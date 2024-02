Bombaerős Fradi, világklasszis Varga Barnabás

A labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában a bajnoki címvédő Ferencváros 5-1-re legyőzte az MTK Budapest csapatát a Groupama Arénában rendezett 223. élvonalbeli örökrangadón. A találkozó hőse a magyar válogatott támadója, Varga Barnabás volt, aki négy gólt lőtt a meccsen, mindezt úgy, hogy a második félidőben 3 perc és 28 másodperc leforgása alatt háromszor volt eredményes.

A két nagy múltú fővárosi csapat 223. alkalommal csapott össze az élvonalban. Az eddigi örökrangadókon a Fradi 91-szer nyert, az MTK pedig 52 döntetlen mellett 79-szer. Legutóbb szeptember 30-án mérkőzött meg a két csapat, akkor a Ferencváros vendégként 6-1-re nyert az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Azt megelőzően 2022. május 7-én játszottak az élvonalban a felek, és bár a bennmaradásért küzdő MTK vendégként 3-0-s győzelmet aratott az utolsó előtti fordulóban, végül mégis búcsúzni kényszerült az OTP Bank Ligától, melybe azonban gyorsan visszatért.

A Ferencváros az idei első bajnoki hétvégén, szombaton 3-1-re nyert Kisvárdán, míg az MTK pénteken 3-0-verte otthon a kedden tulajdonosváltáson átesett Újpestet. A forduló előttFradi a második, az MTK a negyedik helyen állt, így ezúttal ebből a szempontból is rangadónak számít az összecsapás.

Dejan Sztankovics, a Fradi edzője rendesen megkeverte a lapokat a Kisvárda elleni meccs után. A kapuban ezúttal a magyar válogatott Dibusz Dénes helyett Varga Ádám védett, mellette kikerült a kezdőből a lett Cebrail Makreckis, a francia Ismael Aaneba és a szerb Alekszandar Pesics. A védelembe bekerült a francia Ibrahim Cissé, a támadósorba a magyar válogatott Varga Barnabás, mellé pedig a Fehérvár csapatától igazolt bosnyák támadó, Kenan Kodro, így a Fradi két vérbeli csatárral rohamozott az MTK ellen.

A Fradi kezdte jobban a mérkőzést, és rendesen be is szorította az MTK-t, amely egy élő falat húzott a kapuja elé. A Ferencváros folyamatosan alakította ki a helyzeteket, a 16. percben pedig akár egy tizenegyest is kaphatott volna. Egy magasan szálló labdát Marquinhos próbált meg elfejelni, azonban a Végh Bence hátulról taszajtott egyet a brazil támadón, aki így a földre került. Az esetet vizsgálták a videóbíró-szobában, azonban Bogár Gergő játékvezetőnek nem szóltak, hogy neki is meg kellene tekintenie az esetet, így folytatódott a játék.

Két perccel később kis híján vezetést szerzett a Fradi. Egy bal oldali szöglet után Varga Barnabás csúsztatta meg a labdát, a hosszún érkező Kristoffer Zachariassen öt méterről kapura fejelt, de a magyar válogatottnál is számításba vett Demjén Patrik hatalmasat védett.

A 22. percben aztán óriásit hibázott az MTK kapusa. Marquinhos húzogatott a bal szélen, majd remek labdát tekert középre, Demjén azonban borzalmas ütemben mozdult ki, a berobbanó Varga Barnabás pedig a kapus megelőzve az üres kapuba csúsztatott (1-0).

A folytatásban is támadásban maradt a Fradi, és a 30. percben kis híján növelte is az előnyét. Marquinhos húzott balról befelé, 17 méterről a kapu elé tekerte a labdát, egy védő azonban menteni tudott Zachariassen elől, a labda azonban Varga Barnabás elé került, aki hét méterről kapu fölé bombázott. A hidegzuhany pedig ezután érkezett, ugyanis az ellentámadásból egyenlített az MTK. Bognár István, a listavezető Paks edzőjének, Bognár Györgynek a fia kapott egy átadást, megindult a kapu felé, majd 19 méterről lőtt, a labdája viszont megpattant a blokkolni igyekvő Henry Wingón, ez pedig teljesen becsapta a jobbra vetődő Varga Ádámot, aki mellett a labda becsorgott a kapuba (1-1).

