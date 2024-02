Nagy szenzáció és sokaknak talán váratlan dolog is, hogy vasárnap délután az Union Berlin elleni Bundesliga-meccsen a Lipcse kapujában újra Gulácsi Péter áll. Most már tényleg csak a magyar kapuson múlik, hogy vissza tudja-e verekedni magát arra a posztra, amely éveken át stabilan az övé volt és amelyet egy roppant balszerencsés sérülés után kellett átadnia. Ha viszont ez így lesz, akkor főhet igazán a feje Marco Rossi szövetségi kapitánynak, hogy ki tegyen be a magyar válogatott kapujába.