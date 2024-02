Teljes kilátástalanság: megint agyonverték az Újpestet

Rémesen gyenge 90 perc után a vendég Debrecen 2-1-re legyőzte az Újpestet az NB I 19. fordulójának első mérkőzésén. A meccsen családbarát hangulat volt, leginkább annak köszönhetően, hogy az újpesti tábor ígéretét betartva jóformán néma csendben nézte végig a találkozót. Talán voltak, akik botrányra számítottak, de a meccs rendben lement, köszönhetően talán a tulajdonosváltásról érkező kora délutáni híreknek is. A közönség, amikor megszólalt, akkor Nebojsa Vignjevic, az újpesti edző távozását követelte.

Nem temetni érkeztünk Újpestre, ezt bizton állíthatjuk, ennek ellenére meglehetősen gyászos hangulat uralkodott a Szusza Ferenc Stadionban és környékén a Loki elleni meccs előtt. A hazai drukkerek részben egy szurkolótársuk tragikus halála, részben pedig a csapat ugyancsak tragikus szereplése miatt jó előre jelezték, hogy ezúttal nem lesz szervezett szurkolás a kapu mögötti szektorokban.

Lila-fekete ez inkább

A csapat szereplése pedig, mint azt fentebb is írtuk, ugyancsak gyászos. Nyolc meccs óta nyeretlen, a lehetséges 24-ből egyetlen árva pontot gyűjtött az együttes, nem csoda, hogy a szurkolótábor az MTK elleni megalázó vereség során kórusban követelte Neboja Vignjevic lemondását, aki állítólag ígéretet is tett a távozásra. De azért a Loki ellen még ő ült a hazai kispadon...

Ugyancsak lázban tartotta a drukkereket a klub eladása. Hírek szerint nem sokkal a mérkőzés előtt az évek óta húzódó ügy végére is pont került, és Roderick Duchatelet végre valóban eladta a klubot. A belga üzletember kevés jó húzása közül ez volt az egyik: nem ilyen-olyan vállalkozók kezébe adta a nagy múltú klubot, hanem a MOL kezébe kerül az Újpest FC, ami garanciát jelenthet az előrelépésre. De a vezetőség egyelőre abban bízott, hogy nem ismétlődik meg az MTK elleni blama, mert akkor még a szombatinál is nagyobb balhé kerekedhet a Megyeri úton.

Ez nem egy rangadó hangulata

Mert az azért nem kérdés, hogy egy Újpest-Debrecen meccs, bizony rangadónak számít - papíron. Ehhez képest a hangosbemondó szerint összesen 2610 drukker látta a meccset, amelyen az ultrák szektorában síri csend volt, még a válogatott Csoboth Kevin sem, sőt még a csapatkapitány, Simon Krisztián sem kapott tapsot a tábortól. De még a debrecenieket sem fütyülte ki a hazai tábor, ami "békeidőben" nehezen elképzelhető. De tegyük itt hozzá, hogy a visszafogott hangulathoz a vendégszektorban letáborozó nagyjából 150 debreceni drukker is hozzátette a magáét...

Innen-onnan azért felharsant egy "Hajrá, lilák!", csak, hogy mégis tudjuk, hol vagyunk.

Villámkezdés lehetett volna

Egy perc sem telt el a meccsből és vezethetett volna az Újpest, ha egy nagyszerű indítás után Csoboth nem a jól kimozduló Megyeri Balázsba rúgja a labdát. De ilyen a mostani Újpest formája, a válogatott szélső az ilyen helyzeteket zömmel gólra váltja, most viszont nem tudott jó megoldást választani.

Az ötödik percben megszólaltak a hazai ultrák, elhunyt társuk nevét skandálták, amire minden szektorból - a vendégből is! - taps volt a válasz. A Loki-tábor is csak ezt követően kezdett bele saját dalai éneklésébe, és a piros-fehér zászlók is csak a rövid megemlékezés után kerültek elő.

Kevéssel is beérik Újpesten...

