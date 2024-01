Kubatov Gábor az UEFA elnökével tárgyalt

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a Hír TV Radar című műsorának adott exkluzív interjú első részében beszélt a női kézilabda csapat körül kialakult helyzetről azután, hogy az egyik szponzor váratlanul felbontotta a szerződést. Kubatov Gábor az interjú második részében elárulta, hogy nemrég tárgyalt Alexander Ceferinnel, az UEFA elnökével, méghozzá egy új liga létrehozásáról, illetve azt is elmondta, hogy milyen beruházásokkal csökkenti a Fradi az energia költségeit.

Kubatov Gábor nemrég tárgyalt az UEFA elnökével

„Van egy mondás, hogy önmagunk dicsérete annyira fontos, hogy nem bízhatjuk másra, az elmúlt 13 év alatt elvégzett munkát, be akartuk mutatni. A beszélgetésnek a célja voltaképpen az volt, hogy megnézzük, hogy van-e nyitottság az UEFA-ban egy közép-európai kupa létrehozására. Nekünk van egy problémánk, hogy egy tízmilliós ország vagyunk. Hogyha a költségvetéseket nézzük, mondjuk a Bajnokok Ligája győzelmet megpályázó csapatoknak a költségvetése 800 millió euró és 1 milliárd euró között van, nekünk mondjuk 50. Tehát hogy olyan picik vagyunk a top csapatokhoz képest, hogy valamit ki kell találni. Nem szoktam nyavalyogni, csak állandóan azon jár az eszem, hogy hogy lehetne nagyobb piacokra kilépni. Amikor egy szponzornak eladunk egy szponzorációt, akkor az egy tízmilliós piacra szól. De ha tudnánk játszani egy hónapon, másfél hónapon keresztül, mondjuk egy 60 milliós piacon, azért ott egész más számok lennének. Tehát a piac nagysága is egy problémánk” – mondta Kubatov Gábor, aki szerint nagy probléma, hogy a Fradi a nemzetközi megmérettetések előtt nem tud erős ellenfelek ellen játszani.

„Nagyon kevés minőségi meccset játszunk a nemzetközi meccseink előtt. Nem vagyunk felkészülve rá. Mindenkinek érdemes megnézni, hogy elkezdünk játszani nemzetközi meccseket, és akkor a második, harmadik meccsen már egész más stílusban játszunk, mert hozzá vagyunk szokva a gyors játékhoz, a sok futáshoz, a nagy és nagyon erős párharcmutatókhoz. Nekünk nagy dolog lenne, hogyha játszhatnánk itt, mondjuk Közép-Európában a top csapatokkal, mondjuk egy hónapot, vagy másfél hónapot. Ezeken dolgozom, már sok évvel ezelőtt a fejembe vettem ezt, hogy valami ilyesmit kellene csinálni, és úgy látom, hogy Európában vannak erre törekvések” – folytatta a Fradi elnöke, aki szerint belátható időn belül létrejöhet egy közép kelet európai liga.

„Ez egy hosszú folyamat, mert a szövetségeknek is bele kell menni, a csapatoknak is kell ezt akarni. Szerintem ezen érdemes dolgozni egy pár évet. Szerintem ennek ha ügyesen csináljuk, akkor egy két-három éven belül, ha egy kicsit lassabban haladunk, akkor öt éven belül van realitása. Nagy szerencse, hogy most olyan MLSZ vezetés van, aki ezt nem ellenzi. Hosszan beszéltünk már erről, tehát ők is látják, hogy a magyar futballnak így kéne továbblépni” hangsúlyozta Kubatov Gábor, aki ezt követően a Fradi gazdálkodásáról beszélt.

A Fradi gazdálkodása stabil

"Mindig nagyon nehéz kérdés, mert a futballban sosincs elég pénz, de valahogy úgy csináljuk, hogy mi nem veszünk fel hiteleket. A Real Madrid, meg Barcelona például úsznak a hitelekben. Mi nem veszünk fel hiteleket, hanem próbáljuk azt a pénzt elkölteni, amit körülbelül meg tudunk termelni. De közben a szolgáltatásokat is kell egyre magasabb szintre vinni. Én jártam az Egyesült Államokban, mindig azt nézem, hogyan szolgálják ki jobban a közönséget, hogy mit lehet csinálni. Most is értekezletünk volt arról, hogy az informatikát hogyan kell fejleszteni, a beléptetéseket és a jegyvásárlást hogyan lehet megkönnyíteni. A büfékben való sorokat hogyan lehet a lehető legrövidebbre csökkenteni. Hogy lehet a legnagyobb biztonságban tudni az ott levő embereket, mert szerintem ez a kulcsa az egésznek. Egyszer valami balhé történne a stadionunkban, akkor utána visszaesne a nézőszámunk, ami folyamatosan nő.”

„A Groupamára is került fel napelemes rendszer, és itt a Népligetben is csináltunk egy nagy naperőmű parkot, ami egy jelentős részét, táplálja az itteni energiának. Ugye ez itt, amit használunk, az 30 hektár. Az energiafelhasználásunk 30 százalékot visszaesett. Ezek szerintem mindig előrébb viszik a klubot, úgyhogy most ilyenekkel múlattuk az időt, hogy ebben az évben ezeket a beruházásokat meg tudjuk csinálni, amiből majd később azért haszon származik” – mondta Kubatov Gábor, aki a további fejlesztésektől azt várja, hogy emelni tudják majd a szolgáltatások színvonalát, így a stadionokban növekedhet a nézőszám is.