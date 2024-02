Fontos döntést hozott a jövőjéről az Arsenal kulcsembere

Tomijaszu Takehiro, az Arsenal japán válogatott védője új, hosszútávú szerződést ír alá a Premier League-ben szereplő észak-londoni csapattal.

Az Arsenal 2021 nyarán szerződtette a japán válogatott jobbhátvédet, aki rendkívül fontos szerepet tölt be Mikel Arteta csapatában, ugyanis a remek testfelépítése miatt a védelem szélén és közepén is egyaránt használható. Nem mellesleg a 25 éves védő teljesen kétlábas, így a védelem mindkét szélén is tökéletesen megállja a helyet.

Tomijaszu Takehiro az elmúlt hetekben nem állt rendelkezésre, mire a japán válogatottal az Ázsia-kupán szerepelt, csapata azonban kiesett a negyeddöntőben, így várhatóan a West Ham United elleni bajnoki mérkőzésen már ismét bevethető lesz.

A japán védő visszatérésével bővülnek Mikel Arteta variációs lehetőségei, ez pedig azért is fontos, mert a balhátvéd Olekszandr Zincsenkót a Liverpool elleni mérkőzés félidejében vádlisérülés miatt le kellett cserélni.

Rengeteg megoldást ad, nem csak azért, mert jobbhátvédként mindkét lábát tudja használni, de játszhat belső védőt bármelyik oldalon és akár balhátvédet is" - mondta korábban a japánról Mikel Arteta, aki azt is kiemelte, hogy Tomijaszu talán az Arsenal legjobb védekező játékosa.

„Az elképzelései, az elvei, ahogyan alkalmazza őket, ahogyan belemegy a párharcokba. Ahogyan olvassa a veszélyt, és ahogyan a meleg helyzeteket elképesztő higgadtsággal oldja meg. A védekezéshez való képessége, a testfelépítése, ez teszi őt igazán teljes értékű játékossá. Nagyon nehéz átjutni rajta. Mindig éber és mindig szuperül összpontosít. Egy védő számára ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság” – tette hozzá a baszk szakember.

Tomijaszu Takehiro 2021 nyarán 18,6 millió euróért érkezett a Bologna csapatától az Arsenalhoz. Azóta 71 mérkőzésen lépett pályára az észak-londoni csapatban, egy gólt szerzett és hat gólpasszt adott.