Teljes újpesti összeomlás, agyonverték a csapatot, a szurkolók megrohamozták a klubházat

Agyonverte az Újpestet az MTK az NB 1 tavaszi nyitófordulójában. Az Újpest borzalmasan szerepel hónapok óta, az utolsó őszi meccsén a Kisvárda alázta meg őket. A legutóbbi nyolc meccsükből hetet elvesztettek. A fő bűnös nyilvánvalóan a klub gátlástalan belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet. Valamiért nem akarja eladni a klubot, most viszont a kudarcsorozatok után valószínűleg igen. A borzalmas péntek esti vereség után az érthetően felháborodott szurkolók éjfélkor gyakorlatilag megrohamozták az újpesti klubházat.

Tragikus újpesti vergődés évek óta

Aki látta a péntek esti MTK elleni tavaszi szezonnyitón a vergődő Újpestet, az biztosan úgy látja, hogy a kiesés egyik legnagyobb "esélyesévé" lépett elő, már csak azért is, mert Nebojsa Vignjevics csapata immár nyolc kör óta nyeretlen, ebben az időszakban mindössze egy pontot szerzett. Azaz, hétszer kikapott.

2023. október 21. óta nem nyertek meccset, a gyenge Kecskemétet verték hazai pályán 5-3-ra. Akkor 20 ponttal a tabella 3. helyén álltak, most már a kiesőzóna közelébe estek vissza. A Mezőkövesden és a Kisvárdán elszenvedett, megalázó 4-0-s vereség egészen meghökkentő a két, kiesőjelölt csapattól.

Az Újpest rettenetes eredménysora:

18. forduló: MTK-Újpest 3-0

17. forduló: Kisvárda-Újpest 4-0

16. forduló: ZTE-Újpest 1-1

15. forduló: Újpest-Paks 1-2

14. forduló: Mezőkövesd-Újpest 4-0

13. forduló: Újpest-Puskás Akadémia 1-2

12. forduló: Fehérvár-Újpest 2-1

11. forduló: FTC-Újpest 3-0

A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2015-16-os idénytől kezdve vezette be a 12 csapatos NB I-et, és azt, hogy minden egyes együttesnek 33 fordulót kell lejátszania, azaz egy csapat háromszor találkozik az ellenfeleivel. Azóta az Újpest mindössze egyszer végzett a dobogón, tavaly már csak a nyolcadik volt a lila-fehér csapat. Kétszer is majdnem kiesett. Egy ekkora múlttal rendelkező klubtól több mint tragikus az elmúlt évek szereplése.

Az Újpest bajnoki szereplése az elmúlt években:

2022/2023: 8. hely - 41 pont

2021/2022: 5. hely - 44 pont

2020/2021: 6. hely - 42 pont

2019/2020: 6. hely - 43 pont

2018/2019: 5. hely - 48 pont

2017/2018: 3. hely - 49 pont

2016/2017: 7. hely - 42 pont

2015/2016: 6. hely - 46 pont

Ennek az együttesnek van a legtöbb NB I-es meccse, húsz alkalommal nyertek bajnokságot, Fekete László, Fazekas László és Dunai Antal személyében három Ezüstcipős játékosa is volt a lila-fehér csapatnak. Eddigi utolsó magyar együttesként tudtak nemzetközi tétmérkőzést nyerni Angliában. És akkor a többi legendás újpesti focistáról, Göröcs Jánosról, Bene Ferencről vagy Törőcsik Andrásról nem is beszéltünk.

(1969. március 5-én a Leeds United ellen győztek 1-0-ra idegenben) a VVK-ban, majd eddigi utolsó magyar csapatként jutottak be a BEK-ben a legjobb négy közé, ahol a német szupercsapat, a Bayern München verte ki őket 1974 tavaszán. Nem mellesleg: 1912 óta az Újpest folyamatosan az NB I-ben szerepel, azaz azóta nem esett ki egyszer sem (olyan volt, hogy osztályozót kellett játszania, de akkor is bent maradt).

Felelőtlen újpesti játékospolitika, Roderick Duchatelet évek óta csak hiteget

Mondhatnánk azt, hogy az Újpesten történtek azért sem okoznak meglepetést, mert ahol ennyire felelőtlen a játékospolitika, s ahol a tulajdonos évek óta ennyire nem törődik saját csapatával, ott csak ilyen eredmény születhet. A belga pénzember elég régóta hülyíti az embereket és a szurkolókat azzal, hogy több vevővel is tárgyal, mindjárt eladja a klubot és kiszáll az egészből.

