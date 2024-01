Jürgen Klopp mégsem önszántából hagyja el a Liverpoolt, más döntött a távozásáról

Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a csapatot. Mint kiderült, ez nem Klopp saját döntése volt, hanem a felesége, Ulla Sandrock beszélte erre rá őt.

Jürgen Klopp múlt pénteken jelentette be, hogy kilenc év után, a nyáron távozik a Liverpooltól. A csapattal lényegében mindent (Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát, klubvilágbajnokságot, angol bajnokságot, FA-kupát, angol Ligakupát és Community Shieldet is) megnyert 56 éves német szakember jelenlegi szerződése 2026-ig szól a Vörösöknél, de két évvel annak lejárta előtt elhagyja a klubot. Klopp a távozását azzal indokolta, hogy érzi, hogy lassan kifogy az energiáiból, de kiderült, hogy a felesége keze is benne van a döntésben.

Klopp felesége döntött a hosszabbításról és a távozásról is

Klopp 2005 óta él házasságban Ulla Sandrockkal, aki a második felesége a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool német vezetőedzőjének. A Metropol megírta, hogy Sandrock korábban 2013-ban is lebeszélte a férjét arról, hogy a Manchester United edzője legyen, 2022-ben pedig a Liverpoolnál éppen meggyőzte őt, hogy szerződést hosszabbítson a Vörösöknél.

„Ulla maradni akar, és jó férjként mit teszel, ha a feleséged maradni akar? Maradsz. A legfontosabb szerződés az életemben, amit aláírtam, azt Ullával kötöttem" – mondta akkor Klopp.

A tengerparti Formby városában élő házaspár azonban a nő kérésére állítólagmár akkor megegyezett, hogy a hosszabbítás ugyan papíron négy évre szóljon, de az a valóságban csak két év legyen – azaz már 2022-ben eldőlhetett, hogy 2024-ben távozik Klopp.

Két éve még nyilván nem tudhatták, hogy 2024 elején a Liverpool vezetni fogja a bajnoki tabellát, a Ligakupában ismét bejut a fináléba, valamint az Európa-ligában és az FA-kupában is versenyben van még, ám úgy tűnik, a feleség kérését és Klopp érzéseit nem befolyásolják az aktuális sikerek.

Jürgen Klopp jövője egyelőre még nem dőlt el, a pénteki bejelentés óta többek között a német labdarúgó-válogatottal, a Barcelonával és a Bayern Münchennel is szóba hozták.