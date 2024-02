Most már az egész világ a Bayern München bukását várja

Egy sokra hivatott ifjú edző látványosan játszó csapatot rakott össze annál a Bayer 04 Leverkusennél, amely még soha nem nyert aranyérmet Németországban. Vajon képes lesz arra, amire 2012 óta senki, vagyis letaszítani a trónról a sikeres tréner által irányított rekordbajnokot, a Bayern Münchent? Egyáltalán, hogyan juthatott abba a helyzetbe a bajor sztárcsapat, mint amiben most van?

A Bundesliga úgy fejezte be a 2023-as évet, hogy a listavezető Bayer Leverkusen és Bayern München a (kicsit csonka) őszi szezon során három-három kivétellel minden találkozóját megnyerte. A különbség annyi volt a két csapat között, hogy míg a Leverkusen meg nem nyert meccsein 1-1 pontot szerzett, addig a Bayernnek volt egy (súlyos) veresége Frankfurtban. Ám a megszerzett pontok mennyiségét illetően a bajoroknak nem kellett szégyenkezniük, az 1963-ban alapított Bundesliga eddigi őszi szezonjai során azzal a 2 döntetlen, 1 vereséges mérleggel többnyire élen lehetett volna tölteni a karácsonyt. Vagyis a Bayern számára (főleg mostanában) nem túl megszokott második pozíció nemcsak a csapat gyengélkedése miatt következett be, hanem az örök vesztes Leverkusen szárnyalása miatt.

Azonban önáltatás lenne a bajorok számára, ha úgy vélnék, hogy a csapatnál minden rendben, és várnák a Leverkusen összezuhanását.

Az utóbbi az ősszel mutatott játékával is felülmúlta a rekordbajnokot,bár ez természetesen szubjektív.

NEHÉZ AZ EDZŐ ÉLETE MÜNCHENBEN

A Bayern szurkolói folyamatosan elégedetlenek a csapat produkciójával.

A támadások elsőszámú célpontja az edző, Thomas Tuchel. Tulajdonképpen már a kinevezése óta sokan elégedetlenek vele, de ez annak függvényében érthető, hogy nagyon nem sikerült a belépője Münchenben. A csapat gyorsan kiesett a Német Kupából, aztán búcsút intett a Bajnokok Ligájának (menti a helyzetet, hogy a későbbi győztes Manchester City ellen), és a bajnoki cím is csak nagy szerencsével, a Mainz segítségével jött össze.

Vagyis Tuchel nem tudta maga mellé állítani a szurkolók nagy részét, de szerencséjére, a távozását transzparenseken még nem követelik. Ahogy kórusban sem szidják.

Nyilván Tuchel nincs könnyű helyzetben, hiszen a Bayern az elmúlt 11 évben mindig bajnok lett, kétszer megnyerte a Bajnokok Ligáját, és Jupp Heynckes, valamint Hansi Flick irányításával igazán szemet gyönyörködtető játékkal rukkolt elő. Most ősszel is voltak jó produkciói, de bármennyire is humoros ezt kijelenteni pl. a Darmstadt 8-0-ás elgázolása kapcsán, de az első félidőben még akkor sem volt meggyőző (gólt sem rúgott), és csak akkor vált magabiztossá, amikor az újonctól két játékost kiállított a bíró.

Az ilyen arányú győzelmet persze nem kell magyarázni, de azért volt egy-két olyan teljesítmény, mely után a drukkerei bizony elégedetlenkedtek.

Már a szezonkezdet sem volt az igazi, hiszen a Szuperkupában Münchenben kapott ki a nyáron nagyon meggyengült Leipzigtől. Majd a bajnokságban is gyenge produkciót nyújtott a lipcsei csapat otthonában, ráadásul addigra már túlesett egy kínos hazai döntetlenen is.

ELŐREHOZOTT BAJNOKI DÖNTŐ?

A negyedik fordulóban történt az eset, és akkor még senki nem sejtette, hogy ez a pontvesztés mennyire fontos lehet.

Ugyanis a Leverkusen távozott ponttal az Allianz Arénából!

