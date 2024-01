Szétveri az európai sztárcsapatokat az Afrika Kupa

Szinte az összes európai topligát érzékeny érinti, illetve érintette a múltban is az Afrika Kupa. Szándékosan nem úgy fogalmaztunk, hogy a csapatokat, mert akadnak olyan klubok, amelyeknél nem játszanak afrikai játékosok, vannak viszont olyanok is, akiknél több is. Gondoljunk csak bele, amikor a szezon kellős közepén - január 13-án kezdődött és február 11-ig tart - akár négy-öt kulcsjátékost is elveszít egy-egy csapat. Az Afrika Kupára és az Ázsia Kupára Európából több mint 500 játékos kapott meghívót, amelyeket az európai fociszezon kellős közepén rendeznek meg. A sztrácsapatoknak csak nyűg ez az egész, a játékosok viszont a saját hazájukat képviselhetik, amelynél nagyobb dicsőség nincs egy sportoló, így egy futballista életében sem. Meg lehet érteni mindkét oldalt, az viszont továbbra is tény, hogy a klubok fizetik a focistákat, így nehéz lehet megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a hetekre kieső kulcsjátékosok miatt esetleg több meccset is elveszítenek, ez pedig akár a bajnoki címbe, vagy éppen a bennmaradás kiharcolásába is kerülhet.

Komoly torna, vagy csak nyűg az Afrika Kupa?

Európában sokan lenézik az Afrika Kupát, szinte alig kerül szóba a nemzetközi sportsajtóban is a torna, pedig az afrikai kontinensbajnokságnak óriási hagyományai vannak, 1957 óta rendezik, 1968 óta kétévente és 2013 óta pedig a páratlan években.

2019-ben már a nyári időszakra költöztették a tornát, de 2021-ben a koronavírus miatt nem tudták megrendezni, ezért 2022. január 9. és február 6. közöttre halasztották. 2010 óta rendezték az afrikai tornát először ugyanabban az évben, amikor világbajnokság is volt, most pedig az Európa-bajnoksággal azonos évben.

A 2024-es év a fociban amúgy is a kontinensbajnokságok éve. Hat konföderációból öt rendezi meg a legnagyobb válogatott eseményét, az egyetlen kivétel az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a karibi régiót tömörítő CONCACAF.

Visszatérve az Afrika Kupára, mivel a torna alatt Európa zajlik az „öt nagy" bajnokság – Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga és Ligue 1 – nem meglepő, hogy háttérbe szorul az ANK Európában. Már csak azért is, mert a sztárcsapatoknak csak nyűg, hogy kulcsjátékosokat veszítenek el a januári-februári időszakban, amely hatással lehet az egész szezonra is akár.

Hetekig kell nélkülözniük az afrikai sztárokat a klubjaiknak

Elég csak olyan neveket említeni, mint Sadio Mané, Mohamed Szalah, Victor Osimhen, vagy éppen Riyad Mahrez, akik szerepelnek az Afrika Kupán, nehéz helyzetbe hozva a klubcsapataikat. Az európai topligákban szereplő edzők és klubok köztudottan nyomást gyakorolnak az afrikai játékosokra, hogy ne játszanak a nemzeti csapatukban, vagy hagyják ki a tornát.

Thomas Tuchel, a Bayern München edzője arra kérte Marokkót, hogy Noussair Mazraoui az utolsó csoportmeccsig ne is játsszon, nehogy megsérüljön. A kameruni kapus, André Onana csak későn csatlakozott a csapathoz, mert egy nappal a Guinea elleni nyitómérkőzés előtt a Manchester Unitedben játszott még Végül kihagyta a meccset, annak ellenére, hogy nekivágott a hosszú útnak.

Ha nem játszhatok és nem kerülhetek be a csapatba, akkor minek kellett magánrepülővel idejönnöm? – fakadt ki Onana, akit a beszámolók szerint úgy kellett lecsillapítani.

Az afrikaiak szerint nem szabad az európaiak véleményével foglalkozni

Afrikában azon a véleményen vannak, hogy nem szabad Európával foglalkozni.

