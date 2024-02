Jürgen Klopp keményen szidta a bírót a Liverpool rangadója után

Az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának rangadóján a Szoboszlai Dominik nélkül felálló, éllovas Liverpool 3-1-es vereséget szenvedett a második helyen álló Arsenal otthonában. A találkozó után a vendégek vezetőedzője, Jürgen Klopp a játékvezetőt is szidta.

A Liverpool szezon végén távozó vezetőedzője Anthony Taylor játékvezetőt szidalmazta, akivel kapcsolatban egy szintén általa vezetett, 2022-es, Manchester City elleni bajnokit is felemlegetett. Jürgen Klopp elmondta, hogy akkor hevesen reklamált egy Bernardo Silva és Mohamed Szalah közötti incidens miatt, amiért piros lapot kapott – most pedig ugyanígy reklamált Diogo Jota eseténél, mégsem adott neki semmit Taylor. Klopp azt is kiemelte a mérkőzésről, hogy Ibrahima Konaté Kai Havertz ellen elkövetett szabálytalanságáért szerinte nem járt volna sárga lap, amiért később kiállították a Liverpool játékosát. A német szakember indoklása szerint az öngólt vétő Gabriel ugyanilyen faultot követett el Darwin Núnezzel szemben, az azonban megtorlatlanul maradt. Klopp ugyanakkor azt nem vitatta, hogy az Arsenal összességében megérdemelten nyerte a PL-rangadót.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Klopp nem tudott új információkkal szolgálni Szoboszlai Dominik sérüléséről, azt viszont kiemelte, hogy a magyar focista meccs előtti sérülése miatt az utolsó pillanatokban kellett változtatni a felálláson és a csapat taktikáján. A Liverpool vezetőedzője arról is beszélt, hogy a vasárnapinál sokkal jobb játékra lesz szükség a folytatásban.

Van Dijk vállalta a felelősséget a hibájáért

A második Arsenal-gólnál hatalmasat hibázó Virgil van Dijk elárulta, az a bekapott találat fordulópontnak bizonyult.

Teljes felelősséget vállalok érte, de ez egy nagy fordulópont a meccsen. Jobb döntést kellett volna hoznom ott, fáj nekem és a csapat többi tagjának is a hiba – mondta a Liverpool holland védője. – Csak tisztáznom kellett volna, de a másodperc törtrésze alatt rossz döntést hoztam, és sajnos ezek a dolgok néha előfordulnak a futballban. De ettől még fáj, noha ezek a dolgok nem túl sokszor fordultak elő pályafutásom során. Igyekszem tanulni belőle."

A vereség ellenére is Premier League-éllovas – de vesztett pontok tekintetében a Manchester City mögött álló – Liverpool legközelebb szombaton, a Burnley ellen, az Anfielden lép pályára.