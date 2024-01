Amikor gyászba borult a magyar foci, az egész világot sokkolta Fehér Miklós halála

Január 25-én már 20 éve, hogy Fehér Miklós nincs az élők sorában. A 21. század elején a magyar labdarúgás és a világ egyik legnagyobb tehetségének tartott játékosa teljesen váratlanul vesztette életét a Benfica színeiben, miután egy portugál élvonalbeli bajnoki közben összeesett. Mindössze 24 éves volt. Aki egyszer látta a felvételt, sosem felejti el annak egyetlen pillanatát sem. Fehér Miklós azonban azóta is velünk van abban az értelemben, hogy minden évben emlékezik rá a Győr és a Benfica közül legalább az egyik csapat emléktornával vagy szurkolói megemlékezéssel. Mert valóban felejthetetlen a tragikusan rövid pályafutása, ahogy a halála is.

A tragédia napja: 2004. 01. 25.

Marc-Vivien Foé halála teljesen megváltoztatta a futball történelmét azzal, hogy elsőként vele történt meg, hogy egy rangos focimeccs közben hirtelen megállt a szíve, és életét vesztette. Ez 2003. június 26-án történt, a Kamerun-Kolumbia Konföderációs-kupa-elődöntő 72. percében. Foé, a kameruni labdarúgó-válogatott és a Manchester City csatára váratlanul összeesett a félpályánál, és hiába próbálták újraéleszteni, 45 perccel később halottnak nyilvánították. Az eset után mindenki abban reménykedett, hogy ez egy egyedi tragédia volt, de szinte napra pontosan hét hónappal később máris jött egy újabb tragédia.

A 2003-2004-es portugál labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a bajnoki címért harcoló SL Benfica a kiesés elől menekülő Vitória de Guimarães otthonába látogatott. A vendégeknél az 59. percben csereként lépett pályára a 24 és fél éves magyar támadó, Fehér Miklós. Fehér a 91. percben gólpasszt osztott ki Fernando Aguiarnak, amellyel 1-0-s vezetést szerzett a Benfica. A ráadás folytatásában a lisszaboniak próbálták az időt is húzni, Fehér Miklós a 93. percben megakadályozott egy hazai bedobást, ezért Olegário Benquerença játékvezető sárga lapot osztott ki neki. A magyar támadó ezután elmosolyodott, majd a térdére támaszkodott és eszméletlenül összeesett a nedves fűre.

A társai és az ellenfél játékosai is azonnal rohantak hozzá, majd a mentők is megérkeztek. Mindhiába. Negyedórán át állt a játék, próbálták újraéleszteni, addig pedig zokogva a fejüket fogó csapattársakat, stábtagokat, ellenfeleket és szurkolókat mutatott a kamera. A stadionban bő 13 ezren, a televízió képernyői előtt több millióan nézték végig a jelenetsort. Fehért végül a guimaraesi kórházba vitték, de az orvosok hiába küzdöttek az életéért, éjfél környékén bejelentették a halálát. Később annak okaként hirtelen szívmegállást és hipertrófiás kardiomiopátiát állapítottak meg.

Fehér Miklós pályafutása

A tatabányai születésű Fehér Miklós Győrben kezdett el futballozni, ahol 18-19 éves korában már a felnőttcsapat egyik legjobbja volt az első osztályban. A gólerős teljesítményére felfigyeltek külföldön is, így 1998-ban, 19 éves korában akkori rekordösszegnek számító pénzért leigazolta őt a Porto, ahonnan éppen akkor távozott Lipcsei Péter. A portugál sztárcsapatnál bajnokságot, kupát és szuperkupát is nyert a fiatal Fehér Miklós, de azt nem sikerült kiharcolnia, hogy alapember legyen. Így aztán a szintén portugál élvonalbeli Salgueiros, majd a Braga csapatához került kölcsönben – mindkét helyen szenzációsan teljesített, házi gólkirályként zárt. A Portónak még ezek után sem kellett, a nagy rivális Benfica így lecsapott rá – ám a magyar középcsatár egy idő után itt is nagyrészt a kispadon ücsörgött. Azután viszont megsérült Nuno Gomes, így hirtelen nagy szükség lett Lisszabonban Fehérre, aki végül összesen 38 tétmeccsen lépett pályára a klub színeiben, és ezeken 8 gólt szerzett, továbbá 3 gólpasszt szerzett – közülük az utolsót a halálát megelőző percekben.

Fehér Miklós a magyar labdarúgó-válogatottban alig 19 évesen, rögtön egy Azerbajdzsán elleni góllal debütált. A következő években még hat gólt rúgott, és összesen 25 mérkőzésen lépett pályára, noha ezek közül csupán hármat játszott végig. Közülük az egyik a Litvánia elleni, 6-1-re megnyert idegenbeli világbajnoki selejtező volt, amelyen mesterhármast szerzett. A káprázatos kaunasi teljesítményét a magyar válogatott tavalyi, litvániai mérkőzése kapcsán októberben is felelevenítettük. Bicskei Bertalan szövetségi kapitány a meccset követően azt mondta Fehér Miklósról, hogy világklasszis játékos lesz belőle, és ez végül a Benfica színeiben igazzá is vált. Maga a támadó így nyilatkozott a lefújás után: Engem a futball megtanított győzni, és megtanított veszíteni is, és megtanított arra is, hogy az öröm úgyis felülkerekedik a bánaton, és hogy a gól maga a boldogság, a gyógyír minden addigi kihagyott helyzetre."

