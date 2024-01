Xavi drámai bejelentése után egy 18 éves fiatalon dőlt el a Barcelona meccse

A La Liga 20. fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén a Barcelona a 18 éves Vitor Roque góljával hazai pályán 1-0-ra nyert az Osasuna ellen.

Xavi a Villarreal elleni megalázó vereség után jelentette be, hogy a szezon végén távozik a Barcelonától. A katalán sztárcsapat nincs könnyű helyzetben, több kulcsembere is sérüléssel bajlódik, az együttes kiegyensúlyozatlan formát mutat, ráadásul az edző mellett a csapatkapitány, Sergi Roberto is minden bizonnyal elhagyja a klubot.

Első gólját szerezte a Barcelona 18 éves brazil tinisztárja

Az Osasuna elleni meccsen a várakozásoknak megfelelően óriási fölényben játszott a Barca, ám Ante Budimir révén a vendég együttes is vezetést szerezhetett volna az első félidőben. A 63. percben aztán góllá érett a haziak fölénye, Joao Cancelo külsővel középre tett labdáját a rövid oldalon érkező 18 éves Vitor Roque szép mozdulattal csúsztatta a kapuba.

A fiatal brazil csatár élete első Barcelona-mezben szerzett gólja után aztán bajba került az Osasuna, Unai Garcia megkapta a második sárga lapját, ezzel a kiállítás sorsára jutott. A hajrában Robert Lewandowski lőtt egy lesgólt, de az eredmény már nem változott, Xavi együttese otthon tarotta a három pontot.