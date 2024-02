Az örök vesztes az örökös bajnokot akarja kivégezni

Amikor egy mérkőzés előtt egy Bundesliga-rajongó meglátja egymás mellett a Bayer 04 Leverkusen és a Bayern München címerét, akkor legyint, és megjegyzi, az történik majd, ami mindig. Pontosan 1979 óta, amikor a Leverkusen bemutatkozott az elsőosztályban, és azóta a két csapat fontos meccsein kevés kivétellel mindig bajor siker született. Eddigi 89 bajnoki találkozójukból 52-t nyert a Bayern, a Német Kupában hétből hatszor jutott tovább ebben a párosításban. Mindez azonban most nem számít, a szombati előrehozott bajnoki döntő - háromesélyes.

Furcsa bajnoki döntőről beszélni a 21. fordulóban, hiszen a Bayer 04 Leverkusen-Bayern München szuperrangadó lefújása után még 13-13 meccset játszik mindkét csapat, vagyis 39-39 pontot szerezhet. Viszont ha a tabellára néz valaki, akkor azt látja, hogy a nagy csata előtt a hazai gárda 52 ponttal büszkélkedhet, a vendég 50-el, míg a harmadik helyezett, Stuttgartnak 40 van. Kizárt, hogy ne ezen két gárda közül kerüljön ki a bajnok.

Amennyiben a bajnokságban eddig nyújtott teljesítményeket tekintjük, akkor a kijelentés még meg is erősödik, ugyanis ezen két csapat kiemelkedik a mezőnyből. A Bayern a papírformának megfelelően, a Leverkusen viszont nem kis meglepetésre.

TÖRTÉNELMI SIKERRE VÁRVA

Az utóbbi szereplése egész Európa legnagyobb meglepetése lenne, ha nem vitézkedne a Girona Spanyolországban. A katalán klub meglehetősen szolid történelemmel rendelkezik, a Leverkusen viszont annál gazdagabbal, nyert már Német Kupát, UEFA Kupát (a mai Európa-liga elődje), játszott Bajnokok Ligája finálét, és ötször szerzett ezüstérmet a Bundesligában. Bajnok viszont még soha nem volt, a Bundesliga előtti időkben sem, pedig a nevében található szám arra utal, hogy 1904-ben alapították.

Idén történelmet írhat, és mivel a bajnoki cím felé vezető úton az egyik legnagyobbnak tűnő akadályt, az Afrika-kupát leküzdötte, hamarosan ismét a teljes keret edzője rendelkezésére áll. Az elefántcsontparti kontinenstorna a vártnál kevésbé viselte meg, pedig három alapembere, a Burkina Faso-i Edmond Tapsoba, a marokkói Amine Adli és az elefántcsontparti Odilon Kossounou is heteken át ott volt. Pontosabban az utóbbi még mindig ott van, ugyanis a hétvégén Elefántcsontpart-Nigéria döntőt rendeznek. Azon a meccsen a védő Kossounou a támadóként ténykedő klubtársával, Victor Boniface-szel nézett volna farkasszemet, ám az ősszel vitézkedő nigériai csatár súlyos sérülése miatt nem utazhatott Afrikába, és még sokáig nem számíthat rá edzője, Xabi Alonso. Aki olyan remekül felkészítette csapatát, hogy átvészelte a távollévők (továbbá rövidebb-hosszabb időre sérülés miatt kiesők) hiányát, és csak egy meccsét nem nyerte meg a tavaszi idény eddigi részében. Az a Mönchengladbach elleni hazai döntetlen viszont azt jelentette, hogy a szezonban továbbra is veretlen. Harminc meccsen (Bundesliga, Német Kupa és Európa-liga) a mérlege: 26 győzelem, 4 döntetlen.

TÁVOL AFRIKÁTÓL

A Német Kupában a keddi előrehozott döntőn egy óriási meccsen, a 90. percben szerzett góllal 3-2-re nyert a Stuttgart ellen, és nehezen elképzelhető, hogy ne nyerje meg a trófeát. Mert rajta kívül két másodosztályú csapat, a Düsseldorf és a Kaiserslautern van a legjobb négy között, továbbá az idén gyengécske Mönchengladbach, és a harmadosztályú Saarbrücken elhalasztott negyeddöntőjének továbbjutója kerül még oda. Kedden ugyan felrémlett a lehetősége, hogy véget ér a Leverkusen nagy sorozata, de kétszeri Stuttgart vezetés után is összejött a továbbjutás. Másodszor az az Adli egyenlített, aki három perccel korábban lépett pályára. És aki Marokkó kiesése után az Afrika-kupáról érkezett vissza. A szintén onnan jövő Tapsoba már a kezdőcsapatban kapott helyet, vagyis a hétvégi szuperrangadón válogatottbeli kötelezettség miatt már csak Odilon Kossounou-ra nem számíthat edzője.

A csapat úgy tűnik idén bármilyen összetételben diadalt arat. Az igazi együtt lélegzés legszebb példája volt, amikor a kupa negyeddöntőben, 1-1-nél egy bedobásnál a labda a játékkal szinte együtt élő edzőhöz, Xabi Alonsohoz pattant, aki azonnal felkapta, és úgy dobta játékosának, hogy az azzal a lendülettel már el is végezhette a bedobást, és ezzel támadást indított.