„Fantasztikus torna, egy gyönyörű országban, kiváló infrastruktúrával és a világ legjobb játékosaival" – mondta Tom Saintfiet gambiai edző az Associated Pressnek. „Az emberek elmennek a stadionba Manchesterben vagy Liverpoolban, hogy megnézzék ezeket a játékosokat játszani. De miért nem mutatjuk ezt élőben Európa szerte a tévében? Szerintem itt kezdődik a tisztelet."

„Az európai edzőknek fogalmuk sincs az afrikai futballról" – mondta Saintfiet. „Még mindig azt hiszik, hogy - elnézést a szavaimért - egy sz.r stadionban játszunk. De Afrika fejlett, Afrika a csúcs. Kamerun (a jelenlegi tornát megelőző utolsó Afrika-kupa helyszíne) fantasztikus volt. Európának ki kell nyitnia a szemét. De a televíziónak is ki kell nyitnia a szemét. Ezek olyan nagy versenyek, amelyek minden tiszteletet megérdemelnek, nem csak a klubok vagy az edzők, hanem a média részéről is."

A zöld-foki-szigeteki szövetség elnöke, Mário Semedo élesen bírálta a portugál Portimonensét, amiért állítólag nyomást gyakorolt Hélio Varelara, hogy hagyja ki a tornát.

Tény, hogy sok klubnak kell fontos játékosokat nélkülöznie az Afrika Kupa alatt, ám ilyenkor felmerül, hogy ha a világ labdarúgása teljesen le tud állni egy novemberi világbajnokság miatt, akkor ezt meg lehetne tenni akár az Afrika-kupáért is. Viszont, ha ezt nem tudják megtenni az egyébként is sűrű versenynaptárak miatt, akkor miért nem lehet hőbörgés nélkül elengedni a játékosokat? Költői a kérdés, mert egyértelmű, hogy mások a klubok és megint mások a játékosok és a válogattak érdekei.

A CAF nem hagyhatja figyelmen kívül az időjárást

Hacsak nem nyáron lesz megrendezve az Afrika Kupa - az időjárási körülmények miatt ez szinte lehetetlen -, akkor marad az egymásra mutogatás az idők végezetéig. Viszont nyáron az észak-afrikai országokban ilyenkor pokoli a meleg, Nyugat-Afrikában meg az esős évszak lehetetleníti el a rendezést.

"Január nem ideális időpont a tornára az európai klubok miatt, de nem kockáztathatunk. Nem vállalhatjuk annak a rizikóját, hogy a legnagyobb rendezvényünket elmossa az eső" – indokolt a CAF elnöke, Patrice Motsepe.

A ghánai kapus, Richard Ofori szerint nem számít, mit gondolnak mások a tornáról, ha az afrikaiak maguk büszkék rá.

„Mindannyiunknak támogatnunk kell az Afrika Kupát, majd gondoskodnunk kell arról, hogy a versenyünk sikeres és szép legyen" – mondta Ofori az AP-nak. „Ez a legfontosabb. Az, hogy egy európai nemzet mit gondol, mit mutat, csinál, vagy bármit, az nem a mi problémánk."

A szenegáli sztár, Sadio Mané azt sugallta, hogy a nyugati média figyelme az európai nagy ligák felé fordult.

„Srácok, ha nem Európában játszotok, az nem számít. Nem vagyok most én sem labdarúgó a szemükben" – mondta Mané, aki a szaúdi al-Nasszr csapatában futballozik.

Jürgen Klopp szarkazmusa sokaknak nem tetszett

A klubok és az edzők álláspontja is érthető, ők is csak saját magukat védik. Kinek jön jól, ha hetekre elveszíti a legjobb játékosát? Vagy akár hónapokra, ha éppen a tornán sérül meg? És mindezt az egyik legfontosabb időszakban.

Januárban lesz egyik kis verseny Afrikában... Csak azt akarom mondani, hogy nagyszerű, alig várom." - ezek a szavak a Liverpool edzőjének, Jürgen Kloppnak hagyták el a száját, amikor még novemberben megkérdezték tőle, megkönnyebbült-e, hogy márciusig nem kell megküzdenie a válogatott szünetekkel.

