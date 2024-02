Távozik a Fradi közönségkedvenc magyar válogatott focistája

A Ferencvárosi Torna Club a hivatalos honlapján tudatta, hogy a csapat magyar válogatott játékosa, Sigér Dávid kezdeményezte szerződése felbontását, a klub pedig hozzájárult ehhez, így a 14-szeres magyar válogatott focista öt és fél év után távozik a Fraditól.

A Fradi honlapján hangsúlyozzák, hogy 2018. július 3. emlékezetes dátum marad a szurkolók számára, hiszen ekkor írt alá a klub utóbbi éveinek egyik legemblematikusabb, ízig-vérig zöld-fehér szívvel, a pályát felszántva küzdő, vagy éppen hatalmas gólokat szerző, mindig mosolygós középpályása, Sigér Dávid, becenevén a "Téglási Modric".

Sigér már az első szezonjában alapemberré vált, a 2018/19-es idényben 23 meccsen két gól és egy gólpassz volt a mérlege, az MTK és a Haladás ellen talált be, előbbi emlékezetesre sikeredett, meg is kapta érte az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán az Év gólja díjat.

2019-ben a Fradi bajnokként várhatta a Bajnokok Ligája-selejtezőjét, ahol Sigér fontos gólt szerzett a Dinamo Zagreb elleni kinti 1-1 alkalmával, de az igazi show-t az Európa Liga-csoportkörre tartogatta. Ott ugyanis betalált a spanyol Espanyolnak, bravúros ponthoz segítve a nemzetközi porondon az oroszlán körmeit már villogtató Ferencvárost. Sigér Dávid az életében és a karrierjében is újabb fontos mérföldkőhöz ért el 2019 őszén, hiszen bekerült Marco Rossi válogatottjába, és egy Montenegró elleni felkészülési mérkőzésen be is mutatkozhatott a nemzeti tizenegyben.

Minden sorozatot figyelembe véve Sigér közel 3000 percet játszott második idényében, 41 meccsen nyolc gól és négy gólpassz volt a mérlege, de a java csak ezt követően jött.

Ugyanis elérkezett a 2020/21-es idény és vele egy történelmi utazás. 1995 után a Ferencváros ismét bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe és ebben hatalmas érdemei voltak Sigér Dávidnak, hiszen a selejtezősorozat második körében a skót sztárcsapat, Celtic otthonában az ő lövésével szerezte meg a Fradi a vezetést a 2-1-es diadallal záruló találkozón. A magyar válogatott focista alapembere volt a BL-szereplő Ferencvárosnak, és a bajnokságban is a csapat motorja volt, 35 tétmeccsen két-két gól is előkészítés volt a neve mellett.

Nemcsak klubszinten, hanem a válogatottban is maradandót alkotott Sigér, hiszen előbb gólpasszt adott az Eb-kijutásról döntő Izland elleni meccsen Szoboszlai Dominiknak, majd a Nemzetek Ligája utolsó fordulójában megszerezte első találatát a nemzeti csapatban a törökök ellen, ennek is köszönhetően Marco Rossi legénysége feljutott az A-ligába, a legjobbak közé és azóta is ott vitézkedik. A 2021-re halasztott részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is számolt vele a mester, Portugália ellen pályára is lépett.

Az Eb után Sigér Dávid súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt szinte a teljes idényt ki kellett hagynia, így az Európa Liga-csoportkört is. 2022. április 29-én egy Paks elleni bajnokin térhetett vissza a pályára és a ZTE ellen még ki is osztott egy gólpasszt.

Sigér Dávidnak a következő idény sem alakult a tervei szerint, a sérülések továbbra is hátráltatták, 13 meccsen két gólpasszt ért el, míg a jelenleg is futó szezonban 23 meccs van a lábában és három gól.

Pusztán a számokból kiindulva Sigér Dávid 145 tétmeccsen 15 góllal és 10 gólpasszal járult hozzá a Ferencváros utóbbi években aratott sikereihez, öt bajnoki címet, és egy Magyar kupát nyert, szerepelt a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és legutóbb az Európa Konferencia-liga csoportkörében is és a Fradiból lett a magyar válogatott tagja. Sigér Dávid sok esetben állt oda fontos ügyekhez és képviselte a Fradit. Mindenkivel megtalálta a közös hangot.