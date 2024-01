Hiába jutott döntőbe a Liverpool, Kloppnak a sztárja helyzete miatt kellett magyarázkodnia

Jürgen Klopp csapata, a Liverpool szerda este bejutott a Ligakupa döntőjébe. A meccsen Szoboszlai Dominik mellett nem lehetett ott a csapat másik sérült sztárja, Mohamed Szalah sem, aki az Afrika -kupán sérült meg az egyiptomi válogatottban.

Döntőbe jutott a Liverpool, Klopp mégis magyarázkodott

A 2-2-re végződött meccs után azt kérdezték Klopptól, hogy szerinte elég lojális-e a focista, aki inkább Angliában gyógyul, ahelyett, hogy a csapata mellett lenne, amely még mindig az afrikai kontinenstornán szerepel.

A 31 éves focista combja sérült, több hetet kell kihagynia, így visszatért Liverpoolba, amit a válogatott szereplési rekordere, Ahmed Hasszan élesen kritizált, szerinte ugyanis a csapatot kéne támogatnia a helyszínen.

Ugyan volt szó arról, hogy Szalah gyógyulása esetén akár vissza is térhet a tornára, de erre nem sok esély van. Kloppot pedig a kialakult helyzetről kérdezték.

Nem Egyiptomtól akartuk elvenni

„Nem fogok részt venni ebben a diskurzusban. Egyiptom és a Liverpool érdeke is ugyanaz, hogy Szalah minél hamarabb újra egészséges legyen. Ha ott marad és nem kap megfelelő kezelést, az csak késlelteti a dolgokat. Ez igaz Egyiptomra is, amennyiben sokáig menetel a tornán. Azért hoztuk vissza, hogy a legjobb kezelést kapja, nem Egyiptomtól akartuk elvenni" – mondta Klopp, akit a helyi média tiszteletlennek nevezett, amiért ő jelentette be Szalah távozását.

„Közös döntés volt, teljesen tiszta helyzet. Ha Egyiptom továbbjut a döntőig, Szalah pedig fit lesz, akkor mehet vissza, ebben nincs vita. Mindenki ezt akarja. Az pedig, hogy bárki megkérdőjelezi Szalah lojalitását, azzal nem tudok mit kezdeni. Ő a leghűségesebb egyiptomi, akivel valaha találkoztam" – zárta Klopp.

A másik ágon a Chelsea jutott a fináléba, amely az elődöntőben előbb 1-0-ra kikapott vendégként a Middlesbrough-tól, majd kedden 6-1-re nyert otthon.

A döntőt február 25-én rendezik a londoni Wembley Stadionban.