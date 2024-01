Megint megalázták a Manchester United kapusát

Megint megalázták a Manchester United kameruni kapusát, André Onanát, aki már a hazája válogatottjának sem kell.

A sokat kritizált manchesteri kapust csak a kispadra nevezték csapata sorsdöntő, Gambia elleni meccsére az Afrika-kupán. A Manchester United kapusa lemaradt csapata első csoportmeccséről, miután repülője késve ért csak Elefántcsontpartra így a Guinea elleni találkozóra nem nevezték, mert ott akart még lenni a Tottenham elleni bajnokin. Onana magánrepülővel "rohant" a meccs helyszínére, de így is kihagyták a kezdőből az eső meccsen.

A második meccsen kezdő volt, de csapata kikapott 3-1-re a címvédő Szenegáltól, Onana pedig potyázott is. Most, Gambia ellen Fabrice Ondoa kezdett megint, aki az első meccsen is szerepelt, aminek 0-0 lett a vége.

Kamerunnak kell a jó eredmény, mert már csak a csoportharmadikok összevetésében juthat tovább. Ondoa egyébként a francia harmadik vonalban, a Nimes csapatában szerepel.

Onana egyszer már visszavonult a válogatottól a 2022-es világbajnokságot követően, miután fegyelmi eljárás indult ellene a szerbek elleni meccset követően. Onana az Afrika-kupa előtti, Zambia elleni barátságos meccset a Manchester United FA-kupa-mérkőzése miatt kihagyta, ezért elképzelhető, hogy az edzője "bosszúból" nem számol vele.