Bár Klopp később iróniának minősítette megjegyzéseit, sok élvonalbeli menedzser frusztrált amiatt, hogy nemzetközi versenyeket rendeznek a hazai szezon közepén. Ha maradunk a világ legerősebb bajnokságánál, a Premier League-nél, az Afrika-kupa 16 klubot és nagyjából 40 játékos érintett. Persze nem sokkal jobb a helyzet a többi topligában sem, sőt, Franciaországban még ennél is "rosszabb a helyzet." Az összes bajnokság közül a Ligue 1-ben alkalmaznak a legtöbb afrikai focistát.

Nem minden esetben jelent hátrányt a sztárok távozása

A Liverpool 2022-ben bebizonyította, hogy bizony nem minden esetben jelent hátrányt, ha a csapat több játékosát is elveszíti az Afrika Kupa miatt. Jürgen Klopp akkor Mohamed Szalah-ra, Sadio Manéra és Naby Keitára sem számíthatott hetekig - Szalah és Mané a döntőben csapott össze, végül Szenegál nyert Kamerun ellen tizenegyespárbaj után -, ám a Liverpool három bajnoki, egy FA Kupa- és két Ligakupa-találkozón ötször nyert egy döntetlen és nulla vereség mellett ebben az időszakban.

Idén is elvesztette az egyiptomi sztárját, Mohamed Szalah-t a Liverpool, amely a támadója nélkül négy meccsből hármat megnyert és egyszer döntetlent játszott (a Ligakupában, az FA-kupában egy-egy siker, a Fulham elleni döntetlen pedig döntőbe jutás ért az első meccsen elért sikert követően döntőt ért a Ligakupában).

Persze az már megint más kérdés, hogy Szalah megsérült, emiatt vissza is tért Liverpoolba a rehabilitációjára. Az Egyiptomiak szerint nem olyan tragikus a helyzet, mint azt elsőre gondolták. Persze ez biztosan nem vígasztalja Jürgen Kloppot.

Az Arsenal 2002-ben Nwankwo Kanut és Laurent is elveszítette, mégis megnyerték a bajnokságot, és a második helyre taszították azt a Liverpoolt, ahonnan senki nem hiányzott. Az Arsenal 2004-ben is megszerezte a bajnoki címet, annak ellenére, hogy Kanut ismét elveszítették.

Az Afrika Kupa "meglopja" a klubokat

Van természetesen bőven ellenpélda is, az angol sajtó korábban többször volt hangos attól, hogy az Afrika Kupa "meglopja" őket.

A The Guardian számolt be arról, hogy 2004 januárjában az Everton elvesztette Joseph Yobót az Afrikai Nemzetek Kupája miatt, ami nagyon rossz hatással volt a csapatra. A nigériai játékos rendszeresen szerepelt az Everton védelmében, és nélküle a csapat négy bajnoki mérkőzést veszített el, köztük a Manchester United ellenit is (4-3). Az Everton abban a szezonban az ezt megelőző előző 29 meccséből mindössze háromszor kapott három vagy annál több gólt, Yobo nélkül öt nap alatt kétszer is sikerült.

Yobo visszatérése stabilizálta azt a csapatot, amely közel állt a kieséshez, a következő kilenc meccsükön csak egyszer veszítettek, háromszor kapott gól nélkül zárták a találkozót, és mindössze hat pont előnnyel sikerült bennmaradniuk. Ha az Afrikai Nemzetek Kupája hosszabb lett volna, vagy Nigéria továbbjutott volna az elődöntőnél, az Everton lehet kiesett volna.

A legendás angol edző, Sam Allardyce is többször kritizálta korábban az Afrika Kupát, egészen pontosan azt, hogy miért a klubfoci egyik legsűrűbb időpontjában kell rendezni. A Bolton menedzsereként négy játékost vesztett el a 2006-os egyiptomi tornán, köztük a híres El Hadji Dioufot. A szenegáli támadó távozása egybeesett a csapat UEFA-kupa-mérkőzésével is a Marseille otthonában. Előbb 0-0-s döntetlent játszottak, majd a visszavágót 2-1-re elveszítették, amivel az első európai meccsük véget is ért. A helyzetet az is súlyosbította, hogy Diouf sérvproblémát is összeszedett Egyiptomban, ami azt jelentette, hogy csak április végén játszhatott újra. A Bolton abban a szezonban hét pont híján nem jutott be az európai kupákba. Egészen odáig mentek a klubnál, hogy Diouf Szenegálnak nyereség, ám a Bolton akár tönkre is teheti.

