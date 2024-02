A beteg Dárdai Pál csapata váratlanul egyoldalú meccset játszott a Német Kupában

A Hertha BSC hazai pályán 3-1-re kikapott a hozzá hasonlóan másodosztályú Kaiserslauterntől, így búcsúzott a labdarúgó Német Kupa szerdai negyeddöntőjében.

A meccs előtt betegséggel küzdő Dárdai Pál által irányított fővárosi együttesben kezdőként kapott lehetőséget a múlt héten a magyar válogatottat választó Dárdai Márton, akit aztán a szünetben lecserélt az édesapja. A sérült Dárdai Bence és a kispadon ülő ifj. Dárdai Pál ezúttal nem lépett pályára.

Sima győzelmet aratott Berlinben a Kaiserslautern

A Hertha BSC nyolc év után juthatott volna be a Német Kupa elődöntőjébe, ráadásul hazai pályán, egy másodosztályban mögötte álló rivális ellen, ám a Kaiserslautern hamar eldöntötte a továbbjutás sorsát. A vendégek már az 5. percben megszerezték a vezetést, majd ugyan a mezőnyben a berliniek játszottak fölényben, ezt egy 38. és egy 69. percben született vendéggól is követte. A Hertha a hosszabbításban tudott szépíteni Fabian Reese révén, ám így is magabiztos győzelmet aratott a Lautern.

A Kaiserslautern mellett az ugyancsak a Bundesliga 2-ben szereplő Fortuna Düsseldorf tagja már a legjobb négy mezőnyének.