatkozata – Dárdait dicsérte halála előtt a klubelnök

A tavaszi szezonnak a Hertha BSC kiváló előjelekkel, nagyszerű hangulatban készült, egészen január 16-áig. Aznap ugyanis a csapat azt a szörnyű hírt kapta, hogy a klubelnök, Kay Bernstein 43 éves korában váratlanul elhunyt. A hírek szerint szívroham okozta a már ősszel is kórházban lévő Bernstein halálát, aki 2022 júniusától volt a Hertha első számú embere. Átmenetileg az eddigi alelnök, Fabian Drescher vette át a helyét az elnöki pozícióban.

A Hertha elnöke a halála előtti utolsó interjújában a Dárdai családról is beszélt: arról kérdezték, hogy melyik Dárdai a legfontosabb a klub számára.

„Mindegyikük, még Pál felesége, Mónika is. Amikor ő a játékosok feleségeivel együtt szervez egy közös vacsorát, az is olyasmi, ami családias érzést kelt. Dárdaiékkal van valami különleges bennünk, és erre büszkék vagyunk. Ezért is bízom abban, hogy Bence meghosszabbítja majd a szerződését, amikor az lejár" – idézte a Bild Kay Bernstein nyilatkozatát.

A Hertha BSC elnökének halálhíre Dárdai Pált is sokkolta, a klub minden játékosnak is a rendelkezésére bocsátott egy pszichológust a történtek után. A tavaszi szezon első tétmeccsén, vasárnap, a Fortuna Düsseldorf elleni hazai bajnokin meg is emlékeztek Bernsteinről az Olympiastadion Berlinben. Az előzmények ellenére a Herthának sikerült bravúros, 2-2-es döntetlent elérnie a tabellán előtte álló riválisával szemben – a meccsen Dárdai Palkó visszatért a csapatba, Dárdai Mártonra pedig először "csak" csereként számított az édesapja.

Dárdai és a Hertha bajnoki folytatása – harc a feljutásért?

Mi várható Dárdaiékra és a Herthára a folytatásban? A Düsseldorf elleni mérkőzés a tavaszi szezon, egyben a bajnokság "visszavágó" körének első összecsapása volt, azaz még 16 forduló van hátra a bajnokságból. Szombaton kora délután az újonc Wehen Wiesbaden otthonában lép pályára a csapat, akitől az idény elején a hosszabbításban szenvedtek vereséget. Jövő szerdán aztán a Német Kupa negyeddöntőjében egy kulcsfontosságú meccs vár a Hertha BSC-re. A sorsolás kegyes volt, hiszen elkerülte mindhárom, még versenyben lévő élvonalbeli klubot, ráadásul hazai pályán találkozhat a szintén másodosztályú 1. FC Kaiserslauternnel.

A szebb időket is megélt Lautern a Hertha megtáltosodásával, azaz október végével kezdődően borzalmasan visszaesett, a legutóbbi kilenc fordulóban 1(!) pontot szerzett, és többek között a berliniektől is kikapott, így a 3.-ról a 15. helyre esett vissza a bajnokságban. A Német Kupa nyolcaddöntőjében azonban nyert, így 10 év után először jutott el a legjobb nyolc mezőnyéig. A Herthának szintén hasonló motivációja lehet, ugyanis a fővárosiak nyolc éve nem voltak negyeddöntősök a kupában. Ráadásul a legnagyobb esélyesek már mind kiestek, így nem reménytelen a döntőbe jutás sem, amit odahaza, az Olympiastadion Berlinben játszhatnának – korábban ilyenre még nem került sor.

Februárban a Hertha BSC-re a Hamburg, a Fürth, a Magdeburg és a Braunschweig vár a ligában. Jelenleg a veretlenül éllovas St. Paulival szemben 10, a szintén feljutó helyen álló Holstein Kiellel szemben 9, az osztályozós pozíciót elfoglaló Hamburg mögött pedig 8 pont a fővárosiak lemaradása. A jó forma esetleges folytatásával tehát akár már márciust is a közvetlen élmezőnyben kezdheti meg Dárdai Pál csapata.

Hány Dárdaival folytatja a Hertha?

A magyar fociedzőnek a szerződése 2024 júniusáig szól a csapatnál, de nagyon nehéz elképzelni a Hertha bajnoki folytatásának olyan kimenetelét, ami nem eredményez hosszabbítást a klub részéről a berlini szurkolók által rendkívül kedvelt Dárdai Pállal.

Az viszont nagyban függhet a feljutás meglététől, hogy hány Dárdai marad a játékoskeretben. Akár már a télen távozhat valamelyikük, de valószínűbb, hogy nyáron csaphat le egy nagyobb klub egyikükre-másikukra. A szintén idén nyáron lejáró szerződéssel rendelkező Dárdai Bencét édesanyja és idősebbik bátyja is marasztalná ugyan a Herthában, de már a Juventus, az AC Milan, az Ajax és a német Borussia Mönchengladbach is kiszemelte őt. Így, ha jó teljesítménnyel tér vissza a sérülése után, a 18 éves tehetség könnyedén topcsapathoz kerülhet.A középhátvédként és védekező középpályásként egyaránt bevethető Dárdai Márton jövője a nyári Európa-bajnokságon is múlhat – ha Marco Rossi egyáltalán behívja a magyar Eb-keretbe. A legkisebb esélye a távozásra talán Dárdai Palkónak van, aki tavaly 2026-ig kötelezte el magát a Herthánál. A legidősebb testvér viszont nagyon szeretne minél jobban játszani a sérülése után, és ő is vágyik arra, hogy ott legyen a magyar válogatottban az Európa-bajnokságon, azaz egy sikeres fél év után őt is viheti egy nagy csapat.

Arra tehát sok esély nincsen, hogy még fél év múlva is a Hertha BSC eredményességéért küzdjön mind a négy Dárdai(-férfi), de az idei szezonban még tovább írhatják a történelmet a berlini klubnál. Az elmúlt időszak alapján pedig nem kizárt, hogy az idény végén ez egy Bundesligába történő feljutásban, és akár egy saját stadionban rendezett kupadöntőben fog kicsúcsosodni.