...de, nem mindegy, milyen kevéssel. Egy-egy jó labdaátvétel, egy harcos szerelés, egy reménytelennek tűnő labdáért kivágott sprint is tapsot érdemelt a lelátón, de, ha azt érezték a drukkerek, hogy egy játékos inkább elenged egy labdát, minthogy meghúzódjon, vagy figyelmetlenségből elpattan tőle egy könnyű labda, akkor azért lehetett cifra dolgokat hallani.

Nem mondanánk igazat, ha azt állítanánk, hogy izgalmas vagy szórakoztató volt a meccs, és ezt nem lehet csak az Újpest nyakába varrni. A hazai csapat igyekezett többet birtokolni a labdát, míg a vendégek láthatóan kontrákra rendezkedtek be, habár ezt csak sejthettük, mert látni, nem sokat láttunk belőle.

A 30. percben például azért, mert a hazai tábor által begyújtott fáklyák füstje kicsit megülte a játékteret - de legalább volt valami látványosság.

A Fradi megcsinálta a hangulatot

A második félidőt is egy góllal kecsegtető támadással kezdte az Újpest, Csoboth jobbra kitett labdája után ezúttal Kiss Tamás vette célba a debreceni kaput, de egy-két méterrel elvétette a hosszú alsó sarkot. Miközben a szurkolók a lelátóról a kispadon "bújkáló" Vignjevicet szerették volna látni, addig a két tábort pár percre egységbe kovácsolta a Ferencváros szidalmazása, aminek a kedvéért még az újpesti ultrák is feladták némasági fogadalmukat.

Az 57. percben Sztefan Jevtoszki csúszott rá a félpályán Ojediran lábára, amiért sárga lapot kapott Pintér Csaba játékvezetőtől.

A VAR-kamionból azonban jelezték, hogy az észak-macedón játékos megmozdulása keményebb volt a kelleténél, a bíró pedig a videozás után pirosra cserélte a sárgát. Azaz tíz emberrel kellett elkerülnie a szégyent, a kilencedik meccsen elszenvedett nyolcadik vereséget az Újpestnek.

Fordult a kocka

Az emberelőny meghozta a Loki-támadókedvét, és most a hazai csapat állt be kontrázni, és a 67. percben Lagator bizony csak egy sárga lapot érő szabálytalansággal tudta megállítani a tizenhatoshoz veszélyesen közel kerülő Simon Krisztiánt. Ekkor már pályán volt Dzsudzsák Balázs is, akinek a kreativitásában bízhattak a vendégek.

És, amilyen az Újpest formája szinte törvényszerű volt, hogy nem fogják tudni tíz emberrel tartani a 0-0-t: a 78. percben Ferenczi adott be balról, Dominguest nem tudták követni a hazai védők, így a Loki csatára öt méterről középről könnyedén fejelhetett a hazai kapuba (0-1). A hazai tábor néma beletörődéssel vette tudomásul ezt is, de a hosszú oldali a lelátón ülők már kijöttek a béketűrésből.

Volt "Vignjevic menekülj!", az MLSZ-nek is jutott a jóból, hát még miután Thor Ulfarsson fejesével 2-0 lett az állás. A hazaiak azonban kaptak még egy esélyt, mert a VAR kiszúrta, hogy az izlandi focista lesen volt, az esetet visszanéző Pintér játékvezető pedig érvénytelenítette a gólt. Ezt követően rögtön helyzetbe került az Újpest, Megyeri Balázs azonban a meccs egyetlen igazi védését bemutatva védte a hazai lövést. A ráadásban pedig egy szokásos minőségi Dzsudzsák-beadás után Domingues végleg eldöntötte a meccset. Ezen az sem változtatott, hogy a 90+8. percben Heinz Mörschel egy büntetőből legalább a becsületgólt megszerezte.

A DVSC ezzel megszakította négy meccses nyeretlenségi sorozatát, az Újpest viszont már zsinórban kilenc nyeretlen bajnokinál tart, aminél rosszabb sorozata meg nem volt a csapatnak.

Eredmény, NB I, 19. forduló:

Újpest FC - Debreceni VSC 1-2 (0-0)

Szusza Ferenc, Stadion, 2610 néző, v.: Pintér Cs.

gólszerző: Mörschel 90+8. (11-esből), ill. Brandon Domingues78., 90+4.