A bekapott gól után tovább rohamozott a Fradi és a 39. percben majdnem megszerezte a második gólját. Megint a mezőny legjobbja, a brazil Marquinhos húzott balról befelé, a középre tekert labdájára Varga Barnabás és Zachariassen robbant be, de a labda végül az MTK védőjéről, Kocsis Gergőről vágódott le és csak pár centivel csorgott el a kapu mellett.

A 44. percben aztán összejött a Fradi második gólja. Az izraeli válogatott Mohammed Abu Fani jobb oldali szögletére Varga Barnabás érkezett, aki a magyar válogatott Kata Mihályt ellökve helyet csinált magának, majd hét méterről teljesen tisztán fejet a kapu bal oldalába. Varga gólját azonban nem adta meg Bogár Gergő játékvezető, ugyanis a fülére szóltak, hogy nézze vissza az esetet, a videózás után pedig érvénytelenített a Fradi gólját.

A szünetben mindkét csapat cserélt. A Fradiban a Viditől igazolt Kenan Kodrót Cebrail Makreckis váltotta. A bosnyák támadónak nem sikerült túl jól a bemutatkozása, ugyanis összesen hét labdaérintése volt, ennél csak a Fradi kapusa, Varga Ádám ért kevesebbszer labdába. Az MTK-ban Végh Bence helyére Varjú Benedek érkezett a védelembe.

A második félidő balszerencsésen indult a Fradinak, ugyanis egy védelem mögé betett labdára Varga Ádám futott ki a kapuból, de összeütközött saját védőjével, Ibrahim Cissével, a francia játékosnak pedig mezt is kellett cserélnie, mert ömlött a vér a fejéből, de szerencsére folytatni tudta a játékot.

Az 52. percben aztán ismét vezetést szerzett a Fradi. A bosnyák Stjepan Lončar tört kapura, a 17 méteres lövése elakadt a blokkban, de a labda pont az érkező Varga Barnabásé lett, aki mellel levette, majd hét méterről a kapuba lőtt (2-1).

A magyar válogatott támadó egészen elképesztő formában futballozott, ugyanis egy perccel később megszerezte a mesterhármasát. Egy előrevágott labdát a korábbi a magyar válogatott védő, Kádár Tamás próbált meg lefedezni, azonban a mögötte érkező Varga Barnabás elpöckölte a labdát, ziccerbe került, majd Demjént kicselezve az üres kapuba gurított (3-1).

Itt azonban még nem volt vége a Varga-show-nak, ugyanis a Fradi csatára az 56. percben újabb gólt szerzett. Ezúttal Marquinhos tekert balról középre egy labdát, az érkező Varga pedig hét méterről elemi erővel fejelt a léc alá (4-1).

Varga Barnabás a második félidőben 3 perc és 28 másodperc alatt szerzett három gólt, az MTK elleni négy találatával pedig már 12 gólos a Fradi csatára, ezzel megelőzte a góllövőlistán a 11 gólos Kenan Kodrót.

A folytatásban a Fradi nem állt meg, és a 65. percben újabb gólt szerezhetett volna. Egy bal oldali beadásra Lončar érkezett, aki tíz méterről fejelhetett, de a jobb felsőbe tartó labdát Demjén Patrik óriási bravúrral szögletre mentette. Az MTK kapusának azonban nem volt szerencséje, ugyanis a szöglet után Varga elé került a labda, aki sarokkal lekészítette azt Lončarnak, a bosnyák középpályás pedig kilenc méterről a bal alsóba tekert (5-1).

Varga Barnabás lecserélése után továbbra is a Fradi dominált a mérkőzésen, de a négygólos vezetése birtokában a bajnokcsapat visszavett egy sebességi fokozatot és igazán nagy helyzeteket már nem alakított ki, de így is kiütéses győzelmet aratott és két meccs alatt 11 gólt lőtt az MTK-nak az NB I idei szezonjában.

Győzelmével a címvédő Ferencváros a Paksot megelőzve a tabella élére ugrott, azonban a tolnai csapat visszaelőzheti a Fradit, ha csütörtökön győzni tud Mezőkövesden.