Fehér Miklós emlékezete

A korábban leírtak alapján talán nem teljesen egyértelmű, miért volt abszolút közönségkedvenc Fehér Miklós. Elvégre hiába volt a rangos portugál futball két legjobb csapatának is tagja, javarészt elvétve kapott szerepet, valamint a magyar válogatottban sem állandóan számítottak rá a szövetségi kapitányok. Azonban a középcsatár tehetségét így sem vitatta senki a pályán, ráadásul azon kívül is ő volt az egyik legkedvesebb, legszerényebb, legszorgalmasabb, egyben legsármosabb magyar labdarúgó. A közönség ezek kombinációja miatt imádta Fehér Miklóst. Már önmagában is országszerte letargiát okozott volna egy 24 éves focista halála, ám annak körülményei miatt olyan gyászba borult az ország, mint addig talán soha, ráadásul a tragédia az egész világon általános megdöbbenést váltott ki.

Győrben, a Szabadi úti Köztemetőben több ezer ember gyűlt össze 2004. január 27-én, Fehér Miklós temetése alkalmából. A Benfica teljes csapatát és vezérkarát, továbbá újságírókat és szurkolókat szállító különrepülőgép is érkezett Lisszabonból, valamint többek között a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Győri ETO FC vezetőségéből is szinte mindenki jelen volt a ceremónián. A Benfica és a Győr is ráadásul éppen 2004-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját...

A történtek után a Fehér Miklós által viselt 29-es mezszámot a Benfica visszavonultatta, a klub lisszaboni múzeumában pedig mindmáig vitrinben őrzik azt a mezt, amit a tragikus meccsen viselt a magyar focista. A portugál csapatnál az azóta eltelt nagy sikerek esetén gyakran megemlékeznek Fehér Miklósról az Estádio de Luzban. 2005-ben Luís Filipe Vieira klubelnök és Giovanni Trapattoni vezetőedző Fehér szüleinek átadtak egy bajnoki aranyérmet, 2009-ben (a portugál-magyar vb-selejtező előtt) mellszobrot állítottak a tiszteletére, a 2017-es bajnoki cím után pedig szintén felelevenítették a korábbi magyar játékosuk pályafutását a Benficánál.

Győrben talán még ennél is jobban őrzik az emlékét: emlékmúzeumot hoztak létre és rendszeresen emlék- és utánpótlástornát is rendeznek a tiszteletére, továbbá az ETO akadémiája is az ő nevét viseli. A Benficával együttműködve a Győr 2009-ben Fehér Miklósról nevezte el azt a díjat, amelyet azóta minden évben a legígéretesebb ifjúsági korú játékosnak ítélnek oda, a díjjal pedig együtt járhat egy lisszaboni út is, amelyen koszorút helyeznek el Fehér Miklós bronzszobránál.

A Fehér számára élete utolsó sárga lapját kiosztó Benquerença játékvezető sem tudja kitörölni emlékezetéből a történteket, még öt évvel később is minden részletre pontosan emlékezett. Pályafutásom, s talán életem egyik legszomorúbb napja volt ez a mérkőzés, amely még ma is sokkol. A nedves, eső áztatta fűre, s arra is, ahogy Miklós megmosolyogta az ítéletet. Pedig nem tehettem másként, hiszen akadályozta a bedobás elvégzését. S tudom, hogy nem az általam felmutatott sárga lapon múlt az élete, de az emberben maradt egy kis rossz érzés, hiszen tőlem kapta az utolsó lapot. Máig vezetek meccseket, de azóta mindig hevesebben ver a szívem, ha földre kerül egy labdarúgó" – nyilatkozta 2009-ben a Borsnak a portugál játékvezető.

Ezek az érzések pedig az érintettek és a Benfica-szurkolók mellett a magyar futballrajongók körében is mind a mai napig fellelhetőek. Azóta például Antonio Puerta vagy a közelmúltban Agyemang Diawusie esete is megrázta a világot, ahogy Christian Eriksenért is sokáig lehetett aggódni, miután összeesett a pályán. Magyarországon is több hasonló haláleset történt a megyei bajnokságokban, de a pályán kívül is vesztette életét fiatalon több ismert labdarúgó, köztük Zavadszky Gábor, Lázár Bence vagy Fülöp Márton.

Fehér Miklósnak mind közül az egyik legelső, a magyar élfutballban páratlan esete viszont talán mindegyiknél megrázóbb és felfoghatatlanabb, még ma is. Ezért is hihetetlen, hogy Magyarország történetének egyik legígéretesebb focitehetsége már 20 éve nincs az élők sorában.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.