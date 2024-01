Szenzáció: már csak egyetlen ország van Marco Rossi válogatottja előtt

A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörének utolsó fordulójában az algériai labdarúgó-válogatott hatalmas meglepetésre 1-0-ra kikapott Mauritánia együttesétől, ezzel amellett, hogy elveszítette a 24 mérkőzés óta tartó veretlenségét, kiesett a kontinenstornáról.

Algéria válogatottjának már egy pontszerzés is elegendő lett volna a továbbjutáshoz, erre pedig minden esély meg is volt, hiszen legutóbb 2022. november 19-én, Svédország tudta legyőzni az észak-afrikai válogatottat, ráadásul Mauritánia még pont nélkül állt a csoportban. Az elefántcsontparti Afrikai Nemzetek Kupája (ANK) csoportkörének utolsó fordulójában azonban Yali Dellahi 37. percben góljával Mauritánia előnybe került, és ugyan a hajrában egy ordító ziccert is kihagyott, így is győzött – ezzel a története első ANK-sikerét aratva és -továbbjutását szerezve.

Az eredménynek köszönhetően az 1990-ben és 2019-ben bajnok algériaiak 2 ponttal, az utolsó helyen zártak az ANK D csoportjában, és kiestek, ráadásul megtört a 24 meccse tartó veretlenségi sorozatuk is, ami a leghosszabb aktív széria volt a világon.

A magyar válogatott előtt már csak Kolumbia áll

Az algériaiak 24-es szériájának véget érésével jelenleg Kolumbia labdarúgó-válogatottjának van a leghosszabb (19-es) aktív veretlenségi sorozata: a dél-amerikaiak legutóbb 2022 februárjában, Argentína ellen szenvedtek vereséget. A lista második helyére viszont a magyar fociválogatott lépett előre, amely a veretlen 2023-as évet megelőzően is két meccsen nem kapott ki, így 12-es sorozattal rendelkezik.

Marco Rossi együttese március 26-án kerülhet akár a lista élére, ugyanis Kolumbia legközelebb ekkor lép pályára: a dél-amerikai válogatott Románia ellen játszik felkészülési mérkőzést Madridban.