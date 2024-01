A magyar válogatottba tartó focista véget vetett a hollywoodi álomnak - videó

A másodosztályú Blackburn Rovers 4-1-re legyőzte negyedik ligában szereplő Wrexham AFC csapatát az angol labdarúgó FA-kupában, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen. A találkozó hőse Sammie Szmodics volt.

A negyedosztályban újoncként is feljutó helyen álló Wrexhamnek három mérkőzést kellett megnyernie ahhoz, hogy az FA-kupa legjobb 32 csapata közé kerüljön, ám ott a Blackburn már túl nagy falatnak bizonyult, hiába kísérte el a vendégeket 7000 szurkolójuk is. A híres hollywoodi színész Ryan Reynolds és Rob McElhenney által tulajdonolt Wrexham AFC ugyan már a 19. percben előnybe került, ám a hazai pályán futballozó Blackburn Sammie Szmodics duplájával és Sam Gallagher találatával már a szünetben két góllal vezetett. A másodosztályú klub aztán a második félidő elején is betalált, így magabiztosnak mondható, 4-1-es sikert aratva jutott be az FA-kupa nyolcaddöntőjébe, ahol Jon Dahl Tomasson csapata a Newcastle Uniteddel találkozik majd.

Szmodics bombaformában futballozik

Az ír Sammie Szmodics, aki nagyapja jóvoltából magyar felmenőkkel is rendelkezik – kiváló szezont fut: az FA-kupában egy mesterhármas után ezúttal két gólt lőtt, az angol másodosztályban pedig 16 találattal vezeti a góllövőlistát. Ír sajtóhírek szerint Szmodics teljesítménye Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, és nem kizárt, hogy a nyári Európa-bajnokságon magyar színekben játszik majd a támadó középpályás.

Hétfőn az is valószínűvé vált, hogy a németországi Eb előtt többek között az ír válogatott ellen is vív felkészülési meccset, így Szmodics számára ez különösen pikáns lehet, amennyiben pályára lép azon a találkozón. Eddigi egyetlen ír válogatott kerettagságakor, 2021-ben éppen a magyar együttes ellen is játszott meccset Írország, ám akkor Szmodics végül egy edzésen összeszedett sérülés miatt a kispadon sem kapott helyet.