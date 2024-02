A borzalmas állapotban lévő német fociválogatott szövetségi kapitánya egy nyugdíjasnak könyörög

Fritz Walter, Uwe Seeler, Gerd Müller, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose nevét minden futballrajongó ismeri. A (nyugat)német válogatott olyan korszakos csatárzsenijei ők, akiknek a neve örökre fennmarad. Azt viszont négy hónappal az Európa-bajnokság rajtja előtt még a jelenlegi német szövetségi kapitány sem tudja, hogy idén ki fog gólt rúgni csapatában, ahogy több poszton is vannak kérdőjelek.

A német válogatottnál a tavalyi év botrányos teljesítményének egyik következménye a szövetségi kapitány cseréje lett, ami nagyon ritkán fordul elő Németországban. A másik meg a közvélemény teljes tanácstalansága, mert a hazai rendezésű Európa-bajnokságon ugyanannyi esélye van a csapatnak a csúcsra érni, mint elbúcsúzni a csoportkörben. Ez utóbbi mondatot a 2018-as világbajnokságig ritkán lehetett kimondani, bár amikor a nemrég meghalt német legenda, Franz Beckenbauer 1984-ben átvette a válogatott irányítását (megfelelő edzői végzettség nélkül nem szövetségi kapitányként, hanem ún. csapatvezetőként) azt mondta, hogy annak is örülne, ha a társaság kijutna az 1986-os világbajnokságra.

Amennyiben azt nézzük, hogy abban a selejtezősorozatban az NSZK hazai pályán kikapott Portugáliától, döntetlent játszott Csehszlovákiával, és Svédországban sem tudott nyerni, akkor nem volt alap nélküli a Császár visszafogott esélylatolgatása. Pedig (a teljesség igénye nélkül) olyan játékosokat küldhetett pályára a kvalifikációs mérkőzéseken, mint Felix Magath, Lothar Matthäus, Rudi Völler, Andreas Brehme, Karl-Heinz Rummenigge, Pierre Littbarski, Olaf Thon.

RÉGI DICSŐSÉGÜK HOL KÉSIK?

Mit nem adna a mai szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann, ha csak egy ilyen tudású focistája lenne!

A Real Madrid klasszisa, Toni Kroos is csak játéktudásban közelít ezekhez a játékosokhoz, de a németek sikereit évtizedeken keresztül megalapozó mentalitás kevésbé jellemző az NDK-ban született játékosra. A kétségtelenül meglévő tudása miatt Nagelsmann hetek óta „udvarol neki", hogy térjen vissza a válogatottba, melytől a legutóbbi Eb után elbúcsúzott. Kroosra óriási szükség lenne, de azt ő is tudja, hogy a válogatottal csak veszíthet.

Mert ez a német csapat szinte minden poszton olyan gyenge, amilyen még talán soha nem volt. Nagelsmann-nak a rendelkezésére álló rövid idő alatt talánúj embereket is ki kellene próbálnia, mert az évet záró bécsi, és a Törökország elleni berlini találkozó bebizonyította, hogy a jelenleg legjobbnak tartottakkal sokra nem juthat.

Nem idegen az a német válogatott történetében, hogy egy világeseményen kilép valaki az ismeretlenségből, és „megmenti" a National11-et. Legjobb példa erre Oliver Bierhoff, aki 28 évesen lett először válogatott, és bemutatkozó találkozója után négy hónappal „megnyerte az Európa-bajnokságot" csapatának 1996-ban. A történelem talán legemlékezetesebb aranygólját nyilván azok is látták, akik még nem voltak szurkolói korban akkoriban. Vagy ott volt Dieter Müller, akinek mindössze 12 válogatottságába „belefért" az 1976-os Eb-elődöntőben egy mesterhármas, majd egy újabb gól a fináléban.

