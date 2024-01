Lezuhant a sztárcsapat repülőgépe, meghalt a legenedás focista, Milák Kristóf miatt betelt a pohár

A hét első napja számos érdekességet tartogatott a sportivilágban. Ezek közül a legfontosabbakat gyűjtöttük össze, ha esetleg valaki lemaradt volna volna róla. Visszapillantó:

Lezuhant repülőgépek, Szoboszlai Dominik döntése

Kis híján végzetes katasztrófa lett az Afrika-kupára induló gambiai fociválogatott utazásából, ugyanis a csapatot szállító repülőgép meghibásodott, miután elromlott az oxigénellátásért felelős berendezés. A játékosok halálfélelemben utaztak, többen elájultak, a repülő pedig kényszerleszállást hajtott végre. Végül mindenki túlélte a borzalmas utat, azonban a múltban több olyan légi katasztrófa is megtörtént már a sportvilágban, amely szörnyű tragédiával végződött. Összeállításunkban a legdrámaibb eseteket muattuk be.

Kiderült, mennyire jó döntést hozott Szoboszlai Dominik a nyáron akkor, amikor a Bajnokok Ligája-induló Newcastle United helyett végül az Európa-ligában szereplő Liverpool labdarúgócsapatánál folytatta a pályafutását.



A La Liga meglepetéscsapatában, az elképesztő szezont futó Gironában a Sevilla ellen 5-1-re megnyert bajnokin pályára lépett a 19 éves Yaakobishvili Antal, ezzel 10 év után először láthattunk magyar játékost a spanyol élvonalban. A tehetséges hátvéd még nem döntötte el, melyik válogatottat választja, de megvan rá az esély, hogy Marco Rossi együttesében mutatkozik majd be a felnőttek között. Nem a Girona focistája az egyetlen külföldön játszó magyar, ugyanis több mint egy kezdőcsapatnyi futballistát találtunk, akik nemzeti együttesünket erősíthetik a jövőben.



Katie Mox, az amerikai CBS sportcsatornájának műsorvezetője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a legutóbbi repülőútja végén arra lett figyelmes, hogy a bőröndjéből kilopták a fehérneműit.

Dárdai Márton döntött, Milák Kristóf utolsó határidőt kapott

Dárdai Márton, a Hertha többszörös német utánpótlás válogatott labdarúgója a közösségi médiában jelentette be, hogy a jövőben a magyar felnőttválogatottban szeretne szerepelni.



Milák Kristóf nélkül utazott el az olimpiai bajnok úszó teljes edzői stábja Dubajba olimpiai felkészülésre. Zala György erőnléti edző is útra kelt, aki az utóbbi időkben állítása szerint erőnléti és rehabilitáló edzéseket vezényelt a sportolónak. Lassan az úszószövetség elnökénél, Wladár Sándornál is betelik a pohár az olimpiai bajnokkal kapcsolatban, Milák Kristóf utolsó határidőt kapott.

Bár a magyar férfi kézilabda-válogatott hétfőn este 7 góllal kikapott a német csapattól, egyáltalán nem veszett el annak a lehetősége, hogy a mieink az 5. helyért játszhassanak a tornán.



Az olasz labdarúgó-válogatott góllövőlistáját vezető Luigi Riva hétfőn 79 éves korában meghalt.



Hosszabbításban szerzett góllal megvédte címét az olasz Szuperkupában az Internazionale labdarúgócsapata, amely hétfőn a bajnok Napolit verte 1-0-ra a rijádi döntőben.