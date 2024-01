A Honvéd legtehetségesebb focistáját szerezte meg a Debrecen

A Debreceni VSC labdarúgócsapata szerdán leigazolta a másodosztályban szereplő Budapest Honvéd utánpótlás válogatott szélsőjét, Kocsis Dominiket.

Bár a két klub honlapja konkrét vételi összeget nem közölt, Kun Gergely, a kispestiek ügyvezetője arról számolt be, hogy "NB II-es szinten nagyon ritka egy ilyen értékű átigazolás", illetve azt is hozzátette, hogy a fővárosiak a továbbértékesítésből is részesülnek majd.

Az elsődleges célunk továbbra is az, hogy az általunk nevelt tehetségeket a nemzetközi piacon értékesítsük, a mostani döntésnél azonban figyelembe kellett venni a klub anyagi helyzetét is, és azt, hogy ezeket a nehézségeket próbáljuk önerőből megoldani" - utalt arra Kun, hogy az eladással megteremtették a pénzügyi feltételét annak, hogy a nemzetközi szövetség feloldja az átigazolásból való kizárást.

A FIFA december közepén azért zárta ki az átigazolásból az élvonalból tavaly kiesett piros-feketéket, mert egyik volt játékosa, Lazar Cirkovic kifogásolta az együttműködésük megszüntetésének körülményeit.

A 21 esztendős Kocsis Dominik közel tíz évet töltött a kispestiek Magyar Futball Akadémiáján, majd a Budapest Honvéd felnőtt együttesében, az U21-es válogatottban pedig 13 mérkőzésen három gólt szerzett és két gólpasszt adott.