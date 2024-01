Szoboszlai Dominik gyönyörű gólt fejelt, a Liverpool kivégezte a Chelsea-t

A Premier League 22. fordulójának rangadóján a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 4-1-re kiütötte a Chelsea-t az Anfield Roadon. A magyar válogatott focista csapata egyik legjobbja volt, fantasztikusan játszott és egy gyönyörű fejesgólt is szerzett a mérkőzésen.

Eseménydús időszak zajlik a Liverpoolnál, a csapat edzője, Jürgen Klopp nemrég bejelentette, hogy a szezon végén távozik a csapattól. A Premier League éllovasánál rengeteg a sérült, a legnagyobb sztár, Mohamed Szalah sem bevethető, viszont Szoboszlai Dominik felépült, sőt, a magyar válogatott csapatkapitánya gólpasszal tért vissza.

Az ezúttal is gyenge szezont futó, a tabella tizedik helyén szerénykedő Chelsea nagy gondokkal küzd, rengeteg kulcsember bajlódik sérüléssel, viszont Maurico Pochettino együttese a rangadó előtt jó formát mutatott, utóbbi három PL-meccsét egyaránt megnyerte, a Ligakupában pedig kiütéssel jutott tovább.

Gyönyörű Liverpool-gólok és egy kihagyott büntető

A két csapat ebben a szezonban először az első fordulóban találkozott egymással a bajnokságban, az a mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget augusztusban. Szoboszlai azt a találkozót végigjátszotta és ezúttal is a kezdőben kapott helyet a 23 éves magyar középpályás. A Liverpool jól kezdett, a 8. percben Darwin Nunez hatalmas lövéssel vette célba Djordje Petrovic kapuját, a szerb kapus ujjheggyel tolta a léc fölé a labdát.

A 18. percben Nunez ismét nagyon közel járt a gólhoz, ballábas lövését azonban Petrovic nagy bravúrral a kapufára ütötte. A 23. percben aztán már nem menekült meg a Chelsea, Diogo Jota két védő között betört a 16-oson belülre, majd a bal alsó sarokba passzolt. A 31. percben Curtis Jones növelhette volna az előnyt, de az angol középpályás takarásból leadott lapos lövését szépen hárította a londoniak szerb kapusa.

A 38. percben az első gólt előkészítő Conor Bradley kapott kiugratást Luis Díaztól, a 20 éves jobbhátvéd pedig remek elfutás után, csatárokat megszégyenítő módon lőtt a jobb alsó sarokba. A szünet előtt Jota felrúgásáért 11-est kapott a Liverpool, Nunez azonban a bal kapufára bombázta a labdát.

Szoboszlai gyönyörű gólt fejelt, a Liverpool kiütéssel nyert

Az első félidőben gyakorlatig lefocizott Chelsea hármat is cserélt a szünetben, a kispadról beszálló Mihajlo Mudrik az 51. percben szépíthetett volna, de nagy helyzetben jócskán a kapu fölé lőtt. A Liverpool némileg visszavett a tempóból, de így is sokkal jobban játszott ellenfelénél. Szoboszlai is remekelt, az 57. percben nagyszerűen futott el a jobb oldalon, emellett folyamatosan ő végezte el a szögleteket és a szabadrúgásokat. Nem sokkal később a magyar játékos szenzációsan engedte át a labdát Nuneznek, az uruguayi csatár lövését azonban fogta Petrovic.

A 65. percben újra gólt szerzett a Liverpool, Conor Bradley futott el remekül a jobb oldalon, középre ívelte a labdát, ahol a nagyszerű ütemben érkező Szoboszlai a védőjét megelőzve gyönyörűen fejelt a kapuba.

Szoboszlait a gólja után lecserélte Klopp, majd Christopher Nkunku találatával váratlanul szépített a Chelsea. A londoniak viszont nem sokáig örülhettek, mert Luis Díaz Nunez passzából belőtte a Liverpool negyedik gólját.

A folytatásban már nem változott az eredmény, Jürgen Klopp együttese sokkal jobban játszott és magabiztos teljesítménnyel ütötte ki 4-1-re a Chelsea-t, amely már a 9. vereségét szenvedte el a Premier League-ben.