Roderick Duchatelet idén már tizenharmadik éve áll az Újpest élén. Nem most jött el az a pillanat, amikor az újpesti szurkolók egyöntetűen megutálták a belgát és nem is akkor, amikor az elöljárónak az volt a legfontosabb tevékenysége, hogy új címert alkosson meg, mert a régi neki nem volt megfelelő. Roderick Duchatelet már sokkal korábban eljátszotta minden bizalmát, most pedig már tényleg mindenki úgy tekint rá, mint egy olyan páriára, aki csak árt ennek az együttesnek. Ennek rendre hangot is adnak az Újpest-szurkolók, ahogy tették ezt az MTK elleni 3-0-s vergődés alkalmával is.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyugodtan kijelenthető, hogy ennek a belga üzletembernek maga a csapat nem fontos. Hogy akkor mi az, ami mégis a lila-fehérek mellett tartja őt? A pénzcsinálás. Mert bármilyen hihetetlen, de még ebből a lerongyolódott együttesből is hasznot tudott húzni a belga. Az elmúlt években Duchatelet nem tett mást, mint Afrikából, illetve a volt Jugoszlávia területéről hozott teljesen ismeretlen játékosokat, akiket aztán megpróbált jó pénzért eladni. Ebből a szempontból átjáróházat csinált az NB I - Fradi mellett - legtekintélyesebb csapatából.

Arról nem is beszélve, hogy egy esetleges kiesés tényleg földrengést okozna Újpesten, hiszen az NB II-ben nem szerepelhet a meccseken légiós. Ergo: azt a rengeteg külföldi játékost, aki jelenleg az Újpest kötelékében van, el kellene engedni, de hova? Kinek kellenek azok a futballisták, akik hétről-hétre ilyen teljesítményt nyújtanak? Honnan és kikkel, milyen magyar játékosokkal fogják helyettesíteni a távozókat?

Véber György: Szánalmas újpesti produkció

Röviden mondva, szánalmas, amit látok. Sajnos a probléma nem új keletű, hiszen már két-három éve állandóan a kiesés réme fenyegeti a csapatot. Aztán valahogy megmenekülnek a szégyenteljes kipottyanástól, de a gondok nincsenek megoldva" - nyilatkozta a korábbi újpesti legenda, Véber György még tavaly, aki szerint a mostani játékosok többségének fogalma sincs arról, mit jelent ebben a klubban futballozni. Ebben sincs semmi változás azóta sem.

Sokan arról beszélnek, hogy az Újpestnek nem "ártana" meg a kiesés, mert legalább az NB II-ben megtisztulna a csapat. Ez jól hangzik, de arra semmilyen garancia nincsen, hogy az Újpest azonnal visszajusson az NB I-be. Láttuk korábban a Ferencváros példáját, amely három idényre az NB II-ben ragadt (még akkor is, ha oda nem kiesett, hanem kizárták) és látjuk a Vasast is, hogy mekkora küzdelmet vív az angyalföldi csapat a visszajutásért. Egy kiesés simán azt is okozhatja, hogy az Újpest évekig az NB II-ben ragad, ami újabb tragédiával érne fel a klub egyre fogyó szimpatizánsai számára.

Péntek éjszaka újabb botrány robbant ki

Az újpesti szukolók tegnap 22 óra után nem mentek haza, hanem a klubházhoz vonultak, hiszen tudták, hogy a csapat az MTK stadionjától busszal érkezik oda. Amikor a borzalmasan gyenge focit bemutató játékosok befutottak, akkor kezdődött a balhé.

A felbőszült drukkerek itt már nemcsak az edző, hanem a csapat belga tulajdonosának, Roderick Duchateletnek a távozását is követelték. Nem véletlenül. A klubházba menekülő edző - a közösségi média hírei szerint - beadta a lemondását. Legalábbis ezt ígérte a drukkereknek.

Megtehette volna a meccs után is a szerb edző, akkor nem tette meg:

Az Újpest eddigi utolsó bajnoki címét 1998-ben nyerte meg az NB I-ben. Ennek idén 26 éve. Ez alatt az idő alatt felnőtt két generáció, akik már csak hírből ismerik azt, hogy milyen, amikor az Újpest nyeri az NB I-et. Az utóbbi években - ahogy idén is - már rég nem az a kérdés, hogy bajnok lesz-e az Újpest, hanem, hogy mikor fog kiesni. Bár volt olyan is, amikor az NB I 2021-22-es idényének első szakasza (11 forduló) után, 8 ponttal az utolsó, 12. helyen várta a bajnokság folytatását a lila-fehér klub és végül onnan is volt visszaút.