FUTBALLISTA KERESTETIK

Nagelsmann-nak is hasonló focistákat kell most valahonnan előszednie, de ez nehezebb lesz, mint egy jó bűvésznek egy kis cilinderből elővarázsolni egy népes nyúlcsaládot. Egyetlen poszt, ami miatt nem kell aggódnia, az a kapus. Manuel Neuer továbbra is a világ egyik legjobbja, ezt felépülése óta hétről-hétre bizonyítja. Amennyiben Marc-André ter Stegen nem lesz bevethető állapotban akkor is lesz kikből válogatni a második és harmadik kapus szerepére.

A kapus előtt ténykedők viszont tragikusak. Nem külön-külön, hanem együtt. Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Niklas Süle jó focista (Nico Schlotterbeck esetében már lehet vitatkozni), szép edzői feladat kitalálni olyan szerkezetet, melyben ők hatékonyak. Valószínűleg nem az lesz a megoldás, hogy Kai Havertznek kell játszania balhátvédet, az osztrákok elleni ezen kísérleten azóta is hahotázik mindenki,ám ha azt nézzük, hogyan teljesítenek mostanában a szélsőhátvéd poszton bevethetőek, pl. Benjamin Henrichs, David Raum, Robin Gosens, akkor tényleg lehet, hogy a Chelsea támadójára kell „ráfanyalodni" balhátvédként. Belső védőként talán erősítés lehetne a Bundesligában idén remeklő Stuttgart játékosa, az Üzbegisztánban született, a német U21-es válogatottban 11-szer szereplő Waldemar Anton. Amennyiben kap lehetőséget a felkészülési meccsek során, akkor „bejátszhatja magát" a válogatottba, ha nem, akkor esélytelen. Hosszú távon is, mert már 27 éves.

A védekező középpályás sor elvileg működhetne, ám a már négygyerekes apuka, Joshua Kimmich profi pályafutása talán legrosszabb idényét produkálja, Leon Goretzkát gyakran érthetetlen módon mellőzi klubedzője Münchenben, İlkay Gündoğan teljesítménye pedig látványosan visszaesett a korábbi évekhez képest, de legalább a mentalitásával nincs gond, elég a Real elleni vereség utáni kifakadására gondolni.

Pedig az itt szereplők jó teljesítménye kulcsfontosságú, az említett három játékos közül vélhetően kettő mindig pályán lesz, rajtuk kívül bekerülhet a Milanban játszó Malick Thiaw, az Union Berlintől a Hoffenheimhez igazoló Grischa Prömel, vagy a Leverkusen szárnyalásában is fontos szerepet játszó Robert Andrich, akit az Afrika Kupa alatt már a védelemben is kipróbált Xabi Alonso vezetőedző. Utóbbi három közül egy-kettő ott lehet a keretben júniusban, de aligha kerül bármelyikük is pályára.

KI FOG ITT GÓLT LŐNI?

A támadórészleg, mely mindig kreatív, magával ragadó és eredményes volt a német válogatott történetében, most nehezen helyezhető el. Remek játékosok vannak itt, ám mivel már évek óta mindenki azt várja, hogy „na majd végre most kijön nekik a lépés", de soha nem jön ki, úgy tűnik, hogy a futball szempontjából középkorúaknak már nem is fog.

Elsősorban Serge Gnabryról, Leroy Sanéról és Julian Brandtról van szó.

A nagy tehetség, Florian Wirtz még egyetlen alkalommal sem játszott jól a válogatottban, meg sem közelíti azt a teljesítményét, mellyel a bajnokesélyesek közé emelte a Leverkusent. Jamal Musialának bármikor kijöhet a lépés, a Bundesliga legértékesebb focistájának ez egy kiváló alkalom, hogy nemzetközi klasszisból igazi világklasszissá váljon. Ha jön Toni Kroos, akkor ezt a sort erősen dominálja majd, kérdés, hogy pozitív vagy negatív értelemben. Eddig a támadók közül (Havertz nélkül is) hat ember került szóba, és senki ne felejtse, hogy itt bevethető a már aktív korában is legendává vált Thomas Müller. Ő – akasztófahumorral élve – ráadásul pihenten is mehetne az Eb-re, hiszen alig kap szerepet a Bayernben. Van még további négy támadó, akik közül valaki - ha nagyon merész a szövetségi kapitány - ott lehet a kontinenstornán.

