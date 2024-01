Szoboszlaiék szeretnék különlegessé tenni Klopp utolsó szezonját

Virgil van Dijk, az angol labdarúgó Premier League-ben éllovas Liverpool csapatkapitánya szeretné, ha különlegessé tudnák tenni a nyáron távozó Jürgen Klopp utolsó szezonját.

A 32 éves holland futballista szerint a játékosoknak nehéz feldolgozniuk a pénteki bejelentést, miszerint a német vezetőedző - Pepijn Lijnders és Peter Krawietz másodedzővel, valamint az egyéni képzésért felelős Vitor Matosszal együtt - elbúcsúzik nyáron a Vörösöktől.

Nehéz ezt elviselni, mert Klopp sokat jelent nemcsak nekem, a csapattársaimnak és az egész klubnak, de szerintem az egész Premier League-nek - mondta Van Dijk a Liverpool honlapján, majd hozzátette, az 56 éves vezetőedző a családja érdekében hozta meg ezt a döntést.

A Liverpool jelenleg az élen áll a bajnoki tabellán, a Ligakupában ismét bejutott a fináléba, és az FA Kupában, valamint az Európa-ligában is versenyben van.



"Még mindig sok célunk van ebben az évben, amit el szeretnénk érni, és miért ne fejezhetnénk be a csúcson úgy, hogy közben a főnököt is ünnepeljük" - fogalmazott a 64-szeres holland válogatott védő. Kiemelte, a kialakult helyzet még nagyobb löketet adhat neki és csapattársainak a folytatásra, így arra törekednek, hogy az eddigi legjobb időszakot töltsék együtt a vezetőedzővel. Ugyanakkor Van Dijk szerint fontos, hogy a klubon belüli változások ne zavarják meg az együttest és a továbbiakban is koncentráltak maradjanak a pályán.



Klopp 2015-ben szerződött a Borussia Dortmundtól a Premier League egyik emblematikus klubjához, amellyel 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát, egy évvel később pedig angol bajnok lett, majd 2022-ben az FA Kupát és a Ligakupát is elhódította.

A Liverpool vasárnap a Norwich Cityt fogadja az FA Kupában, szerdán pedig a Chelsea ellen lép pályára, ugyancsak az Anfielden.