Az Újpest hivatalos honlapja csak hallgat

Közben az Újpest honlapja semmit nem ír sem a botrányos esetről, sem a tragikus szereplésről. Az utolsó hír az, hogy milyen kezdőcsapattal vág neki az együttes az MTK elleni összecsapásnak, tehát még azt sem sikerült megírni, hogy a csapat újabb vereséget szenvedett. A szurkolók nem hülyék, azért, mert nem írták meg az MTK ellen kudarcot, mert szégyellik.

Felmerül a kérdés, ki a hibás a jelenlegi helyzetért. Nem szabad elfelejteni, ahelyett, hogy Roderick Duchatelet a télen megerősítette volna a keretet, eddig Albi Doka személyben egy embert igazolt a KF Tiranától - a szélső védő a Budapest Honvédban is megfordult korábban -, cserébe Lirim Kastrati (koszovói, Widzew Lódz, Milos Koszanovics (szerb, Ajman Club), Märten Kuusk (észt, GKS Katowice) és Djordje Nikolics (szerb, Sivasspor) is távozott. Ez pedig mindennek mondható volt, csak éppen jó előjelnek nem a tavaszi futball szezon előtt.

Mindenesetre a csapat edzője, Nebojsa Vignjevics az év elején még úgy nyilatkozott, hogy legalább négy-öt minőségi játékosra szüksége lenne az együtteshez a téli átigazolási időszakban. Nem kapta meg, jelen állás szerint már nem is fogja, ha betartja az ígéretét és távozik a klubtól. Bár nem vagyunk benne biztosak, hogy ez bármit is megold a Megyeri úton, ahol a gondok már réges régen túlmutatnak az edzőkérdésen.

Az az egyetlen szerencséje az Újpestnek, hogy a 14 ponttal az utolsó helyen álló Kisvárda, és az egyaránt 15 pontos Zalaegerszeg és Mezőkövesd még nagyobb bajban van, mint az Újpest. A lila-fehérek ennek ellenére aggódhatnak, mivel a riválisok erősítettek a télen, arról nem is beszélve, hogy mivel még csak a 18. fordulónál járunk, így még jó ár meccs hátra van. Az Újpest pedig mindössze hat pontra van a már kiesést jelentő 11. helytől, úgy, hogy egy mérkőzéssel már többet játszott.

Egyelőre maradt az az elképzelés nélküli, túlélésre játszó, gyáva munka, gyáva játék, amely ezt a nagy múltú csapatot a tönk szélére sodorta. Természetesen innen is lehet majd kilábalás, hiszen a bajnokság vége még nagyon messze van. De pontosan ezek az utolsó pillanatban történt feltámadások, a kínkeserves bentmaradások eredményezték azt, hogy az Újpest évek óta nem tud előrelépni és nem tud az NB I meghatározó csapata lenni.

Lesz kiút? Roderick Duchatelet 13 év után eladja az Újpestet

Úgy néz ki igen, ugyanis sajtóhírek szerint eldőlt, hogy Roderick Duchatelet 13 év után eladja az Újpest FC-t, a vevővel megszületett a megállapodás, jövő héten írhatják alá a szerződéseket.

A Nemzeti Sport a pénteki MTK–Újpest (3–0) mérkőzést követően, a Duchatelet család közvetlen környezetéből és más klub közeli forrásokból arról értesült, hogy megszületett az egyezség az Újpest belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet és a klub leendő tulajdonosai között. Jövő héten írhatják alá a szerződéseket, és a váltást napokon belül be is jelenthetik.

A hírek szerint megtörtént a klub átvilágítása és a napokban döntő szakaszukhoz értek az egyeztetések, azóta pedig az elvi megállapodás is megszületett. A lap úgy tudja, hogy egy hazai nagyvállalat háttértámogatásával valósulhat meg a tulajdonosváltás. Az Újpestnek tehát magyar tulajdonosa lesz.

A Nemzeti Sport szerint az új tulajdonossal együtt hamarosan új szakmai stáb is érkehet a klubhoz, és a háttérben már folynak a tárgyalások az erősítésnek kiszemelt játékosokról. Ezért is vált sürgőssé a megállapodás, hiszen február 14-én lejár a hazai átigazolási időszak.