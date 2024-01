Szétesőben Szoboszlai Dominik csapata, tragikus magyar halálesetek

A péntek sem telt el eseménytelenül a sportvilágban, számos érdekességet hozott ez a nap is. Ezekek közül szedtük össze a legfontosabbakat, ha véletlenül valaki lemaradt volna róla. Napi öszefoglaló:

Jörgen Klopp és a sportigazgató is távozik Liverpoolból

Pénteken délelőtt érkezett a hír, hogy Jürgen Klopp vezetőedző nem tölti ki a 2026-ig szóló szerződését, hanem a jelenlegi szezon végén elhagyja a Liverpoolt.

Mindössze alig egy órával azután, hogy az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool bejelentette Jürgen Klopp vezetőedző és stábja távozását, a klub hivatalos oldala közölte, hogy Jörg Schmadtke sportigazgató is elhagyja a csapatot.



Nem véletlenül nevezik botrányosnak és döbbenetesnek mindazt, amit az UEFA az idei labdarúgó Európa-bajnokságon a jegyekkel művel. Bár - természetesen - minden a lehető legdemokratikusabbnak tűnik - sorsolás és egyéb maszlagok - jó néhány olyan dolog van, amelyre nem lehet ésszerű magyarázatot találni.

Tragikus halálesetek

Hetvenhetedik születésnapján meghalt Hauer Péter úszóedző. A szövetség közleményében arról számol be, hogy a szakember az "úszópápa" Széchy Tamás csapatának volt hosszú éveg a tagja, később kisebb klubokat irányított.



Fájdalmasan fiatalon, mindössze 34 évesen meghalt az NB I-ben szereplő Kisvárda egykori játékosa, Tóth György. A korábbi balhátvéd - aki a kisvárdai színekben két NB III-as bajnoki címet is szerzett - tragikus hirtelenséggel hunyt el az Egyesült Államokbeli New Jersey-ben, ahol amatőr szinten még futballozott.

Magyar kézicsoda, megszólalt Kubatov Gábor

A magyar válogatott elképesztő hajrával 23-22-re legyőzte Szlovéniát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság kölni helyosztóján, így Chema Rodríguez együttese az ötödik helyen zárta a tornát, vagyis története legjobb Eb-szereplését érte el.

Exkluzív interjút adott a Hír TV Radar című műsorának Kubatov Gábor. A Ferencvárosi Torna Club elnöke beszélt a női kézilabda csapat körül kialakult helyzetről azután, hogy az egyik szponzor váratlanul felbontotta a szerződést. Kubatov Gábor elárulta azt is, hogy nemrég tárgyalt az UEFA elnökével, méghozzá egy új liga létrehozásáról, valamint beszélt arról is, hogy milyen célokat tűzött ki a férfi labdarúgó csapatnak.

Az átigazolási pletykák legfőbb forrásának számító Fabrizio Romano értesülései szerint a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest leigazolná Gulácsi Pétert.

A labdarúgó FA-kupa negyedik fordulójában a címvédő Manchester City 1-0-ra legyőzte a Tottenham csapatát.