Nem is érdemtelenül, bár kellett ehhez a 2-2-höz Alphonzo Davies elképesztő butasága, amikor a 90. perc után a 16-os sarkánál belerúgott Jonas Hofmannba, és ezzel 11-eshez, annak értékesítésével pedig ponthoz segítette a Leverkusent. Ez a megmozdulás talán kicsit szimbólikus is volt, jelzése annak, hogy nincs minden rendben a csapatnál. Ezt a lefújás után a másodedző, Lőw Zsolt is bizonyította, amikor piros lapot érően közeledett a játékvezetőhöz.

Az intelligens, kulturált magyar szakember ezen megmozdulása kissé meglepő volt, ám amit főnöke, Thomas Tuchel gyakran művel a pad mellett, az sokszor kínos. Teljesen érthetetlen hisztiket rendez egészen apró dolgok miatt. Visszahozza a csapat régi gúnynevét, az FC Hollywoodot. Nem kizárt, hogy ez az edzői dühkitörések a játékosokra is hatnak, elég csak Leroy Sané megdöbbentő tettére gondolni az osztrákok elleni válogatott mérkőzésen, melyen kiállították. Ha egy játékos ilyen viselkedésre képes, akkor az ellenfelek is provokálják, így került az Union Berlin elleni,tavaszra halasztott meccsen összetűzésbe a fővárosiak trénerével a horvát Nenad Bjelicaval. Utóbbi esetben nem ő volt a "bűnös", de olyan ez mint a példabeszédből ismert kabátlopás: hosszú távon csak az marad meg, hogy belekeveredett. Pedig Sané az a focista, akitől a szezon eleji teljesítményével joggal várták a szurkolók, hogy idén minden eddiginél szebb éve lesz. Bár sokan féltették attól, hogy ezt a remek játékot hosszú hónapokig nem tudja produkálni, és így is lett.

Az első hat forduló két döntetlenje után azért, ha néha csikorogva is, de jöttek a győzelmek. Viszont kiesett a gárda a Német Kupából. A harmadosztályú Saarbrücken ellen. Ez egyértelműen edzői hiba volt, mert több egészséges kulcsjátékosát nélkülözve, ellenfelét lenézve küldte pályára csapatát. Elfelejtve azt, hogy míg a Bayernnek ez kötelező, kellemetlen feladat, addig a kiscsapat tagjai életük mérkőzését játszották.

Ezt követően igazából csak a Dortmund és a Stuttgart ellen nyújtott jó teljesítményt a zsinórban 12. bajnoki címére hajtó társaság, de volt egy frankfurti 1-5, volt gólnélküli szenvedés a BL-ban a Köbenhavn ellen, és karácsonyig több mérkőzést is csak azért tudott megnyerni a bajnokságban, mert az aktuális ellenfél megijedt a címerétől.

Ó-Ó, MESEBELI AFRIKA

A hátsó alakzat labdakihozatala bizonytalan, ezt már minden ellenfele látja. Az évek óta legmegbízhatóbban működő dolog, a középpályás védekezés is akadozik, és csak a vak nem látja, hogy nem lenne szabad engedni Joshua Kimmichnek minden szöglet elvégzését, mert amikor ritkán más (többnyire Sané) teszi ezt meg, az sokkal nagyobb veszélyt jelent. Thomas Müller kispadra száműzése is érthetetlen, mert azon kevés időben, amikor a pályán van, mindig pozitív dolgokat tesz hozzá a "nagy egészhez".

A sérüléshullámról, és a két most is zajló kontinensbajnokságról persze nem az edző tehet.

Érdekes, hogy az előzetes várakozással ellentétben az éllovas Leverkusent nem viselte meg az Afrika Kupa, pedig három játékosa is ott volt/van, a Burkina Faso-i Edmond Tapsoba, az elefántcsontparti Odilon Kossounou, és a marokkói Amine Adli, és mellettük a tavaszi rajton hiányzott az őszi gólfelelős Victor Boniface, a fazonszabász Florian Wirtz és a pillér, Jonathan Tah is. Persze a szerencse is segítette a bajnoki címet még soha nem nyerő társaságot Augsburgban, és Lipcsében is, de tudjuk, hogy ez a faktor amellé szokott állni, aki megdolgozik érte.

Úgy tűnt, a sors most csomagban visszaad mindent neki, amit elvett tőle évtizedeken keresztül.

