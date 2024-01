Megvan a lipcsei bűnbak: hatalmas fordulat jöhet Gulácsi Péter jövőjében

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa kispadra szorult az idei szezonban, csapata azonban borzalmasan kezdte a Bundesliga tavaszi szezonját, így a lipcsei szurkolók már ott tartanak, hogy a csapatba követelik a klub legendás kapusát.

A 2022/23-as szezonban Gulácsi Péter még a Lipcse első számú kapusa és egyben csapatkapitánya volt. 2022. október elsején még végigvédte a VfL Bochum ellen 4-0-ra megnyert bajnoki meccset, négy nappal később azt súlyos sérülést szenvedett a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája meccsen. A magyar kapust a találkozó 13. percében kellett lecserélni, amikor egy rossz lépés következtében elszakadt az elülső keresztszalagja a jobb térdében.

Gulácsinak a súlyos sérülése miatt közel egy évet kellett kihagynia, szeptember végén 357 nap után lépett ismét pályára a lipcsei csapatban, azonban egy év alatt nagyon fordult vele a világ. Az 51-szeres magyar válogatott kapus a sérülése előtt alapember és csapatkapitány volt, a kiesése után azonban a helyére beugró Janis Blaswich annyira jól teljesített, hogy még a német válogatottba is bekerült.

Nehéz időszak van mögötte, de keményen dolgozott nap mint nap, így megérdemelte a lehetőséget, viszont ez volt az első mérkőzése a sérülését követően. Egyelőre számomra nem kérdés az, hogy ki a csapat első számú kapusa – mondta Marco Rose vezetőedző a másodosztályban szereplő Wehen Wiesbaden felett aratott 3-2-es Német Kupa-győzelem után.

Gulácsi helyzete nem is változott ősszel. a Német Kupa második fordulójában védhetett a Wolfsburg elleni meccsen, csapata azonban címvédőként kiesett a sorozatból. A rutinos magyar kapus decemberben még védhetett a Young Boys elleni Bajnokok Ligája-meccsen, de mivel a lipcseiek már korábban bebiztosították a továbbjutásukat, a találkozónak semmi tétje nem volt.

A magyar kapus tehát három meccsel zárta az őszi szezont, így nem meglepő, hogy ezek után sokan azt hitték, távozni fog a téli átigazolási időszakban. Gulácsit hírbe is hozták a Lipcse testvércsapatával, az MLS-ben szereplő New York Red Bullsszal, nemrég pedig a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest is meg akarta szerezni, a magyar kapus azonban a maradás mellett döntött, hogy megharcoljon a helyéért, és nagyon úgy tűnik, hogy a téli felkészülés alatt elnyerte Marco Rose bizalmát.

Most két első számú kapusunk van. A két kapusunk teljes mértékben azonos szinten van, ami a szakmai kérdéseket illeti. Gulácsi Péter nagyon jó benyomást tett rám az új évben, nagyszerűen dogozott az edzőtáborban – mondta januárban Marco Rose a Frankfurt elleni első tavaszi meccs előtt, amit aztán hazai pályán 1-0-ra elbukott az RB Leipzig.

Ezt aztán egy Leverkusen elleni újabb hazai bukás követte, majd jött a múlt hétvégén rendezett Stuttgart elleni összecsapás, melyen 5-2-es megsemmisítő vereséget szenvedett az RB Leipzig, ez pedig már a szurkolóknak is sok volt. Blaswich borzalmasan védett a Stuttgart ellen, de már már az óév utolsó két hónapjában is többször bakizott. A Metropol hívta fel rá a figyelmet, hogy a védési statisztikák többségében már a Bundesliga-mezőny utolsó negyedéhez tartozik, és október óta egyetlen mérkőzést sem hozott le kapott gól nélkül. Igaz, ez utóbbihoz köze van a magyar válogatott klasszisvédőjének, Willi Orbán szeptemberi sérülésének is, aki éppen mostanában kezd újra játékba lendülni.

De azt, hogy Blaswich is főszereplő a tavasszal mindhárom bajnoki meccsét elveszítő Lipcse mélyrepülésében, jelzi a szurkolók véleménye. Január elején még a 83 százalékuk voksolt Blaswich mellett Gulácsi ellenében, most viszont egy hasonló online szavazáson a már kétharmaduk a magyar válogatott kapust tenné a kezdőcsapatba a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin elleni bajnokin.

A német sajtóban a Bild szinte követeli Gulácsi visszatérését és „Gulácsival ki a krízisből – Miért kell Rosének most kapust cserélnie” címmel, és „Mikor, ha nem most?!” felkiáltással jelentetett meg egy cikket. Egy helyi lap, a lipcsei Volkszeitung rovatvezetője pedig már kész tényként ír a hétvégi kapuscseréről. A német Sky Sports riportere szerint a közelgő visszatérés miatt utasították vissza a magyar kapus angliai ajánlatát.