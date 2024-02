Furcsán nyilatkozott a kirúgásáról az Újpest edzője

Kedden este a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójának nyitómérkőzésén a tulajdonosváltáson átesett Újpest a Debrecen csapatát fogadta a Szusza Ferenc Stadionban. A találkozó előtt Nebojsa Vignjevics, az Újpest edzője nyilatkozott az M4 Sportnak. A szerb edző kirúgásáról napok óta keringenek a hírek, így könnyen lehet, hogy Vignjevics az utolsó meccsén irányíthatta az Újpest csapatát.

Mint ismert, az MTK ellen 3-0-ra elveszített mérkőzésen a szurkolók már az első félidőben Nebojsa Vignjevics távozását követelték. A találkozó után aztán az újpesti szurkolók átvonultak a Szusza Ferenc Stadionhoz, ahol a visszaérkező játékosok befutottak a klubházba, a szerb edző pedig azzal próbálta meg csitítani a kedélyeket, hogy megígérte a szurkolóknak, hogy beadja a lemondását.

„Beszéltünk a klubnál kialakult helyzetről, de napok óta másról sem lehetett olvasni a médiában.

Mindenről ami történik, én vagyok az utolsó, aki választ tud adni, mindenki már jóval előttem megtudja, mi fog történni. Két napja más sem ömlött a sajtóból, mint hogy nem én fogom irányítani a csapatot, ez a játékosok felé is üzenet, hiszen ők is azon agyalnak, hogy megváltozik-e az edző, hogy új tulajdonos jön. Arról beszéltem nekik, hogy holnap bárki is irányítja őket, az ő feladatuk és érdekük az, hogy a játékra koncentráljanak, mert ez a munkájuk” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Nebojsa Vignjevics, aki arra a kérdésre, hogy ő marad-e az Újpest edzője a tulajdonosváltást követően, a következőket mondta:

„Azt javaslom, holnap olvassa el az újságokat, vagy talán már ma, mert mint mondtam, nem tudom, mi fog történni” – tette hozzá a szerb szakember.