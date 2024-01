Megszólalt a Fehérvár edzője: ezt gondolja arról, hogy Kenan Kodro a Fradihoz igazolt

Bartosz Grzelak, az OTP Bank Ligában szereplő Fehérvár FC vezetőedzője abban bízik, hogy egy-két fiatal labdarúgója beverekszi majd magát a kezdőcsapatba.

A 45 éves svéd szakember az M4 Sportnak értékelte a fehérvári csapat horvátországi felkészülését, melynek során játszott a szerb Tekstilac Odzaci, a horvát Hajduk Split és az Osijek együttesével.

"A fiatal játékosainknak is jót tesz, hogy erősebb ellenfelekkel kerülnek szembe, ebből tanulhatnak, mivel ha gyengébb csapat ellen játszunk, azzal könnyen hamis önbizalmat építhetünk. Itt ténylegesen kipróbálhattuk magunkat, ebből kiderült milyen erősségeink vannak, és az is, milyen színvonalat képviselünk" - mondta Grzelak, aki jelezte, hogy a Vasassal is tanulságos meccset játszottak. Grzelak megjegyezte, hogy még nem alakult ki a végleges kezdőcsapat, és kiváltságos helyzetben van, mivel több jó játékosból is válogathat.

A vezetőedző kitért Kenan Kodro távozására is, elárulta, kettejük között szóba került a váltás lehetősége, ezzel együtt a támadó nagyon gyorsan, 48 órán belül alá is írt a Ferencvároshoz. Úgy vélekedett, a bosnyák-spanyol csatárt nem véletlenül szemelte ki magának a zöld-fehér klub, mivel Kodro vezeti a bajnoki góllövőlistát és nyáron járt volna le a szerződése a fehérvári klubnál. A svéd szakember hozzátette, hogy bár jó játékosaik vannak, de a védekező középpályásai elfogytak, Kalmár Zsolt megsérült és a hondurasi Deybi Flores sem áll már a rendelkezésükre, így lehet még számítani új, tapasztaltabb érkezőre.

A 36-szoros magyar válogatottról elárulta, hogy várhatóan ebben a szezonban már nem fog pályára lépni, ennek ellenére Grzelak szerint a pozitív szemlélete átlendíti majd ezen a nehéz időszakon a 28 éves futballistát, és az a legfontosabb, hogy még erősebben térjen vissza a pályára, ebben pedig a klub és a szakmai stáb is maximálisan támogatja.

Remélem, a fiatal játékosaink közül lesz egy, kettő vagy esetleg három olyan, aki szintet tud lépni és bekerül majd a kezdőcsapatba, de nem akarok neveket mondani, mert nem szeretnék rájuk plusz terhet rakni. Hagyjuk őket fejlődni és majd meglátjuk, hogyan alakul a helyzet a következő hónapokban" - fogalmazott.

A sérültek és a távozók ellenére Grzelak elmondása szerint egy magabiztos csapatot épít Fehérváron, ennek az önbizalomnak pedig kulcsszerepe lehet a tavaszi folytatásban, melyben első lépésben a 40 pont elérését célozzák meg. Szerinte ennyivel reálisan már nem kerülhet veszélybe az élvonalban maradásuk. A székesfehérváriak jelenleg a harmadik helyet foglalják el a tabellán 30 ponttal, de Grzelak szerint a dobogó nem szerepelt a terveik között, inkább a pontokra koncentráltak, és ha elérik a negyvenet, akkor majd átgondolják a célkitűzéseiket.

Grzelak alakulata szombaton Zalaegerszegen lép pályára idei első NB I-es találkozóján.