Amikor mindkét csapat lejátszotta az első 17 fordulóra kiírt meccsét (vagyis a bajnokság feléhez érve kialakult a hivatalos "öszi tabella") a Leverkusen egy ponttal előzte meg a Bayernt.

Aztán az első két "tavaszi meccs" után ez két pontra nőtt, hiszen a listavezető ikszelt a Mönchengladbach ellen, míg a Bayern otthon kikapott a Werder Brementől.

Ráadásul a rekordbajnok három 2024-es győzelmét sem diadalmas masírozással szerezte. A Hoffenheim ellen a fiatal (de tavaly a bajnoki címet érő gólt szerző) Jamal Musiala, és az elnyűhetetlen kapus, Manuel Neuer bravúros megmozdulásai kellettek. Az Union ellen még jobban szenvedett az 1-0-ért, ha nincs a balhátvéd Raphael Guerreiro fura lövése, akkor csak egy pontot szerez. Ahogy Augsburgban is, ha Neuer nem véd 11-est a hajrában.

Nagyon messze még a bajnokság vége, és ahogy a negyedik fordulóban játszott Bayern-Bayer sem döntött el mindent, úgy a 21. játéknapon az újabb találkozójuk sem fog. Ám ha hétvégén az elmúlt játéknapon Leverkusenből ponttal távozó Mönchengladbachot nem tudja megverni Tuchel csapata, akkor veszélybe kerülhet az edző állása. Még úgy is, hogy esetleg betegség miatt nem is lehet a kispadon, és csak telefonon segíti (utasítja?) Lőw Zsoltot.

Pedig az élet ismételheti önmagát. Két éve ugyanígy télen a Bayernnek annyi hiányzója volt a Gladbach ellen, hogy kénytelen volt bevetni Marc Roca-t, Malik Tillmant, Paul Wannert és Lucas Copadot, és ki is kapott.Most 13 játékos hiányzik a profi keretből, közülük, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Mindzse és Kingsley Coman kezdő lehetett volna.

Úgy tűnt, hogy az Ázsia Kupa keddi nyolcaddöntője után Tuchel visszakapja középhátvédjét, Kimet, ám a koreai válogatott Szaúd-Arábia ellen a 99. percben egyenlített, majd büntetőkkel továbbjutott. Vagyis Kim maradt. Noussair Mazraoui viszont kedden kiesett Marokkó válogatottjával Dél-Afrika ellen az Afrika Kupából. Egy védővel tehát többel számolhat az edző a Mönchengladbach ellen.

A TÖRTÉNELEM ISMÉTLI ÖNMAGÁT?

A Leverkusent kevésbé viseli meg a két kontinenstorna, a sérülések okozta kieséseket is jobban kezeli, sőt edzője a hétvégén még azt is megengedte magának, hogy az élete legjobb formájában lévő kapusát, Lukás Hradeckyt a padra ültesse. A csapat bármilyen összetételben látványosan játszik, gyors passzokkal vezeti támadásait, és olyan gyorsan zár vissza, hogy aktuális ellenfele a 18. fordulóban talált először kontratámadás után a kapujába. Ez kétségtelenül az edző érdeme! Persze korai még a nagyon sikeres focistából lett trénerre, Xabi Alonsora azt mondani, hogy minden idők legnagyobbjai közé került új szerepkörében is, mert igazából ez az első teljes éve proficsapat élén. Nem kizárt, hogy nagy edző lesz, de most még ezt felelőtlenség kijelenteni.

Az biztos, hogy évek óta nem várt senki annyira rangadót a Bundesligában, mint most a jövő heti Bayer Leverkusen-Bayern Münchent. A bajnoki címet befolyásolhatja annak az eredménye (főleg ha nem döntetlen lesz), de akárhogy is végződik, azért talán sokaknak eszébe jut majd a 1999-2000-es szezon, amikor a Leverkusen és a Bayern ugyanúgy meglógott a mezőnytől, mint most. Fej-fej mellett haladt tavasszal, és a záróforduló előtt a Leverkusen három ponttal vezetett riválisa előtt.A bajnoki címet mégis a Bayern München szerezte meg, jobb gólkülönbségének köszönhetően.