Alonsonak különösen érdekes lehet ez a rangadó, mert a játékospályafutása utolsó három évét a Bayernben töltötte. Mind a három évben a szezon végén a bajnoknak járó Salátástállal ünnepelhetett. Nem is volt ez olyan régen, 2014 és 2017 között focizott Münchenben. A mai keret tagjai közül öttel is együtt játszott, Manuel Neuerrel, Sven Ulreich-el, Joshua Kimmich-el, Kingsley Comannal és Thomas Müllerrel.

Közülük Coman biztosan nem játszhat sérülés miatt, Joshua Kimmichnek a vállával van baj, ez nem akkora gond egy focistánál, mint egy lábsérülés, Müller bizonyára pályára lép, bár nem biztos, hogy kezdőként, míg a két kapus közül értelemszerűen csak az egyik lesz a pályán.A Bayern edzőjének, Thomas Tuchelnek az összeállítást illetően több problémája van, mint spanyol kollégájának, ugyanis az említett Coman mellett biztosan nem számíthat a kulcsemberek közül Alphonso Daviesre, Serge Gnabryra és Konrad Laimerre. Viszont játszhat Kim Mindzse, ugyanis Katar-Jordánia döntőt rendeznek az Ázsia-kupán, középhátvédjének válogatottja, Dél-Korea a sok szerencsés továbbjutás után kedden kikapott Jordániától. Kimnek az időeltolódással sem lesz gondja, ugyanis az a kontinenstorna Katarban van, és nem a Távol-Keleten.

A FEJ FONTOSABB A LÁBNÁL?

A Bayern 2024-ben finoman szólva sem meggyőző, míg a Leverkusent tovább repítheti, hogy rá nem jellemző módon az utolsó pillanatokban nyer meg döntetlenre álló meccseket. Ezt edzője, Xabi Alonso is kiemelte csütörtökön, amikor azt kérdezték tőle, hogy nem lehet-e döntő tényező szombaton, hogy a héten már játszott csapata egy nagyon hajtós, pörgős, fárasztó meccset, egy remek gárda ellen. Azt mondta, hogy a Leverkusen mentális szempontból a csúcson van, és nem érzi úgy, hogy a Bayern akár nagyobb játéktudással, akár erőnlétileg felül múlhatja.

Néha a fej fontosabb, mint a lábak, és a fej most nálunk nagyon erős" - üzent Münchenbe a tréner. Míg a középpálya egyik motorja, Robert Andrich azt mondta a kupa dráma után: "Úgy gondolom, hogy egy 3-2-es győzelem egy ilyen meccsen lökést kell, hogy adjon nekünk". Bár hozzátette, ha 10-es skálán kellene osztályoznia, hogy mennyire fáradt a csapat, akkor arra 9-est mondana.

Xabi Alonsonak edzőként ez lesz a harmadik meccse volt csapata ellen. Még veretlen, ugyanis az ősszel Münchenben 2-2 lett, miután a Leverkusen egy kései 11-essel egyenlített, míg tavaly tavasszal szintén a büntetők kerültek a középpontba, de meglehetősen komikus körülmények között. Ugyanis 1-0-s müncheni vezetésnél Tobias Stieler játékvezető elsőre Adli 16-oson belüli esését sárga lappal büntette, ám a videóbíró segítsége után 11-est adott, amit Palacios gólra váltott. Majd 18 perccel később pontosan ugyanez történt: sárga lap Adlinak műesésért, ám a VAR beavatkozása után újabb büntető, és újabb Palacios találat. Így lett a technika segítségével Bayern győzelem és Adli kiállítás helyett 2-1-es Leverkusen siker.Lehet, hogy ezzel a meccsel mosta le magáról a Lúzerkusen gúnynevet a Bayer 04?

A SPANYOL TRÉNER MEGTÖRHETI AZ ÁTKOT

Xabi Alonso játékosként négyszer lépett pályára a Bayern ellen, a Real Madrid mezében. Amikor a bajor csapat a Bajnokok Ligája címvédője volt, akkor a 2013-14-es szezonban az elődöntőben Alonso csapata mindkétszer legyőzte, Münchenben 4-0-ra. Az volt a hatszoros BL-győztes bajor sztárcsapat történetének egyik legkínosabb veresége nemzetközi porondon. Két évvel korábban szintén az elődöntőben találkozott a világ futballjának két óriása, akkor mindkét meccsen 2-1-re nyert a hazai csapat, végül 11-es párbaj után jutott fináléba a Bayern. Alonso berúgta a maga büntetőjét. Egyedüli madridiként, ugyanis Cristiano Ronaldo, Kaká és Sergio Ramos is hibázott. Az utóbbi, 12 évvel ezelőtti meccsen Xabi Alonso ellen játszott a mai Bayernből Manuel Neuer és Thomas Müller.

Lehet, hogy pont Xabi Alonso érkezése kell ahhoz, hogy Leverkusenben beköszöntsön az aranykor?

A két költői kérdésre a választ nem kapjuk meg szombaton, de kicsit közelebb juthatunk hozzá.

Amennyiben a Bayern München nyer, akkor helycsere lesz az élen, és ezt követően a Leverkusen aligha veszi vissza a folytatásban az éllovas pozíciót.



Viszont Bayer 04 győzelem esetén 5 pontra nő az előny, ami jelentősnek számítana, ha nem egy örök vesztesről lenne szó. Mert a Leverkusen bukott már el úgy is bajnoki címet (a 2001-02-es szezonban), hogy három meccsel a vége előtt volt 5 pont előnye.

Idén viszont még 13 mérkőzés marad hátra a Bayer 04 Leverkusen-Bayern München szombat esti láz után.