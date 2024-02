Felháborodtak a szurkolók: saját csapattársa hátráltatja Szoboszlai Dominikot Liverpoolban

A Liverpool legeredményesebb játékosa, Mohamed Szalah megsérült az Afrika Kupán és hetekre kidőlt, Jürgen Klopp csapata azonban az egyiptomi sztár nélkül is szárnyal. Az együttes drukkerei közül sokan azt gondolják, Szalah nélkül jobb a Liverpool, ráadásul Szoboszlai Dominik játékának is jót tesz a 31 éves csatár hiánya.

Mohamed Szalah rossz hatással van Szoboszlai Dominikre?

Szoboszlai Dominik 27 napnyi kihagyás után fantasztikus teljesítménnyel tért vissza a Liverpoolba. A magyar válogatott csapatkapitánya a Norwich elleni FA-kupa-meccsen gólpasszt adott, a Chelsea elleni rangadón pedig nagyszerű gólt fejelt, ráadásul ez volt élete első fejes gólja. A szurkolóknak nagyon tetszett a találat, és sokan úgy gondolják, ha a sérüléssel bajlódó Mohamed Szalah játszott volna, akkor Szoboszlai nem kapott volna labdát középen.

Ha ott van Szalah, akkor Bradley biztosan neki passzolt volna a szélre, és ő kiharcolt volna egy szögletet - vette észre a Ripost, mit írta egy kommentelő.

Az egyiptomi szélső az idényben már 18 gólt szerzett a Liverpoolban, azonban a Premier League éllovasának statisztikái egészen kiválóak Szalah nélkül is. Klopp csapata hat meccset játszott nélküle, és mind a hatot megnyerte, sőt, az utóbbi három mérkőzésén 13-szor volt eredményes az együttes.

Szalah távollétében Szoboszlait is jobban bevonták az összjátékba a csapattársak, így ennek is, no meg a magyar játékos remek helyezkedésének is köszönhető, hogy szép gólt szerzett a Chelsea elleni rangadón.