A Bayernben a közelmúltban bemutatkozott egy tinédzser tehetség, Aleksandar Pavlovic. Aki azt mondja, hogy néhány meccses Bundesliga múlttal nem lehet valaki német válogatott, az gondoljon Thomas Müller 2010-es vb-n nyújtott teljesítményére! Jól szerepel még idén a Stuttgart tehetséges (bár már 26 éves) középpályása Chris Führich, a gladbachi „nihillévek" után idén Leverkusenben „kivirágzó" Jonas Hofmann, továbbá a Brightonban játszó Pascal Gross.

Mivel manapság kevés az igazi befejezőcsatár (a világon is!) nem kizárt, hogy igazi kilences nélkül játszik majd a német válogatott. Nem lenne ez újkeletű dolog, már Joachim Löw idején is volt erre példa. Persze vicces, ha valaki felidézi magában a bevezetőben említett neveket. És melléjük rakja még Jupp Heynckessét, Klaus Fischerét, Ulf Kirstenét, vagy Karl-Heinz Ridle-ét. Ők valamennyien koruk legjobb csatárai közé tartoztak (világszinten!), de Németországban volt náluk jobb.

Ma a szóba jöhető csatárok listája nagyjából ez Németországban, kb. ennyi viszonylag használható „kilences" rendelkezik német útlevéllel:

Niclass Fülkrug, Timo Werner, Kevin Behrens, Jonathan Burkardt, Marvin Ducksch, és esetleg még egy ember, akinek behívása meglepő lenne, de magyarázható.

A D. Müller, Bierhoff féle titkos fegyver idén a stuttgarti Deniz Undav lehet. Az „aranygóloshoz" hasonlóan nem fiatal (27 éves), és pályafutása korábbi része a belga Union Saint-Gilloise-ban és az angol Brightonban sem volt diadalmenet, ennek megfelelően korábban szóba sem került a válogatottban. Sőt, igazából csak a közelmúltban döntötte el, ha valamelyik nemzeti csapat igényt tart rá, akkor az ne ősei államáé, Törökországé legyen, hanem szülőföldjéé.

ÁLOM 11 ÉS ÁLMOS 11

Azért kíváncsi lennék, hogy szegény Klaus Fischer (a Bundesliga történelmében a harmadik legtöbb gólt szerző játékosa) vajon mit szól ezt a listát látva! Erős túlzással: ő 74 évesen is tud annyit, mint a mostani csatárok! Fénykorában az említett szintű focistákra a cipője pucolását sem bízta volna. Pechére neki Gerd Müller, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge és Jupp Heynckes voltak a kortársai. Meg a középpályás Günter Netzer, aki a '70-es években (a posztján a világ legjobbjaként) azért szerepelt csak 37-szer a válogatottban, mert a csapat vázát adó Bayern-focisták Wolfgang Overath-tal jobban megértették magukat, így utóbbi 81-szeres válogatott lehetett.

Sokan, sok fórumon összerakták már minden idők legjobb National11-ét. Mivel a most következő nevekkel a korábbi évtizedek sztárjaiét szentségtörés lenne egy oldalon említeni, ezért nosztalgia helyett egy kis játék. Ha a jelenlegi formákat vesszük alapul, és minden felelősség nélkül viccelődhet az ember, akkor akár így is felállíthatná Németország válogatottját Magyarország ellen, június 19-én:

Neuer – Wolf, Rüdiger, Tah, Anton – Goretzka, Andrich – Wirtz, Musiala, Kroos – Undav.

No, jó, ezt most felejtse el gyorsan mindenki, természetesen nem így fog felállni!