Dejan Sztankovicsot is lenyűgözte az MTK ellen négy gólt rúgó Varga Barnabás

Mint arról kedden mi is beszámoltunk, a Ferencváros a négy gólt szerző Varga Barnabás vezérletével valósággal megsemmisítette az MTK-t a 223. élvonalbeli örökrangadón. A magyar válogatott csatár teljesítményét a Fradi edzője, Dejan Sztankovics is méltatta a találkozó után.

A hosszú sérüléséből immár végérvényesen visszatérő és teljesen egészségesnek tekinthető csatár és a bajnoki címvédő is valóban ellenállhatatlanul játszott, Varga világklasszis csatárerényeket csillogtatva szerzett négy gólt, és adott egy káprázatos gólpasszt. A Fradi edzője, a karrierje során megannyi világsztárt testközelből látó Dejan Sztankovics (aki maga is fantasztikus játékos volt) nem is fukarkodott a dicsérettel, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csapat nagyszerű játéka is kellett Varga Barnabás szárnyalásához.