"Az Afrikai Nemzetek Kupája megnehezíti a Premier League-klubok életét, mert több válogatott több játékost visz el" - mondta Sam Allardyce.

A játékosok is bukhatnak a részvétellel

A Ghána és Nigéria által 2000-ben közösen rendezett Afrika Kupa sokba került az akkori liverpooli Rigobert Songnak. A kameruni legenda a torna előtt Sami Hyypiával versenyzett a védelembe kerülésért, de visszatérése után már csak négyszer játszott abban a szezonban a PL-ben.

A torna miatt, elvesztette helyét Stéphane Henchoz ellen, aki a következő szezonokban félelmetes párost alkotott Hyypiával.

A mali játékos, Frédéric Kanouté 2004-es Afrikai Nemzetek Kupáján való részvétele adott lehetőséget Jermain Defoe-nak, hogy megerősítse a helyét a Tottenhamben. Defoe három meccsen négy gólt lőtt, miközben Kanouté az Afrika Kupán volt, Kanouté pedig elveszítette a helyét a klubjában. 2005 májusában a Sevillához igazolt, és nagyon dühös volt, amiért a Spurs megpróbálta megakadályozni abban, hogy elmenjen a válogatotthoz.

Az összes topliga érintett, lesz megoldás?

Persze nem csak a PL-kluboknak kellett, kell megküzdeniük ezzel a jelenséggel. Kicsit visszakanyarodva a jelenbe, Európa öt legjobb bajnokságát (Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország és Anglia) összesen 226 játékostól "fosztotta" meg az Afrika Kupa.

Az előzetes adatok szerint a Ligue 1-ben szereplő Metz az a klub, amely a legtöbb játékost veszíthetett. A francia klubnak 10 afrikai válogatott játékosa van: Jallow, Traoré, Candé, Camara, Tetteh, Mbaye, Dialló, Oukidja, Van den Kerkhof és Sabaly. Néhányan közülük a Metz kulcsjátékosai, Jallow, Dialló és Sabaly például nyolc, hét és hat gólt szereztek idén.

A kontinens második leginkább érintett csapata a Nottingham Forest. Auier, Kouyaté, Sangaré, Aina, Boly, Awoniyi és Niakhaté is valamelyik afrikai válogatott tagja. A Bayer Leverkusen Xabi Alonsójának öt játékos nélkül kellett folytatnia a remek formáját a Bundesligában. Tapsoba, Kossounou, Boniface, Adli és Tella is válogatott.

A La Ligában az Almeria, négy lehetséges hiányzóval a legrosszabbul érintett egy olyan versenyben. Olaszországban az Udinese-nek és a Salernitanának öt afrikai játékosa van, ők a leginkább érintettek a Serie A-ban. De a Milan, a Napoli és a Roma is oya játékosokat vesztett, mint Bennacer, Samu Chukwueze, Anguissa, Victor Osimhen, Ndicka és Aouar.

Nézzük is szép sorban a leginkább érintett csapatokat. A Bayer Leverkusen azóta két győzelmet aratott a Bundesligában, a Metz január 13. óta egy bajnokit játszott, azt hazai pályán 1-0-ra elvesztette a Toulouse ellen, az olaszok között a Salernitanának két veresége van, az Udinesenek egy-egy döntetlenje és veresége, míg a Nottingham Forrest az Fa-kupában hosszabbítás után legyőzte a Blackpoolt, majd a bajnokságban kikapott a Brentford otthonában 3-2-re.

Érdekesség, hogy a Ferencváros is érintett volt idén, és bár Magyarországon jelenleg áll a bajnokság, sokat számíthat, hogy nem tudta végigcsinálni a felkészülést a csapattal a klub tunéziai játékosa,Mohamed Ali Ben Romdhane. A középpályás az első fordulóban kezdőként egy félidőnyi játéklehetőséget kapott, majd a második körben a 88., végül a 84. percben cserélték be, Tunézia pedig a csoportkör után búcsúzott.

Hogy melyik félnek van igaza, az mindenki döntse el maga, az viszont tény, hogy valamilyen megoldást találni kell a jövőben erre a problémára, mert sem Afrikának, sem az európai kluboknak nem jó ez a jelenlegi helyzet.