A PSG elszórakozta a megnyert rangadóját

A francia labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának rangadóján a listavezető Paris Saint-Germain 2-2-es döntetlent játszott a harmadik helyen álló Brest csapatával a Parc des Princes Stadionban.

Két remek formában futballozó csapat találkozott a Princes Stadionban, ugyanis a PSG minden sorozatot figyelembe véve 12 meccs óta veretlen volt, míg a Brest egy kilencmeccses veretlenségi sorozattal érkezett Párizsba. A Paris Saint-Germain kezdőjében ezúttal is ott volt az a Kylian Mbappé, aki az idény végén minden bizonnyal távozik majd a csapattól, ennek ellenére töretlenül élvezi Luis Enrique vezetőedző bizalmát.

A párizsik kezdték jobban a meccset, az első negyedórában Mbappének két nagy helyzete is volt, de az elsőt védte Marco Bizot, a Brest holland kapusa, a másodikat pedig 11 méterről fölé rúgta a világbajnok francia támadó. A folytatásban a párizsiak játszottak mezőnyfölényben, de a Brest védekezése remekül működött, így komoly helyzete sokáig nem voltak a hazaiaknak.

A 37. percben aztán egy gyönyörű góllal szerzett vezetést a PSG. A mezőny legjobbja, a 21 éves Bradley Barcola panenkázott be egy labdát a védelem mögé beinduló Marco Asensiónak, a Real Madridtól érkezett támadó pedig kapásból a kapu bal oldalába lőtt.

A bekapott gól után kinyílt a Brest, a PSG előtt így több terület adódott, a lefújás előtt pedig növelte előnyét Luis Enrique csapata. Egy szépen megkomponált támadás végén ismét Barcola hozta helyzetbe Asensiót, a spanyol támadó ziccerét Bizot lábbal védte, de a kipattanóra Randal Kolo Muani ért oda a leggyorsabban, és közelről a hálóba sodorta a labdát.

A második félidőt a Brest kezdte jobban, és az 55. percben szépíteni is tudott a vendégcsapat. Egy szép kontratámadás végén Mahdi Camara elé került a labda, aki nyolc méterről leadott egy suta lövést, szerencséjére azonban a PSG védője, Danilo Pereira belevetődött a labdába, ami irányt változtatott és teljesen becsapta a tehetetlen Gianluigi Donnarummát.

A folytatásban a Paris Saint-Germain átadta a kezdeményezést a Brestnek, de a vendégcsapat sokáig nem tudott veszélyes támadásokat vezetni. A 80. percben aztán jött a bombameglepetést, amikor a Brest egy csodagóllal kiegyenlített. Egy gyors támadás végén Martin Satriano kapott labdát a bal szélen, az uruguayi támadó betört a tizenhatoson belülre, majd a középre tett labdájára Mathias Pereira Lage robbant be és egy gyönyörű mozdulattal közelről a rövid alsóba sarkazott.

A hajrában a párizsiak kétségbeesetten mentek előre a győzelemért, de komoly ziccert nem tudtak kialakítani, ezért egymással kezdtek veszekedni, és a Brest játékosait is aprították. A 94. percben Barcola veszítette el a fejét, aki egy percben belül két sárga lapot is begyűjtött, így a párizsiak emberhátrányban fejezték be a meccset, amelyen végül 2-2-es döntetlen született.

Ligue 1, 19. forduló:

Paris Saint-Germain-Brest 2-2 (2-0)

gólszerzők: Asensio (37.), Kolo Muani (45.), ill. Danilo Pereira (55.- öngól), Pereira Lage (80.)

kiállítva: Barcola (90+4.)