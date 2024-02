Kane-rekorddal menekült meg a Bayern, hihetetlen meccset játszottak Sallai Rolandék

A német labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának szombat délutáni mérkőzésein a Bayern München hazai pályán hátrányból fordítva nyert, így a szintén győzelemmel záró Bayer Leverkusennek megmaradt a kétpontos előnye a Bundesliga tabellájának élén. A Freiburg otthon kapott ki a Stuttgarttól – Sallai Roland végigjátszotta a meccset, Szalai Attila nem kapott lehetőséget a hazai csapatban.

Harc a bajnoki címért – a Bayern és a Leverkusen is nyert

A 20. fordulót a Leverkusen kétpontos előnyben várta a tabella élén a Bayernnel szemben. A veretlen Bayer az Afrika-kupán futballozó hiányzói ellenére könnyed sikert aratott az újoncként sereghajtó Darmstadt otthonában: Nathan Tella fejesgóljával vezettek a vendégek, majd a második félidő elején ismét a nigériai focista volt eredményes.

A nagy rivális Bayern München hazai pályán, Lőw Zsolt helyett mégis Thomas Tuchel irányításával a Borussia Mönchengladbachot fogadta, amelyet az előző két szezonban nem tudott legyőzni az Allianz Arénában, és amely múlt héten a Leverkusen otthonából is ponttal távozott. A Gladbach ezúttal is megnehezítette a rekordbajnok dolgát, és Nico Elvedi góljával vezetést is szerzett, de Aleksandar Pavlovic még az első félidő végén egyenlített.

A második félidőben is uralta a játékot a Bayern, de az újabb gólig a 70. percig kellett várni: egy beadásra rosszul mozdult ki a vendégek kapusa, Harry Kane pedig a fejére öklözött labdát az üresen maradt kapuba bólintotta.

Harry Kane már a 20. fordulóban beállította Luca Toni 2007-08-as szezonban felállított rekordját az első bayernes idényben lőtt legtöbb (24) Bundesliga-gól tekintetében. Az összes német csapat játékosai közül már csak Uwe Seeler (Hamburg, 1963-64) áll Kane előtt a listán, 30 góllal.

A müncheniek végül a 86. percben döntötték el a meccset, amikor egy szabadrúgást követően Matthijs de Ligt fejelt a kapuba. Thomas Müller 500. győztes Bayern-meccse után,a jövő szombaton Bayer Leverkusen-Bayern München mérkőzést rendeznek a Bundesligában.

20 perc után reménytelennek tűnő helyzetbe került a Freiburg

A hétvégi meccsre felépülő Sallai Roland a kezdőben, a kölcsönben igazolt Szalai Attila a cserepadon kapott helyet a Freiburg csapatában, amely a tabellán harmadik Stuttgartot fogadta. A meccsen a Stuttgart zöld mezben játszott, így egy színtévesztő játékosa miatt a Freiburg a hazai piros szerelése helyett fehéret választott.

A svábok számára meseszerűen indult a találkozó, hiszen 20 perc után kétgólos előnyben és emberelőnyben is voltak: Deniz Undav és Chris Fuhrich gyors góljai után Merlin Rohlt állította ki a játékvezető.

Deniz Undav Horst Hrubesch (1976, Rot-Weiss Essen) óta az első német focista, aki az első 17 Bundesliga-meccsén legalább 13 gólt szerzett.

A kilátástalannak tűnő helyzetbe került Freiburg azonban az első félidő hosszabbításának 11. percében szépített Lukas Kubler révén, majd a második játékrészben is hiába volt mezőnyfölényben a Stuttgart, izgalmas maradt a folytatás is. Végül a vendégek drukkerei negyed órával a meccs vége előtt nyugodhattak meg, amikor Maximilian Mittelstadt eldöntötte a három pont sorsát. A tízperces ráadásban még kissé elszabadultak az indulatok a játékosok között, de sem gólból, sem piros lapból már nem született több a találkozón.

Eredmények, Bundesliga, 20. forduló:

Bayern München-Borussia Mönchengladbach 3-1 (1-1)

Darmstadt-Bayer Leverkusen 0-2 (0-1)

Freiburg-VfB Stuttgart 1-3 (1-2)

Mainz-Werder Bremen 0-1 (0-1)

VfL Bochum-Augsburg 1-1 (1-0)

pénteken játszották:

Heidenheim-Borussia Dortmund 0-0