Óriási meglepetés: Lőw Zsolt lehet a Bayern München edzője

A Bayern München vezetőedzője, Thomas Tuchel betegség miatt valószínűleg nem ülhet le a kispadra a hétvégi bajnokin, így a bajor rekordbajnok magyar másodedzője, Lőw Zsolt irányíthatja a csapatot a Mönchengladbach elleni mérkőzésen.

Lőw Zsolt lehet a Bayern edzője a hétvégén

A Bundesligában 19 forduló után második helyezett Bayern München vezetőedzője, Thomas Tuchel gyenge fizikai állapotban van, a német tréner influenzában szenved. A BL-győztes edző a keddi tréningen is meglehetősen rosszul volt, később pedig már a csapat magyar másodedzője, Lőw Zsolt irányította a felkészülést. Jelen állás szerint Tuchel állapota továbbra sem javul, így nagy esély van rá, hogy a Mönchengladbach elleni bajnokin Lőw Zsolt irányítja majd a Bayernt - számolt be róla a Metropol. Korábban is előfordult már hasonló a két edzővel, koronavírus és eltiltás miatt hiányzott már Tuchel a kispadról, mindannyiszor magyar segítője ugrott be a helyére.

Tuchel és Lőw évek óta elválaszthatatlan párost alkotnak. A két szakember korábban már a Paris Saint-Germainnél és a Chelsea-nél is dolgozott együtt, mindkét klubot BL-döntőig juttatták, utóbbival 2021-ben meg is nyerték a legrangosabb európai kupasorozatot. Tavaly tavasszal kerültek a Bayern München csapatához, miután a klub menesztette Julian Nagelsmannt.