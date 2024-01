Fordulatos meccset játszott a Fradi a bajnoki éllovassal

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata a csütörtöki első edzőmérkőzésén 2-0-s vereséget szenvedett az ukrán élvonalban első helyen álló Krivbassz Krijiv Rih csapatától, a spanyolországi La Nucíában. A találkozó elején és a végén is a Fradi állt közelebb a gólszerzéshez, de az első félidő hajrájában és a második játékrész elején az ukránok voltak veszélyesebbek, ez pedig két gólban meg is mutatkozott.

A Fradi január 15-én, 35 fős játékoskerettel érkezett meg a spanyolországi edzőtáborba, ahol a szezon folytatására, köztük a görög Olimpiakosz elleni, februári Konferencia-liga-párharcra készül. Dejan Sztankovics együttesére eredetileg két mérkőzés várt volna, múlt csütörtökön, a lengyel Piast Gliwice ellen 2-1-re meg is nyerte a találkozót a magyar bajnok. Ám a vasárnapi, Molde elleni mérkőzésre végül nem került sor, így a Ferencváros újabb két edzőmeccset iktatott be csütörtökre.

Az első, délben kezdődött La Nucía-i mérkőzést az ukrán bajnokságot vezető Krivbassz Krijiv Rih ellen játszotta a Fradi, amely Varga Á. - Wingo, S. Mmaee, Abena, Dhonata - Besic, Gojak - Haraisvili, Katona, Kehinde - Kodro összeállításban kezdte a meccset. A Fradi nyitotta veszélyesebben a találkozót, több helyzete is volt a zöld-fehéreknek, de az ukránok kapott gól nélkül hozták le ezt az időszakot. Az első 45 perc legnagyobb lehetősége aztán az ellenfél előtt adódott, amikora kapufán csattant egy ukrán szabadrúgás. A félidő végén Szabó Szilárdot, a második játékrész kezdetekor Pászka Lórándot is becserélte Dejan Sztankovics.

A második félidő elején döntötte el a meccset a Krivbassz

A szünet után nem sokat kellett várni az első gólra, amit az ukránok szereztek: az 53. percben egy távolról ellőtt lapos kísérletbőlvezetést szerzett a Krivbassz Jurij Vakulko jóvoltából, majd öt perccel később Daniel Sosah góljával meg is duplázta az előnyét az ukrán bajnoki éllovas.

A félidő közepén Tóth Alex és Varga Zétény is pályára lépett. A folytatásban ismét a Fradi állt közelebb a gólhoz, Amer Gojak egy szabadrúgásból is veszélyeztetett, de szépítenie nem sikerült a magyar bajnoknak, amely így vereséggel zárta a napi első edzőmeccsét. A hosszabbításban a Krivbassz még egy kapufát is rúgott, de végül maradt a 2-0-s végeredmény.

A Fradi csütörtökön (ma) 15.30-kor a cseh Viktoria Plzen ellen is összecsap, amellyel tavaly, ugyancsak La Nucíában 0-0-ra végzett.